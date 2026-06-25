Θοδωρής Φέρρης: Με διπλό sold out στο Κατράκειο ξεκίνησε την καλοκαιρινή περιοδεία του

Ο Θοδωρής Φέρρης, o σαρωτικός και πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του, ξεκίνησε τη φετινή καλοκαιρινή περιοδεία του με διπλό sold out στο Κατράκειο θέατρο Νίκαιας.

Ο Θοδωρής Φέρρης γνώρισε την αποθέωση το βράδυ της Τετάρτης (24/6) στο κατάμεστο θέατρο, στο οποίο θα πραγματοποιήσει και δεύτερη συναυλία απόψε Πέμπτη (25/6), καθώς παρέσυρε το κοινό με τις δεκάδες προσωπικές επιτυχίες του, τις γεμάτες ψυχή ερμηνείες του και την αμεσότητα που τον χαρακτηρίζει.

Οι χιλιάδες θεατές δεν σταμάτησαν να τραγουδούν μαζί με τον αγαπημένο καλλιτέχνη, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα, από την πρώτη έως την τελευταία στιγμή της βραδιάς.

Ο παλμός, το συναίσθημα και η θερμή ανταπόκριση του κόσμου επιβεβαίωσαν για ακόμη μία φορά τη δυνατή σχέση που έχει χτίσει ο Θοδωρής Φέρρης με το κοινό, καθώς και την άκρως επιτυχημένη πορεία του τα τελευταία χρόνια στην ελληνική μουσική.

To opening act έκαναν η Αφροδίτη Χατζημηνά και η Foxy Lee.

Οι δύο συναυλίες της Αθήνας, τα εισιτήρια για τις οποίες εξαντλήθηκαν σε λιγότερο από 10 ημέρες, σηματοδοτούν την έναρξη της περιοδείας «Όσο Θα Γυρίζει Η Γη», που πήρε το όνομά της από το πρόσφατο πλατινένιο album που κυκλοφορεί από την Panik Platinum.

Στο πλαίσιο της περιοδείας, σε παραγωγή της Panik Live Productions, ο Θοδωρής Φέρρης θα ταξιδέψει έως και τις αρχές Σεπτεμβρίου σε γήπεδα και μεγάλα θέατρα σε όλη την Ελλάδα. Για εισιτήρια, πατήστε εδώ.