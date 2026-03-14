Στο Μεσολόγγι ο πίνακας του Ντελακρουά για τα 200 χρόνια από την Έξοδο - «Πληγωμένη, αλλά όρθια»

Στην καρδιά της Ιερής Πόλης του Μεσολογγίου, ο χρόνος μοιάζει να σταματά μπροστά στην εμβληματική μορφή της «Ελλάδας» του Ευγένιου Ντελακρουά.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από την ηρωική Έξοδο, ο διάσημος πίνακας «Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου» ταξίδεψε από το Μουσείο Καλών Τεχνών του Μπορντό για να εκτεθεί, για πρώτη φορά, στον τόπο που ενέπνευσε τη δημιουργία του.

Η παρουσίαση του έργου στο Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο προκάλεσε ρίγη συγκίνησης. Η ελαιογραφία, διαστάσεων 2,13×1,42 μ., απεικονίζει μια πληγωμένη αλλά αξιοπρεπή γυναίκα που γονατίζει πάνω στα χαλάσματα, αποτελώντας ένα διαχρονικό σύμβολο του ελληνικού αγώνα για ελευθερία.

Λίνα Μενδώνη: «Πληγωμένη αλλά όρθια, ταπεινή αλλά αξιοπρεπής»

Στην τελετή παρουσίασης, η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, υπογράμμισε το βαθύ ιστορικό βάρος της στιγμής. Όπως σημείωσε, πρόκειται για μια «πολύ σημαντική επέτειο, ορόσημο της νεότερης ελληνικής ιστορίας που δίνει και στο ίδιο το έργο διαφορετικό συναισθηματικό και ιστορικό βάρος».

Η υπουργός ανέλυσε τη σημασία του έργου για το φιλελληνικό κίνημα της εποχής, τονίζοντας ότι «η Ελλάδα γι' αυτούς αναδύεται ως τόπος μνήμης, ιδεώδους και προσδοκίας».

Για τους διανοούμενους και τους καλλιτέχνες του 19ου αιώνα, ο αγώνας των Ελλήνων ήταν «ο καθρέφτης των ίδιων τους των αξιών», καθώς οι ειδήσεις για τις πολιορκίες και την πείνα στο Μεσολόγγι συγκλόνιζαν την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη.

Περιγράφοντας την αλληγορία του πίνακα, η κ. Μενδώνη ανέφερε: «Είναι πληγωμένη, αλλά είναι όρθια. Είναι ταπεινή, αλλά είναι αξιοπρεπής. Το αιμόφυρτο χέρι που αναδύεται από τα ερείπια υπενθυμίζει το κόστος της θυσίας του λαού».

Πρόσθεσε δε ότι η δραματικότητα και ο μεταφυσικός τόνος του έργου το καθιστούν ένα από τα ισχυρότερα μηνύματα της ευρωπαϊκής ρομαντικής τέχνης, σημειώνοντας πως «ακόμα και σήμερα το φιλελληνικό ρεύμα έχει πάντα στη συνείδησή του τη θυσία στο Μεσολόγγι».

Στην παρουσίαση του πίνακα του Ντελακρουά, πέραν της υπουργού, παρέστησαν και απηύθυναν ομιλίες ο δήμαρχος της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Σπύρος Διαμαντόπουλος, η γενική διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Ολυμπία Βικάτου, η Φωτεινή Σαράντη, προϊσταμένη της εφορείας αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και ο δημοσιογράφος Νίκος Αλιάγας.

Πληροφορίες για το κοινό

Ο πίνακας, που σπανίως μετακινείται από το Μπορντό, μεταφέρθηκε κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να τον θαυμάσουν στο Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο από τον Απρίλιο έως τον Νοέμβριο του 2026.

Τα επίσημα εγκαίνια της θεματικής έκθεσης που πλαισιώνει το έργο έχουν προγραμματιστεί για τις 3 Απριλίου.

Είναι μια σπάνια ευκαιρία για το κοινό να αντικρίσει από κοντά ένα έργο που δεν είναι απλώς ένα μνημείο τέχνης, αλλά, όπως είπε η υπουργός, ένα «διαχρονικό σύμβολο αντίστασης, ελπίδας και αναγέννησης».