Οι Χαΐνηδες για δύο ακόμα Σάββατα στον Σταυρό του Νότου Plus

Οι Χαΐνηδες υποδέχονται τη νέα χρονιά και μας προσκαλούν για δύο ακόμα Σάββατα (24/1 και 31/1) στον Σταυρό του Νότου Plus!
Οι «παρέες» ήταν πάντα οι βιότοποι που εκκολάπτονταν η Τέχνη, η Επανάσταση, ο Έρωτας, η Ελευθερία. Γι’ αυτό τον λόγο τα ολοκληρωτικά καθεστώτα απαγόρευαν το "συνέρχεσθαι".
Σήμερα δεν χρειάζεται η απαγόρευση. Καθένας, καταθλιμμένος και χρονοκυνηγημένος, ζει σε ένα ατομικό κέλυφος που δεν χωρεί κανέναν άλλον.
Οι Χαΐνηδες δεν είναι απλά η φαντασίωση μιας παρέας, ένα συγκρότημα ή μια κολεκτίβα. Είναι ένα μήνυμα σ’ ένα μπουκάλι, για τις επόμενες γενιές.
Είναι μια μικρή κιβωτός κοινοτισμού, που οι παραστάσεις της είναι τελετουργίες και η μουσική της απλώνεται από τον ψίθυρο στην κραυγή και από την μυσταγωγία στην έκσταση.
Παίζουν και τραγουδούν
Δημήτρης Αποστολάκης: λύρα, τραγούδι
Μιχάλης Γαλάνης: ντραμς
Δημήτρης Ζαχαριουδάκης: κιθάρα, τραγούδι
Γιώργος Κωνσταντίνου: μπάσο, φωνητικά
Δημήτρης Μπρέντας: γκάιντα, κλαρίνο, καβάλ, φλογέρα
Μιχάλης Νικόπουλος: λαούτο, μπουζούκι, μαντολίνο, τραγούδι
Αγγελική Σύρκου: τραγούδι
Σταυρός του Νότου Plus
Φραντζή 14, Νέος Κόσμος
Εισιτήριο ορθίων: 15€ (αφορά στην είσοδο στον χώρο)
Ώρα Έναρξης: 22.30
Οι πόρτες ανοίγουν στις 21.30
*Προπώληση εισιτηρίων στο more.com
** Πώληση εισιτηρίων θέασης την ίδια μέρα στο ταμείο του καταστήματος
*** Για κράτηση θέσης καθημένου σε τραπέζι επικοινωνείτε στο τηλ. 210-9226975
- Γιατί η τοποθέτηση της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις μου προκάλεσε τόση αμηχανία
- Πυρά Μαρινάκη σε Καρυστιανού για τις αμβλώσεις: «Το πιο φοβερό είναι ότι αυτά ακούγονται από γιατρό»
- Οι πιθανότητες να διέφυγε στη Γερμανία η Λόρα: Τι είπαν στην ασφάλεια Πάτρας οι γονείς της
- Η Χίος αποκτά ρομπότ «ντελιβεράδες»: Το πρωτοποριακό project του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.