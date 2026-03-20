PERSONAS: Το μεγάλο event του Reader βάζει στον πυρήνα τις ανθρώπινες ιστορίες

Βασικό μέρος της ύλης του Reader.gr είναι οι ιστορίες των ανθρώπων. Με projects όπως το Personas και το Normal Πίπολ, μπροστά στους συντάκτες και τον φακό του Reader, εκατοντάδες άνθρωποι αφηγήθηκαν την ιστορία τους.

Τώρα ήρθε η ώρα να τα πούμε και από κοντά με το event του Personas, μία διοργάνωση που σκοπό έχει να μιλήσει για τον κόσμο έχοντας ως αφετηρία τις ανθρώπινες ιστορίες.

Για 4 ώρες, 9 κορυφαίες προσωπικότητες ξετυλίγουν τις ιστορίες τους, σε μια ροή που θα σας κάνει να γελάσετε, να σκεφτείτε και να εμπνευστείτε. Την Κυριακή 29 Μαρτίου, στην Άτρακτο.

Event Line-up: Νίκος Ράπτης • Μανώλης Νανούρης • Κατερίνα Βρανά & Zoe Pre • Πάνος Χαρίτος • Λάκης Λαζόπουλος • Αναστασία • Θάνος Φέσκος • Τζέφ Μοντάνα.

Η Άτρακτος είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με όραμα την εκπαίδευση και την ενδυνάμωση. Όλα τα έσοδα από τις δράσεις και τις ενοικιάσεις του χώρου επενδύονται απευθείας:

- Στη λειτουργία των μη κερδοσκοπικών δράσεών της.

- Στη διοργάνωση δωρεάν παιδικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων, προσφέροντας γνώση και ερεθίσματα σε παιδιά που το έχουν ανάγκη.

Aναλυτικά το πρόγραμμα του Personas:

11:30 – 12:00 | Registration

12:00 – 12:40 | Opening: Η (όχι και τόσο) ήσυχη ζωή πριν το ακραίο viral

Persona: Νικόλας Ράπτης

Από τον ερχομό στην Αθήνα το 2000 μέχρι τα εκατομμύρια views σε όλες τις πλατφόρμες. Μια διαδρομή γεμάτη χιούμορ, άγνωστα περιστατικά και την αλήθεια πίσω από την επιτυχία.

12:40 – 13:00 | Ψυχική Υγεία: Η τέχνη μετά το ψυχιατρείο

Persona: Μανώλης Νανούρης

Η ιστορία του Μανώλη Νανούρη που έγινε slam ποιητής μετά τη νοσηλεία του σε ψυχιατρείο

13:00 – 13:30 | Κοινωνία: Σεξ & Αναπηρία - Γκρεμίζοντας τα στερεότυπα

Personas: Κατερίνα Βρανά & Zoe Pre

Μια ανατρεπτική συζήτηση για ένα θέμα ταμπού. Με ειλικρίνεια και αυτοσαρκασμό, η Κατερίνα Βρανά και η Zoe Pre προσεγγίζουν τη σεξουαλική ζωή των ατόμων με αναπηρία.

13:30 – 14:00 | Γεωπολιτική: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Persona: Πάνος Χαρίτος

Ο έμπειρος πολεμικός ανταποκριτής αναλύει τη νέα γεωπολιτική πραγματικότητα και πώς οι διεθνείς συγκρούσεις αγγίζουν τη δική μας ζωή.

14:00 – 14:30 | Recharge Break 30’

14:30 – 14:35 | Re-Start: Μια Ιστορία που Κανείς δεν Έχει Ακούσει

Persona: Λάκης Λαζόπουλος (Special Video Entry)



Μια αποκλειστική αφήγηση για το Personas που ανοίγει το δεύτερο μέρος του προγράμματος.

14:35 – 15:00 | Coming of Age: Από το παιδικό δωμάτιο στις σκηνές του κόσμου

Persona: Αναστασία

Η πιο επιδραστική καλλιτέχνιδα της γενιάς της μιλάει για τη διαχείριση της δημοσιότητας και την αποδοχή του εαυτού της.

15:00 – 15:20 | Gastronomy: Ο αγώνας των αστεριών Michelin

Persona: Θάνος Φέσκος (3* Michelin)

Η πορεία προς την κορυφή του κόσμου, το bullying και οι προκλήσεις στις σκληρές κουζίνες και το μέλλον της ελληνικής γαστρονομίας.

15:20 – 15:35 | Art & Resilience: Όταν το βλέμμα αλλάζει, η τέχνη επιμένει

Persona: Χρήστος Τσιντσάρης

Ο καταξιωμένος tattoo artist και instructor από τη Θεσσαλονίκη, ιδιοκτήτης του Blink Tattoo & Piercing Studio, μοιράζεται την προσωπική του διαδρομή: πώς η απώλεια της όρασης από το ένα μάτι, έγινε η αφορμή να επαναπροσδιορίσει την διαδρομή του, να μετατρέψει την απώλεια σε δημιουργία και να ιδρύσει ένα από τα πιο επιτυχημένα tattoo studios στη χώρα. Μια ιστορία για το πώς, ακόμη κι όταν χάνεις ένα κομμάτι του κόσμου σου, μπορείς να βρεις ένα νέο τρόπο να τον δεις από την αρχή.

15:35 – 16:00 | Grand Closing: The Final Perspective

Persona: Τζεφ Μοντάνα

Η Τζεφ στη σκηνή του Personas με ένα ηχηρό μήνυμα για την ορατότητα, την ταυτότητα και τη σημασία της αυθεντικότητας.

Στο Personas θα βρείτε και την έκθεση της φωτογράφου Τζίνας Σκανδάμη, με ανθρώπους που έχει φωτογραφίσει για το Reader.gr.