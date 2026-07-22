Θοδωρής Φέρρης: Η νέα ημερομηνία για τη συναυλία στη Δράμα που διακόπηκε λόγω καταιγίδας

Ο Θοδωρής Φέρρης και συνεργάτες του ανακοινώνουν νέα ημερομηνία για τη συναυλία στη Δράμα, η οποία διακόπηκε λόγω της καταιγίδας τη Δευτέρα 20 Ιουλίου.

Η συναυλία θα διεξαχθεί την Τέταρτη 29 Ιουλίου, στον ίδιο χώρο (γήπεδο Δόξα Δράμας).

Τα εισιτήρια που έχουν αγοραστεί, ισχύουν κανονικά για τη νέα ημερομηνία.

Επιστροφή χρημάτων:

σε περίπτωση ηλεκτρονικής αγοράς εισιτηρίων, το κοινό πρέπει να επικοινωνήσει με το monarcadrama26@gmail.com

σε περίπτωση αγοράς εισιτηρίων από φυσικό σημείο πώλησης (κατάστημα), η επιστροφή γίνεται από το σημείο από το οποίο έγινε η αγορά, με την επίδειξη του εισιτηρίου.