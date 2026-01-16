Μέλπω Ζαροκώστα: Το πασίγνωστο παιδικό τραγούδι που έγραψε και κέρδισε διεθνές βραβείο

Η Μέλπω Ζαροκώστα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών σκορπίζοντας θλίψη στο καλλιτεχνικό στερέωμα, καθώς η παρουσία της υπήρξε πολύπλευρη. Πέρα από την παρουσία της πάνω στο θεατρικό σανίδι αλλά και μπροστά από τις κινηματογραφικές κάμερες στη χρυσή εποχή του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, διακρίθηκε τόσο ως συγγραφέας σεναρίων όσο και ως στιχουργός.

Μάλιστα με αυτή την τελευταία της ιδιότητας απέσπασε το πρώτο βραβείο στο διεθνές Φεστιβάλ της Λισαβόνας το 1990. Το τραγούδι, δεν το ερμηνεύει κάποιος γνωστός τραγουδιστής, αλλά μία παιδική χορωδία γεγονός που το κάνει ακόμη πιο άνετο και «ζεστό». Πρόκειται για το «Ο Παλιάτσος» με τους στίχους να έχει μελοποιήσει ο αείμνηστος Νότης Μαυρουδής, και την πρώτη εκτέλεση να έχει η παιδική χορωδία Ωδείου Kodaly ενώ στη συνέχεια ερμηνεύτηκε και από την παιδική χορωδία του Δημήτρη Τυπάλδου.

Μέλπω Ζαροκώστα: Βραβευμένα σενάρια

Πέρα από το στιχουργικό της ταλέντο, διακρίθηκε στη συγγραφή σεναρίων αλλά και βιβλίων. Βραβεύτηκε με πρώτο και τρίτο κρατικό βραβείο για τα θεατρικά της έργα «Συμβιβαστήκαμε» και «Αουφίντερζεν Μανόλη». Η ταινία «Η Ανταρσία των Δέκα», της οποίας υπέγραψε το σενάριο, βραβεύτηκε στο 11ο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.

Ως ηθοποιός, έντυνε ντύνοντας τις ταινίες του Φίνου με ποιότητα, γοητεία και αληθινή φινέτσα. «Δεν είχα σχέση με το ελληνικό status. Κάποτε ρώτησαν τον Φίνο: “Έχεις μια τόσο όμορφη κι εκλεπτυσμένη κοπέλα, γιατί δεν την κάνεις πρωταγωνίστρια;”. Και εκείνος απάντησε: “Δεν ταιριάζει με το θέμα το ελληνικό. Μπορείς να πεις αυτό το κορίτσι δυστυχισμένο που το ξεγελάσανε;”» είχε πει χαρακτηριστικά η ίδια.