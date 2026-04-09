Ιησούς από τη Ναζαρέτ: Το ρεκόρ τηλεθέασης του 2020 και άλλες άγνωστες ιστορίες

Προβάλλεται κάθε χρόνο το Πάσχα στην ελληνική τηλεόραση αυτή η μίνι σειρά του Φράνκο Τζεφιρέλι που έδωσε πρόσωπο και σώμα στον Ιησού Χριστό και μοιάζει να μην «παλιώνει» ποτέ. Πώς δημιουργήθηκε όμως; Από πότε παίζεται στην ελληνική τηλεόραση o Iησούς από τη Ναζαρέτ και πως εξελίχθηκε η ζωή του πρωταγωνιστή της; Aυτά και άλλα πολλά παραλειπόμενα, θα δούμε παρακάτω.

Το χιούμορ του Ρόμπερτ Πάουελ

Ο 82χρονος Βρετανός ηθοποιός, πριν ενσαρκώσει τον Χριστό, είχε να επιδείξει ένα παλμαρέ από εντυπωσιακούς ρόλους. Τον είδαμε στο "Tommy", τη θρυλική ροκ όπερα των The Who, ενώ υποδύθηκε και τον συνθέτη Γκουστάβ Μάλερ, σε μια ταινία για τη ζωή του. Ο ίδιος, αφού ολοκλήρωσε την παραγωγή του «Ιησού από τη Ναζαρέτ», δήλωσε «ελπίζω να είναι ο τελευταίος νεαρός ευαίσθητος άντρας που υποδύομαι». Μάλλον αυτή η ευχή αποδείχθηκε προφητική.

Παρότι δεν ήταν φανατικός θρήσκος, η βαθιά πνευματικότητα της ιστορίας που κινηματογράφησε ο Τζεφιρέλι, τον επηρέασε βαθιά. Στο πέρασμα των ετών, ο Πάουελ αξιοποίησε την επιβλητική φωνή του και έγινε περιζήτητος ως εκφωνητής σε ντοκιμαντέρ για σημαντικά ιστορικά γεγονότα.

Η παραγωγή της ταινίας

Το 1974, ο Πάπας Παύλος ο Έκτος, παρακολούθησε την σειρά εποχής «Μωυσής ο Εντολοδόχος» του παραγωγού Λιού Γκρέηντ, με πρωταγωνιστή τον Μπαρτ Λάνκαστερ. Ο Πάπας προσέγγισε τον Γκρέηντ και τον ρώτησε αν θα ενδιαφερόταν να κάνει μια σειρά για τον Ιησού Χρηστό. Εκείνος απάντησε θετικά και προσέγγισε τον Φράνκο Τζεφιρέλι, που δέχτηκε με ενθουσιασμό το project. Ο Αλ Πατσίνο και ο Ντάστιν Χόφμαν δέχθηκαν προτάσεις για τον ρόλο του Ιησού Χριστό. Ο Ρόμπερτ Πάουελ πήρε το ρόλο, λόγω της φυσιογνωμικής ομοιότητας που είχε με τις εικόνες του Ιησού, όπως τις γνωρίζουμε σήμερα.

Τα έντονα μάτια και το τυρί (!): Για να δώσει στον Ιησού μια υπερκόσμια αύρα, ο Τζεφιρέλι ζήτησε από τον Πάουελ να μην κλείσει τα μάτια του σχεδόν σε καμία σκηνή. Στην πραγματικότητα, ο ηθοποιός ανοιγοκλείνει τα μάτια του μόνο τρεις φορές σε ολόκληρη τη σειρά: δύο φορές ως παιδί και μία φορά ως ενήλικας.

Για να γίνει ακόμα πιο έντονο και διαπεραστικό το βλέμμα του, οι μακιγιέρ του έβαζαν σκούρο σκούρο μπλε eyeliner στο πάνω βλέφαρο και λευκό στο κάτω. Αυτό έκανε το γαλάζιο των ματιών του Πάουελ να φαίνεται ακόμα πιο έντονο και διαπεραστικό.

Ο επόμενος στόχος, ήταν ο Πάουελ να φαίνεται εξαντλημένος και αδύνατος, όταν θα «σταυρωθεί». Για 12 ημέρες πριν το γύρισμα, τρεφόταν αποκλειστικά με τυρί για να χάσει γρήγορα βάρος.

Μια παράξενη συνάντηση

Τα γυρίσματα έγιναν στην Τυνησία, την ίδια περίοδο που ο Τζορτζ Λούκας γύριζε το πρώτο «Star Wars» (A New Hope). Υπήρξε και μια σουρεάλ στιγμή, όταν το ρομπότ R2-D2 χάλασε κατά τη διάρκεια ενός τεστ και μπήκε κατά λάθος στο σετ του Τζεφιρέλι, διακόπτοντας το γύρισμα.

Jesus of Nazareth IMDB

Ο «άγνωστος» μικρός Ιησούς:

Ο Λορέντζο Μονέ, που υποδύθηκε τον Ιησού σε ηλικία 12 ετών, δεν συνέχισε την καριέρα του στην υποκριτική και τα ίχνη του χάθηκαν από τη δημοσιότητα μετά τη σειρά, κάτι μάλλον σύνηθες με τα παιδιά-ηθοποιούς.



Πρώτη προβολή στην Ελλαδα;

Θρυλείται πως έγινε το 1977 στην κρατική τηλεόραση, αν και διασώζεται κάποια σχετική πληροφορία. Είναι επιβεβαιωμένη πάντως, η προβολή της σειράς το 1981. Έκτοτε, η σειρά προβάλλεται από κρατικά και ιδιωτικά κανάλια, σχεδόν ανελλιπώς. Το 2020 μάλιστα, έκανε και ρεκόρ τηλεθέασης, πλησιάζοντας το 21%.