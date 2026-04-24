ΦΟΥΣΚΑ: Το νέο περιοδικό κόμικς έρχεται δυναμικά και ζητά τη στήριξή σας

Η Φούσκα σκάει δυναμικά στην ελληνική σκηνή των κόμικς, έτοιμη να καλύψει ένα κενό που έμεινε ανοιχτό για χρόνια.

Το νέο ελληνικό περιοδικό κόμικς είναι γεγονός. Ένα νέο έντυπο που θα φιλοξενεί Έλληνες και διεθνείς δημιουργούς, που συνδυάζει κόμικς με ουσία, δυνατή αρθρογραφία, θεματικά αφιερώματα, στήλες επικαιρότητας και αποκλειστικές συνεντεύξεις.

Επιδιώκοντας να συνεχίσει την παράδοση ιστορικών ελληνικών περιοδικών όπως το MAD, η Βαβέλ και το 9, στόχος της Φούσκας είναι παράλληλα να εκφράσει το ύφος, τα ρεύματα και τις ανησυχίες της σύγχρονης σκηνής κόμικς.

Ένα περιοδικό κόμικς για τα κόμικς – ένα σημείο συνάντησης δημιουργών, ιδεών και αισθητικών.

Kickstarter – Το ξεκίνημα

Σε μια περίοδο που το κόστος παραγωγής ποιοτικών εντύπων με πρωτότυπα έργα είναι ιδιαίτερα υψηλό και δύσκολα διαχειρίσιμο, η πρόκληση για τη δημιουργία ενός περιοδικού κόμικς στην Ελλάδα είναι ακόμα μεγαλύτερη.

Η Φούσκα έρχεται ως ένα ανεξάρτητο εκδοτικό εγχείρημα που τολμά, ενάντια στα προγνωστικά, να δημιουργήσει ένα περιοδικό με χαρακτήρα.

Η έκδοση του τεύχους #0 θα πραγματοποιηθεί μέσω καμπάνιας στο Kickstarter:

https://www.kickstarter.com/projects/docmzpublishing/fouska-the-new-greek-comics-magazine?ref=6xi4sg

Έναρξη: 14 Απριλίου 2026

Λήξη: 5 Μαΐου 2026

Ας μεγαλώσουμε τη Φούσκα μαζί, για να μη… σκάσει σαν φούσκα.

Τι θα βρείτε στο τεύχος #0

Η Φούσκα #0 αποτελεί ένα πλήρες δείγμα της ταυτότητας του περιοδικού και περιλαμβάνει:

Πρωτότυπα κόμικς από σημαντικούς Έλληνες δημιουργούς και ανερχόμενα ονόματα της σκηνής

Μεταφρασμένα έργα διεθνών καλλιτεχνών, για πρώτη φορά στα ελληνικά

Εκτενή αρθρογραφία και θεματικά αφιερώματα γύρω από τα κόμικς

Αποκλειστικές συνεντεύξεις με εμβληματικές προσωπικότητες των κόμικς και άλλων μορφών Τέχνης

Στήλες επικαιρότητας για τα κόμικς και την ευρύτερη ποπ κουλτούρα

Εκτενές αφιέρωμα για την ιστορία των ελληνικών περιοδικών κόμικς

Οι δημιουργοί και τα κόμικς

Στο τεύχος #0 έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής οι ιστορίες:

• Intergalactica του Tasmar

Η κεντρική ιστορία του τεύχους. Μία έντονα κομιξική sci-fi ιστορία, στην οποία ο Όντυ και η Ναυσικάα αναζητούν το Intergalactica #1, το «καλύτερο περιοδικό κόμικς του Γαλαξία» που έχει κλέψει ο μοχθηρός Δόκτορ Ρομπότο. Πρόκειται για ένα ενθουσιώδες love letter στα κόμικς επιστημονικής φαντασίας, γεμάτο easter eggs και αναφορές στους μεγάλους δημιουργούς του είδους. Το εξώφυλλο και το οπισθόφυλλο του τεύχους αποτελούν εικαστική προέκταση της ίδιας ιστορίας.

• Ενύπνιο Α.Ε. των Τάσου Ζαφειριάδη & Αγγελικής Σαλαμαλίκη

Δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες συνεργάζονται για πρώτη φορά, σε μια ιστορία βγαλμένη από τα πιο τρελά όνειρα: ένα κόμικς με ρετρό αισθητική και sci-fi διάθεση που κινείται στα όρια μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας.

• Down In A Hole των Ηλία Κατιρτζιγιανόγλου & Γιώργου Παπαηλίου

Μια προσωπική ιστορία για την απώλεια και τη δύναμη της τέχνης ως καταφύγιο, από δύο φαινομενικά ετερόκλητους καλλιτέχνες.

• Όταν κάνεις το χόμπι σου δουλειά της Έφης Θεοδωροπούλου

Μια σατιρική ματιά στην καθημερινότητα ενός δημιουργού κόμικς και στην «άλλη πλευρά» του δημιουργικού επαγγέλματος.

• Διαφήμιση του Brain Mince

Επειδή το να βρεις χορηγούς είναι μια δύσκολη δουλειά, ο Brain Mince φτιάχνει ο ίδιος μια ψευδοδιαφήμιση κατά τη σατιρική παράδοση εντύπων τύπου MAD, όπου η ίδια η έννοια της διαφήμισης γίνεται αντικείμενο σάτιρας.

• Η Φούσκα του Χρίστου Δημητρίου

Μια αυτοαναφορική σειρά στριπ με πρωταγωνιστή… τη Φούσκα και συμπρωταγωνιστή έναν σκαντζόχοιρο.

• Στο Μυαλό του Κομιξά του Σταύρου Κιουτσιούκη

Μονοσέλιδες ιστορίες που σατιρίζουν τη σχέση δημιουργού, κοινού και εκδοτικών απαιτήσεων.

• Το Κουλούρι των Το Κουλούρι & Σπύρου Δερβενιώτη

Το πιο… έγκυρο ειδησεογραφικό μέσο της χώρας γίνεται κόμικς. Οι σατιρικές ειδήσεις μετατρέπονται σε ιστορίες με χαρακτήρες, με πρωταγωνιστές την φανταστική συντακτική ομάδα του Κουλουριού, σε μια από τις πιο αναπάντεχες συνεργασίες που θα γνωρίσουν ποτέ τα ελληνικά κόμικς.

• Τερατόπιτα των Αντώνη Βαβαγιάννη & Θανάση Πετρόπουλου

Ένα flip κόμικ όπου οι δύο δημιουργοί χτίζουν από κοινού την αφήγηση, δίνοντας πάσα ο ένας στον άλλο. Ένας ορκ εισβάλλει σε ένα καπηλειό και από εκεί ξεκινά ένα θεότρελο παιχνίδι λογοπαιγνίων.

• Ensalada Mixta του Τόμεκ

Μια από τις πιο χαρακτηριστικές σειρές του Τόμεκ, επιστρέφει στη Φούσκα με νέα μορφή. Το Ensalada Mixta αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα του σουρεαλιστικού και πειραματικού ύφους του δημιουργού, με συνειρμική γραφή και έντονα meta στοιχεία, που παίζουν με τα όρια της αφήγησης και της ίδιας της φόρμας των κόμικς.

• Αμανίτα Φουσκάρια του Περικλή Κουλιφέτη

Ένα χιουμοριστικό, ρετρό δισέλιδο στο πνεύμα των «στηλών» παλιότερων περιοδικών κόμικς, με όλη την καλτίλα των 90s και των 00s. Κόμικς, «ένωσε τις κουκίδες», κουίζ, ανέκδοτα και ό,τι άλλο κατεβάζει ο νους του δημιουργού, μέσα από το χαρακτηριστικό, εξωφρενικό χιούμορ του.

• Εφ Πέντε του Zerocalcare

Ο Zerocalcare είναι ο πιο «hot» Ιταλός δημιουργός κόμικς της εποχής μας, ένα εκδοτικό και καλλιτεχνικό φαινόμενο, του οποίου κάθε νέο βιβλίο γίνεται αυτομάτως best seller. Τα έργα του έχουν εμπνεύσει μέχρι και πρωτότυπες σειρές στο Netflix. Η DocMZ Publishing έχει ήδη ξεκινήσει συνεργασία μαζί του με την Προφητεία του Αρμαντίλλο, και στη Φούσκα παρουσιάζονται σύντομες ιστορίες του από τα πρώτα του βήματα, δημοσιευμένες αρχικά σε περιοδικά και φανζίν. Το Εφ Πέντε αποτελεί ένα χαρακτηριστικό δείγμα αυτής της περιόδου.

• Κύριος Ανίκητος του Pascal Jousselin

Ο φιλικός υπερήρωας της γειτονιάς κάνει το ντεμπούτο του στη Φούσκα. Ένα κόμικς που παίζει με τη φόρμα, κατανοεί βαθιά το μέσο ενώ ταυτόχρονα είναι εξαιρετικά αστείο και ευφυές. Ο Κύριος Ανίκητος διαθέτει μια μοναδική δύναμη: μπορεί να ελέγχει τα καρέ των κόμικς. Μπορεί να πετάξει ένα αντικείμενο από το πρώτο καρέ στο τελευταίο, να «πιάσει» έναν κακό εκτός της κανονικής ροής της σελίδας, και γενικά να αξιοποιεί τη γλώσσα του μέσου στο έπακρο.

• Οι Μουτζούρες των Maicol & Mirco

Τα Scarabocchi, ένα από τα πιο φημισμένα ιταλικά στριπ, παρουσιάζονται για πρώτη φορά στα ελληνικά.

Με εσκεμμένα «άσχημο» σχέδιο και καυστικές ατάκες που ακροβατούν μεταξύ του αστείου και του καταθλιπτικού, αποτελούν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύγχρονα σατιρικά στριπ.

…και όχι μόνο

Διήγημα της Ελισάβετ Φωτίου, με εικαστική επιμέλεια του Σπύρου Καμπουσούλη (ΣουΚου).

Αφιέρωμα στα ελληνικά κόμικς με αρθρογραφία των: Ίωνας Αγγελής, Γιώργος Ζωιτάς, Γιάννης Ιατρού, Γιάννης Κουκουλάς, Μαριάννα Μίσιου, Αντώνης Νικολόπουλος, Λένα Τζιογκίδου, Γαβριήλ Τομπαλίδης, Γιώργος Τσαγκόζης

Στήλες επικαιρότητας κόμικς και ποπ κουλτούρας:

Στήλη Μπαλονάκια (Χρήστος Ασάρβελης, Μάνος Βασιλείου-Αρώνης, Σπύρος Γιαννακόπουλος, Λάζαρος Κολαξής, Κατερίνα Νανούρη, Λένα Τζιογκίδου)

Στήλη ΠΟΠ! (Νικόλας Βασιλείου, Τάσος Γκουβίτσας, Σάντρα Δημητρέλου, Γιώργος Τσαγκόζης)

Συνέντευξη από τον μεγάλο μαέστρο των ιταλικών κόμικς, Milo Manara.