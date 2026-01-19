Οι Χαΐνηδες για δύο ακόμα Σάββατα στον Σταυρό του Νότου Plus

Οι Χαΐνηδες υποδέχονται τη νέα χρονιά και μας προσκαλούν για δύο ακόμα Σάββατα (24/1 και 31/1) στον Σταυρό του Νότου Plus!

Οι «παρέες» ήταν πάντα οι βιότοποι που εκκολάπτονταν η Τέχνη, η Επανάσταση, ο Έρωτας, η Ελευθερία. Γι’ αυτό τον λόγο τα ολοκληρωτικά καθεστώτα απαγόρευαν το "συνέρχεσθαι".

Σήμερα δεν χρειάζεται η απαγόρευση. Καθένας, καταθλιμμένος και χρονοκυνηγημένος, ζει σε ένα ατομικό κέλυφος που δεν χωρεί κανέναν άλλον.

Οι Χαΐνηδες δεν είναι απλά η φαντασίωση μιας παρέας, ένα συγκρότημα ή μια κολεκτίβα. Είναι ένα μήνυμα σ’ ένα μπουκάλι, για τις επόμενες γενιές.

Είναι μια μικρή κιβωτός κοινοτισμού, που οι παραστάσεις της είναι τελετουργίες και η μουσική της απλώνεται από τον ψίθυρο στην κραυγή και από την μυσταγωγία στην έκσταση.

Παίζουν και τραγουδούν

Δημήτρης Αποστολάκης: λύρα, τραγούδι

Μιχάλης Γαλάνης: ντραμς

Δημήτρης Ζαχαριουδάκης: κιθάρα, τραγούδι

Γιώργος Κωνσταντίνου: μπάσο, φωνητικά

Δημήτρης Μπρέντας: γκάιντα, κλαρίνο, καβάλ, φλογέρα

Μιχάλης Νικόπουλος: λαούτο, μπουζούκι, μαντολίνο, τραγούδι

Αγγελική Σύρκου: τραγούδι

Σταυρός του Νότου Plus

Φραντζή 14, Νέος Κόσμος

Εισιτήριο ορθίων: 15€ (αφορά στην είσοδο στον χώρο)

Ώρα Έναρξης: 22.30

Οι πόρτες ανοίγουν στις 21.30

*Προπώληση εισιτηρίων στο more.com

** Πώληση εισιτηρίων θέασης την ίδια μέρα στο ταμείο του καταστήματος

*** Για κράτηση θέσης καθημένου σε τραπέζι επικοινωνείτε στο τηλ. 210-9226975