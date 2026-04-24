Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια ιδιότυπη κατάσταση «σεισμικής αναμονής». Παρά την πρόσφατη κινητικότητα, η απουσία ενός πολύ μεγάλου σεισμού τα τελευταία χρόνια δεν καθησυχάζει τους επιστήμονες, αλλά αντίθετα εντείνει την ανησυχία τους.

Ο διακεκριμένος σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90.1, έθεσε τον δάκτυλον επί τον τύπον των ήλων, εξηγώντας πώς η συσσωρευμένη ενέργεια στο υπέδαφος προετοιμάζει το έδαφος για ισχυρά γεγονότα στο εγγύς μέλλον.

Το «αίνιγμα» των 5,7 Ρίχτερ στην Κρήτη

Η πρόσφατη δόνηση των 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Κρήτη έθεσε τις αρχές και τους κατοίκους σε εγρήγορση. Ωστόσο, το ερώτημα που παραμένει αναπάντητο είναι αν αυτός ήταν ο «κύριος» σεισμός.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαδόπουλο, η έντονη μετασεισμική δραστηριότητα και η διαδοχή δονήσεων στην ίδια εστία καθιστούν την εικόνα θολή. Η επιστημονική κοινότητα αναμένει την ανάλυση όλων των δεδομένων του τελευταίου εικοσιτετραώρου για να διαπιστώσει αν το φαινόμενο βρίσκεται σε αποδρομή ή αν αποτελεί προάγγελο μεγαλύτερης εκτόνωσης.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της τοποθέτησης του σεισμολόγου είναι η στατιστική απόκλιση που παρατηρείται τα τελευταία έτη. Στην Ελλάδα, ο μέσος όρος καταγραφής σεισμών άνω των 6 Ρίχτερ είναι σχεδόν ένας ανά έτος.

«Η παρατεταμένη απουσία ισχυρών δονήσεων δεν σημαίνει ότι ο κίνδυνος εξέλιπε, αλλά ότι η ενέργεια αποθηκεύεται», εξήγησε ο κ. Παπαδόπουλος.

Αυτή η «γεωλογική μπαταρία» που φορτίζει συνεχώς, καθιστά μαθηματικά βέβαιο ότι θα οδηγηθούμε σε ισχυρά γεγονότα, με το χρονικό παράθυρο να εκτιμάται από ένα έως τρία έτη.

Οι 4 περιοχές στο «μικροσκόπιο»

Δύο είναι τα γεωγραφικά σημεία που συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες για έναν ισχυρό σεισμό. Το γνωστό «τρίγωνο» Κεφαλονιάς, Ζακύνθου και Λευκάδας παραμένει η πιο σεισμογενής περιοχή της Ευρώπης, με υψηλό δυναμικό δόνησης.

Ο Κορινθιακός κόλπος είναι μια περιοχή με πλούσιο ιστορικό, η οποία έχει να δώσει πολύ ισχυρό σεισμό από το 1995 (Αίγιο). Οι πρόσφατες αναλύσεις δείχνουν ότι η «αντίστροφη μέτρηση» για τη περιοχή έχει ξεκινήσει, καθώς τα ρήγματα εκεί λειτουργούν με συγκεκριμένους κύκλους επανάληψης.

Σαντορίνη: Νέες εκτιμήσεις για το ηφαίστειο

Πέρα από τα ρήγματα, ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος στρέφει το βλέμμα και στα ηφαίστεια. Στο επερχόμενο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωεπιστημών (EGU), όπου θα τιμηθεί με το διεθνές μετάλλιο Sergey Soloviev, πρόκειται να προβεί σε μια σημαντική αποκάλυψη.

Θα παρουσιάσει νέα επιστημονικά δεδομένα σχετικά με τις πιθανότητες και το πιθανό χρονικό πλαίσιο μιας μελλοντικής ηφαιστειακής έκρηξης στη Σαντορίνη. Η μελέτη αυτή αναμένεται να ρίξει φως στην κατάσταση του ηφαιστειακού τόξου του Νοτίου Αιγαίου, προσφέροντας πολύτιμα εργαλεία πρόληψης.