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Θοδωρής Φέρρης: Η νέα ημερομηνία για τη συναυλία στη Δράμα που διακόπηκε λόγω καταιγίδας

Η νέα ημερομηνία για τη συναυλία του Θοδωρή Φέρρη στη Δράμα, η οποία διακόπηκε λόγω καταιγίδας προχθές Δευτέρα (20/7).

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Θοδωρής Φέρρης
Θοδωρής Φέρρης | NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
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Ο Θοδωρής Φέρρης και συνεργάτες του ανακοινώνουν νέα ημερομηνία για τη συναυλία στη Δράμα, η οποία διακόπηκε λόγω της καταιγίδας τη Δευτέρα 20 Ιουλίου.

Η συναυλία θα διεξαχθεί την Τέταρτη 29 Ιουλίου, στον ίδιο χώρο (γήπεδο Δόξα Δράμας). 

Τα εισιτήρια που έχουν αγοραστεί, ισχύουν κανονικά για τη νέα ημερομηνία.

Επιστροφή χρημάτων: 

  • σε περίπτωση ηλεκτρονικής αγοράς εισιτηρίων, το κοινό πρέπει να επικοινωνήσει με το monarcadrama26@gmail.com
  • σε περίπτωση αγοράς εισιτηρίων από φυσικό σημείο πώλησης (κατάστημα), η επιστροφή γίνεται από το σημείο από το οποίο έγινε η αγορά, με την επίδειξη του εισιτηρίου.

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