Lady Gaga: Παντρεύεται το είδωλο της ποπ - Το βίντεο με την ανακοίνωση

Φέρεται ότι η διάσημη τραγουδίστρια Lady Gaga πρόκειται να παντρευτεί σύντομα και ένα βίντεο την «πρόδωσε».

Το είδωλο της ποπ υποστήριξε ότι ο γάμος της με τον αρραβωνιαστικό της Michael Polansky είναι προ των πυλών.

Η Gaga εμφανίστηκε την Παρασκευή στο live stream του Bruno Mars «Romantic Radio», και ακούστηκε ένα προηχογραφημένο μήνυμα από την ίδια την τραγουδίστρια, όπως μεταφέρει το TMZ.

Αφού ο Bruno ρωτάει τι ακολουθεί, η πεντακάθαρη φωνή της Gaga ακούγεται στο βίντεο: «Εγώ και ο αρραβωνιαστικός μου ταξιδεύουμε όλο το χρόνο, αλλά σύντομα παντρευόμαστε. Ελπίζαμε ότι θα μπορούσατε να διαλέξετε ένα ξεχωριστό τραγούδι για εμάς».



