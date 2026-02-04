Η Utopia+ παρουσιάζει στο θέατρο Coronet την πρωτότυπη κωμωδία - φάρσα του Γιώργου Αλκαίου «Ο Ημιυπαίθριος»

Είναι η πρώτη απόπειρα του Γιώργου Αλκαίου που παρουσιάζει στο ευρύ κοινό ένα θεατρικό του έργο. Δεν πρόκειται, ωστόσο, για την πρώτη του επαφή με το θέατρο. καθώς ξεκίνησε την καλλιτεχνική του πορεία ως ηθοποιός το 1989, με τη συμμετοχή του στη σειρά «Έλα στο Φως» της ΕΡΤ2. Την επόμενη χρονιά συμμετείχε στην παράσταση «Αντιγόνη», ως μέλος του Χορού, πλάι στη Αλίκη Βουγιουκλάκη, σε σκηνοθεσία Μίνου Βολανάκη, στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου.



«Ο Ημιυπαίθριος» είναι μία σύγχρονη νεοελληνική πρωτότυπη κωμωδία - φάρσα όπου έντεκα ταλαντούχοι ηθοποιοί ανεβαίνουν στη σκηνή και μετατρέπουν το χάος σε γέλιο και την καθημερινότητα σε φάρσα. Με όπλο το σουρεαλιστικό χιούμορ, τις απρόβλεπτες ανατροπές και τις σύγχρονες κοινωνικές αναφορές, η παράσταση φιλοδοξεί να σας μείνει αξέχαστη!



Ξεκαρδιστικές καταστάσεις, όπου κανείς δεν είναι αθώος, τίποτα δεν είναι αυτό που φαίνεται και τίποτα δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε! Και το γέλιο μετατρέπεται στο πιο σοβαρό μέσο προβληματισμού. Γιατί εδώ, ακόμα και το παράλογο… έχει τον λόγο του.



«Ο Ημιυπαίθριος» σε κείμενο και διαλόγους του Γιώργου Αλκαίου και του Στράτου Αγιοστρατίτη έρχεται στο Θέατρο Coronet από 9 Φεβρουαρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη.

Κατάλληλο άνω των 18 ετών







Σκηνοθεσία:

Γιώργος Αλκαίος

Κείμενο - Διάλογοι:

Γιώργος Αλκαίος – Στράτος Αγιοστρατίτης



Παίζουν (Αλφαβητικά)

Αγιοστρατίτης Στράτος, Δεληκάρης Άγγελος, Κοτζαμάνης Θωμάς, Κρητικός Γιώργος, Κρυεμάδι Παναγιώτης, Λύκου Μαιρινίκη, Τατάνη Βίρνα, Τριχάς Βασίλης, Τσουρουνάκης Γιάννης, Τσώρου Εμμανουέλα, Φασόλη Μιράντα.

Σπικάζ παράστασης: Γιάννης Τσουρουνάκης - Βίκυ Ανδρή



Διεύθυνση / Οργάνωση παραγωγής: Χρήστος Ξηρογιάννης

Σκηνογράφος: Λαμπρινή Καρδαρά

Σχεδιασμός φωτισμού: Θοδωρής Κόκκινος

Φώτα: Βαγγέλης Κολώνιας

Ενδυματολόγος: Καλλιόπη Λαλιώτη

Γραφιστική Επιμέλεια: Άντζη Σκλαβενίτη

Μουσική επιμέλεια: Γιώργος Αλκαίος

Φωτογραφία: Βαγγέλης Στεφάνου

Δημόσιες σχέσεις / Επικοινωνία: Μαργαρίτα Δρούτσα

Παραγωγή: Utopia+







Κάθε Δευτέρα στις 20:00 και Τρίτη στις 21:00 στο Θέατρο CORONET

Διάρκεια: 120’ με διαλειμμα.



Φρύνης 11 και Υμηττού, Παγκράτι.



Οι τιμές των εισιτηρίων διαφοροποιούνται ανάλογα με τη θέση στην αίθουσα και κυμαίνονται από 12€ έως 18€.



Προπώληση: more.com