Μενού

Οι Χαΐνηδες για δύο ακόμα Σάββατα στον Σταυρό του Νότου Plus

Οι Χαΐνηδες έρχονται για δύο ακόμα live στον Σταυρό του Νότου Plus το Σάββατο 24 και 31 Ιανουαρίου.

Reader symbol
Newsroom
Χαΐνηδες
Χαΐνηδες
  • Α-
  • Α+

Οι Χαΐνηδες υποδέχονται τη νέα χρονιά και μας προσκαλούν για δύο ακόμα Σάββατα (24/1 και 31/1) στον Σταυρό του Νότου Plus!

Οι «παρέες» ήταν πάντα οι βιότοποι που εκκολάπτονταν η Τέχνη, η Επανάσταση, ο Έρωτας, η Ελευθερία. Γι’ αυτό τον λόγο τα ολοκληρωτικά καθεστώτα απαγόρευαν το "συνέρχεσθαι".

Σήμερα δεν χρειάζεται η απαγόρευση. Καθένας, καταθλιμμένος και χρονοκυνηγημένος, ζει σε ένα ατομικό κέλυφος που δεν χωρεί κανέναν άλλον.

Οι Χαΐνηδες δεν είναι απλά η φαντασίωση μιας παρέας, ένα συγκρότημα ή μια κολεκτίβα. Είναι ένα μήνυμα σ’ ένα μπουκάλι, για τις επόμενες γενιές.

Είναι μια μικρή κιβωτός κοινοτισμού, που οι παραστάσεις της είναι τελετουργίες και η μουσική της απλώνεται από τον ψίθυρο στην κραυγή και από την μυσταγωγία στην έκσταση.

Παίζουν και τραγουδούν

Δημήτρης Αποστολάκης: λύρα, τραγούδι

Μιχάλης Γαλάνης: ντραμς

Δημήτρης Ζαχαριουδάκης: κιθάρα, τραγούδι

Γιώργος Κωνσταντίνου: μπάσο, φωνητικά

Δημήτρης Μπρέντας: γκάιντα, κλαρίνο, καβάλ, φλογέρα

Μιχάλης Νικόπουλος: λαούτο, μπουζούκι, μαντολίνο, τραγούδι

Αγγελική Σύρκου: τραγούδι

Σταυρός του Νότου Plus
Φραντζή 14, Νέος Κόσμος
Εισιτήριο ορθίων: 15€ (αφορά στην είσοδο στον χώρο)
Ώρα Έναρξης: 22.30

Οι πόρτες ανοίγουν στις 21.30
*Προπώληση εισιτηρίων στο more.com

** Πώληση εισιτηρίων θέασης την ίδια μέρα στο ταμείο του καταστήματος
*** Για κράτηση θέσης καθημένου σε τραπέζι επικοινωνείτε στο τηλ. 210-9226975

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Φόρτωση BOLM...

EVENTS