Θοδωρής Φέρρης: Η νέα ημερομηνία για τη συναυλία στη Δράμα που διακόπηκε λόγω καταιγίδας

Ο Θοδωρής Φέρρης και συνεργάτες του ανακοινώνουν νέα ημερομηνία για τη συναυλία στη Δράμα, η οποία διακόπηκε λόγω της καταιγίδας τη Δευτέρα 20 Ιουλίου.
Η συναυλία θα διεξαχθεί την Τέταρτη 29 Ιουλίου, στον ίδιο χώρο (γήπεδο Δόξα Δράμας).
Τα εισιτήρια που έχουν αγοραστεί, ισχύουν κανονικά για τη νέα ημερομηνία.
Επιστροφή χρημάτων:
- σε περίπτωση ηλεκτρονικής αγοράς εισιτηρίων, το κοινό πρέπει να επικοινωνήσει με το monarcadrama26@gmail.com
- σε περίπτωση αγοράς εισιτηρίων από φυσικό σημείο πώλησης (κατάστημα), η επιστροφή γίνεται από το σημείο από το οποίο έγινε η αγορά, με την επίδειξη του εισιτηρίου.
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