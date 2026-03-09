Μενού

Lady Gaga: Παντρεύεται το είδωλο της ποπ - Το βίντεο με την ανακοίνωση

Μέσα από ένα βίντεο, η Lady Gaga αποκάλυψε ότι πρόκειται να παντρευτεί τον αρραβωνιαστικό της Michael Polansky.

Η Lady Gaga στην προβολή της ταινίας «Maestro» στο Λος Άντζελες
Η Lady Gaga | (Jordan Strauss/Invision/AP)
Φέρεται ότι η διάσημη τραγουδίστρια Lady Gaga πρόκειται να παντρευτεί σύντομα και ένα βίντεο την «πρόδωσε». 

Το είδωλο της ποπ υποστήριξε  ότι ο γάμος της με τον αρραβωνιαστικό της Michael Polansky είναι προ των πυλών.

Η Gaga εμφανίστηκε την Παρασκευή στο live stream του Bruno Mars «Romantic Radio», και ακούστηκε ένα προηχογραφημένο μήνυμα από την ίδια την τραγουδίστρια, όπως μεταφέρει το TMZ.

Αφού ο Bruno ρωτάει τι ακολουθεί, η πεντακάθαρη φωνή της Gaga ακούγεται στο βίντεο: «Εγώ και ο αρραβωνιαστικός μου ταξιδεύουμε όλο το χρόνο, αλλά σύντομα παντρευόμαστε. Ελπίζαμε ότι θα μπορούσατε να διαλέξετε ένα ξεχωριστό τραγούδι για εμάς». 


 

