Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Μάικλ Τζόρνταν στα 62 του το ζηλεύουμε όλοι

Ο Μάικλ Τζόρνταν (Michael Jordan) έχει φτάσει στην ηλικία που θα μπορούσαν να του χτυπήσουν την «πόρτα» πολλά προβλήματα: Κρίση γηρατειών, προβλήματα υγείας, νοητική έκπτωση ή καταγγελίες για το παρελθόν τους, είναι μερικά από τα θέματα που προκύπτουν για πολλούς γηράσκοντες σταρ.

Ωστόσο, ο θρύλος των παρκέ αντιμετωπίζει ένα ονομαστικά μάλλον «πρόβλημα», κοινό μεταξύ εκατομμυριούχων. Έχει χρόνο, έχει χρήματα, αλλά δεν έχει αρκετό χρόνο για να ξοδέψει αυτά τα χρήματα.

Όπως αναφέρουν αναρτήσεις στα social media, ο Air Jordan βγάζει μόνο από τα πνευματικά δικαιώματά του περίπου 30 εκατομμύρια δολάρια ετησίως, ενώ πρόσφατα το τηλεοπτικό δίκτυο NBC τον προσέγγισε με συμβόλαιο άλλων 40 εκατ. δολαρίων ετησίως, για να αναλάβει τη θέση αθλητικού αναλυτή για τον σταθμό.

Μάικλ Τζόρνταν: «Θύμα» της επιτυχίας του

Ο Τζόρνταν κερδίζει συνολικά 70 εκατομμύρια τον χρόνο. Αυτό το ποσό, για να έχετε μέτρο σύγκρισης, είναι περίπου 90% περισσότερο από τις μέσες απολαβές ενός παίκτη του NBA, τη σήμερον ημέρα.

Ο Μάικλ έχει προσπαθήσει εις μάτην να ξοδέψει ένα μη ευκαταφρόνητο μέρος αυτής της περιουσίας, αγοράζοντας υπερ-αυτοκίνητα με τη συχνότητα που ένας πιτσιρικάς αγοράζει κάρτες ποδοσφαιριστών, ενώ έχει εξασφαλίσει ακόμα και ιδιωτικό τζετ, αλλά και ολόκληρη την ομάδα των Charlotte Hornets το 2010, έναντι 275 εκατομμυρίων δολαρίων.

Αλλά ακόμα και έτσι, ο GOAT του NBA, φαίνεται να «πάσχει από επιτυχία». Το 2023, η αξία της ίδιας ομάδας είχε εκτοξευτεί, και ο Jordan την πούλησε έναντι 3 δισεκατομμυρίων.

Πλέον, για τον θρύλο του αμερικανικού μπάσκετ, το να βγάζει λεφτά είναι κυριολεκτικά πιο εύκολο από το να τα ξοδεύει.