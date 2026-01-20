Οι Σκιαδαρέσες έρχονται για δύο live εμφανίσεις στον Σταυρό του Νότου Club

Δευτέρα 2 και 9 Φεβρουαρίου σας προσκαλούμε στο πιτζάμα πάρτι μας στον Σταύρο του νότου club.

Ρωτήστε τους γονείς σας αν μπορείτε να έρθετε και ελάτε να βάψουμε τα νύχια μας να δούμε θρίλερ να φαμε γλυκά και να κοιμηθούμε μετά τις 22:00.

Έχουμε μαζέψει το δωμάτιο μας και σας περιμένουμε.

Απαραίτητη προϋπόθεση να φοράτε τις πιτζάμες σας εκτός αν κοιμάστε γυμνοί τότε ελάτε γυμνοί.

Φάνης Χαζόπουλος

Πάρης Χαρασκευάς

Αλέξης Κακάκης

Μιμίκος Κουτσής

Κώστας Σαλιγκάρης

Και οι Σκαταρέσες

Σκιαδαρέσες αφίσα

Παραγωγή: Imaginart live

Σκιαδαρέσες

Δευτέρα 2 και 9 Φεβρουαρίου

Info: Σταυρός του Νότου Club

Φραντζή & Θαρύπου 35-37

Προπώληση εισιτηρίων στο more.com: 15€



Εισιτήριο ορθίων στο ταμείο: 18€ (αφορά στην είσοδο στον χώρο)

Ώρα Έναρξης: 21.30

*Πώληση εισιτηρίων θέασης την ίδια μέρα στο ταμείο του καταστήματος .

**Για κράτηση θέσης καθημένου σε τραπέζι επικοινωνείτε στο τηλ. 210-9226975