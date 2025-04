WORLD OF BEER FESTIVAL 2025: Είστε έτοιμοι για το Μεγαλύτερο Φεστιβάλ Μπίρας στην Ελλάδα;

Και καθώς διαβάζουμε όλα όσα έχουν ετοιμάσει για το φανταστικό παρασκευοσαββατοκύριακο (με μία ανάσα) στις 9-11 Μαΐου αναρωτιόμαστε φωναχτά: Γίνεται αυτό το φεστιβάλ να το χάσεις; Και η απάντηση είναι μία. Όχι βέβαια δε γίνεται να το χάσεις. Γιατί είναι το πιο cool φεστιβάλ του Μαΐου και γιατί όλοι ήδη μιλάνε για αυτό.

Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι η προπώληση έχει ξεκινήσει στην more.com αλλά και στο επίσημο site του φεστιβάλ και τρέχα να επωφεληθείς από την προνομιακή τιμή των 5€. Go, go, go!

Κάναμε λοιπόν την έρευνά μας, και ξεχωρίσαμε για εσένα τα Ηighlights του Φεστιβάλ για να μην χάσεις ούτε στιγμή, ούτε λεπτό.

Aμέτρητα είδη, μια τεράστια ποικιλία σε μπίρες

Ό,τι και να ψάχνεις, ό,τι και να πίνεις ή είπες κάποια στιγμή ότι θέλεις να δοκιμάσεις θα το βρεις εδώ! Δροσιστικές, γευστικές, κλασικές αλλά και πρωτότυπες μπίρες από πολλά μέρη της Ελλάδος – Κέρκυρα, Λάρισα, Καβάλα, Ικαρία, Χαλκιδική, Χίο, Τήνο, Πάτρα, κ.λ.π- αλλά και φυσικά διεθνείς ετικέτες. Σημειώνεις; Χειροποίητες, φρέσκιες, απαστερίωτες, αφιλτράριστες, barrel fermented, με μαστίχα, με λεβάντα, καπνιστές και ο κατάλογος συνεχίζεται.. Εδώ ένα μικρό sneek peak καθώς από ότι μάθαμε έρχονται και άλλες πολλές να προστεθούν.

Λαχταριστά street food

Γιατί απλά μπίρα και φαγητό ε πάνε μαζί. Burgers, sandwiches, hot dog. Το σίγουρο είναι ότι δεν θα πεινάσεις.

Χορός, χορός, χορός και πάλι χορός!

Ετοιμάσου να τα δώσεις όλα καθώς έχουν ετοιμάσει καθημερινά 18:00-23:30 συναυλιάρες! Ποιοί θα βρεθούν στο Stage; Onirama, Stavento, Μελίνα Κανά, Υπόγεια Ρεύματα, Prestige The Band, Χρήστος Δάντης, Γιαγκίνηδες, The Speakeasies Swing Band, The Wedding Singers.

Και άφθονο γέλιο!

Οι πάντα sold out comedians Λάμπρος Φισφής και Διονύσης Ατζαράκης, θα είναι στο WORLD OF BEER FESTIVAL! Συγκεκριμένα, το Σάββατο 10 Μαΐου, ο Λάμπρος Φισφής θα μας υποδέχεται ως host του φεστιβάλ από τις 14:00 έως τις 18:00 ενώ παράλληλα 14:00-14:45, δίνει ραντεβού με όλους μας στο Αμφιθέατρο της Τεχνόπολης για μία ξεκαρδιστική Stand up παράσταση. Αλλά και την Κυριακή 11 Μαΐου, host του φεστιβάλ θα είναι ο καταπληκτικός Διονύσης Ατζαράκης, από τις 14:00 έως τις 18:00, και 14:00-14:45 υπόσχεται πολύ γέλιο σε ένα μοναδικό Sit down show.

Games με την παρέα; Ω, ναι είμαστε έτοιμοι. Στην Games Area του φεστιβάλ θα ζήσεις μοναδικές στιγμές με τα φιλαράκια παίζοντας air hockey, παιχνίδια δύναμης, επιτραπέζιο ποδοσφαιράκι και άλλα φαν παιχνίδια.

Είναι ένα φεστιβάλ για όλους! Για την παρέα, το ζευγάρι, τους φίλους, την οικογένεια, που όλοι θα περάσουν καλά. Επίσης, είναι pet friendly φεστιβάλ και όποιος θέλει μπορεί να πάρει μαζί του και το αγαπημένο του κατοικίδιο.

Και τώρα σε ρωτάμε, που θα βρεις αλλού Φεστιβάλ Μπίρας με τόσο μεγάλη γκάμα από ετικέτες, με 9 Συναυλίες, και Λάμπρο Φισφή και Διονύση Ατζαράκη και street food και Games, ακριβώς στο κέντρο της πόλης; Πουθενά! Μόνο το WORLD OF BEER FESTIVAL 2025 τα έχει όλα αυτά και ακόμα παραπάνω!

Πάρε τώρα το εισιτήριό σου στην προνομιακή τιμή προπώλησης των 5€*! https://worldofbeerfestival.gr/agora-eisitirioy/

Πάντα να θυμάσαι ότι απολαμβάνουμε ΟΛΟΙ υπεύθυνα.-

*το εισιτήριο τις ημέρες του φεστιβάλ θα πωλείται online και στα φυσικά ταμεία 7€.

Useful info:

Ημέρες & ώρες

Παρασκευή 9 Μαΐου 2025, 17:00-00:00

Σάββατο 10 Μαΐου 2025, 14:00-00:00

Κυριακή 11 Μαΐου 2025, 14:00-00:00

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

More about the festival www.worldofbeerfestival.gr

Follow the festival on social

FB: WORLD of Beer

IG: worldofbeer.greece

Youtube: World of Beer Festival