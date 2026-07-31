Metal Hammer: 500 τεύχη, 41 χρόνια, μία κουλτούρα, αμέτρητες ιστορίες

Σε μία εποχή όπου η πληροφορία γεννιέται, καταναλώνεται μέσα από οθόνες και ξεχνιέται εντός ολίγων δευτερολέπτων, η σημερινή ημέρα είναι ιδιαίτερα σημαντική και φυσικά αξίζει να εορταστεί με... horns up!

Μέσα στην ημέρα θα μπορέσετε να βρείτε στα περίπτερα το 500ο τεύχος του μουσικού περιοδικού Metal Hammer. Πεντακόσια (και ολογράφως) τεύχη μέσα σε μία διαδρομή 41 χρόνων.

Ημέρα σημαντική για τον εγχώριο έντυπο Τύπο. Ημέρα σημαντική και για εμάς που αγαπάμε το μελάνι, τη μυρωδιά του χαρτιού και φυσικά το metal. Σε έναν κόσμο που ψηφιοποιήθηκε πλήρως και τα έντυπα δίνουν καθημερινά μάχη για την επιβίωσή τους η ύπαρξη ενός περιοδικού που συνεχίζει να κυκλοφορεί μετά από τέσσερις δεκαετίες αποτελεί από μόνη της μια νίκη.

Και όπως κάθε νίκη στο metal, έτσι και αυτή δεν χαρίστηκε. Κερδήθηκε.

Το 500ο τεύχος του Metal Hammer

Το Metal Hammer υπήρξε η πύλη εισόδου χιλιάδων ανθρώπων στον κόσμο των Black Sabbath, Ozzy Osbourne, Iron Maiden, Metallica, Slayer, Megadeth, των δικών μας Rotting Christ, SepticFlesh και τόσων ακόμη συγκροτημάτων που καθόρισαν ή/και άλλαξαν ζωές.

Μέσα από τις σελίδες του διαβάσαμε ιστορίες πίσω από εμβληματικούς δίσκους, διαφωνήσαμε με κριτικές, περιμέναμε με ανυπομονησία τις συνεντεύξεις και νιώσαμε ότι κάπου εκεί έξω υπάρχει μία κοινότητα ανθρώπων που μιλούσαμε την ίδια γλώσσα.

Για πολλούς το Metal Hammer ήταν (και είναι) το μηνιαίο ραντεβού με τα υπόλοιπα μέλη της φυλής. Ένα περιοδικό που μεγάλωσε σχεδόν παράλληλα με την σκηνή. Ένα έντυπο που δεν πούλησε απλώς μουσικές ειδήσεις αλλά κατέγραψε μία κουλτούρα.

Τα 500 τεύχη δεν σηματοδοτούν απλώς ένα εντυπωσιακό (ειδικά για τα δεδομένα της Ελλάδας) εκδοτικό ορόσημο αλλά λειτουργούν σαν μια υπενθύμιση πως το πάθος για το metal δεν μετριέται με αλγόριθμους, ότι οι κοινότητες δεν χτίζονται με likes και ότι η πραγματική δημοσιογραφία εξακολουθεί να έχει ψυχή.

Το Metal Hammer μας μεγάλωσε και αποδείχθηκε «Louder Than Time»!

Το περιοδικό στα χέρια των: Steve Harris (Iron Maiden), Rob Halford (Judas Priest), Kerry King (Slayer), Gus G. (Firewind, King Diamond, ex-Ozzy), Johnny Lee Middleton και Chris Caffery (Savatage). | Metal Hammer

Legacy of Steel

Η ιδέα για την κυκλοφορία ενός περιοδικού που θα ασχολείται αποκλειστικά με το heavy metal ανήκε στον Γιάννη Κουτουβό. Τον Δεκέμβριο του 1984 με εκδότη τον Άρη Γκρίτζαλη κυκλοφορεί για πρώτη φορά στα περίπτερα το μηνιαίο περιοδικό Heavy Metal (το οποίο μετονομάστηκε σε Metal Hammer στο τεύχος 40).

Δύο χρόνια αργότερα την έκδοση του περιοδικού αναλαμβάνουν οι Γιώργος Κούρτης και Αλέκος Γκιτέρσος, της εταιρείας Μουσικοεκδοτική, η οποία εξειδικευόταν στα μουσικά έντυπα. Μετά το κλείσιμο της Μουσικοεκδοτικής, το 2002 εκδότης του περιοδικού αναλαμβάνει ο Θοδωρής Λιβάνιος.

Μετά τη συνταξιοδότηση του τελευταίου και μέχρι σήμερα η σκυτάλη έχει περάσει στον Κώστα Χρονόπουλο και τη συντακτική ομάδα του περιοδικού.

Με αφορμή τα γενέθλια του περιοδικού έχουν γίνει μερικές από τις πιο εκρηκτικές sold out συναυλίες των τελευταίων ετών, με ονόματα όπως οι Gamma Ray, οι Rotting Christ, οι Villagers of Ioannina City, οι Nightstalker, οι Septicflesh κ.ά. ενώ τον Δεκέμβρη που μας πέρασε το περιοδικό διοργάνωσε μια ξεχωριστή βραδιά-φόρο τιμής στον αξεπέραστο Ozzy Osbourne, με τη συμμετοχή των Nightstalker, Rock ‘n’ Roll Children, Nightfall feat. Πηνελόπη Αναστασοπούλου, Bob Katsionis & Iliana Tsakirakis και πολλών ακόμη μουσικών.

Πρόσφατα κυκλοφόρησε το βιβλίο «IRON MAIDEN: 50 χρόνια ιστορίας με την υπογραφή του METAL HAMMER» σε συνεργασία με τις εκδόσεις ΟΞΥ, όπου παρακολουθούμε την εξέλιξη του σημαντικότερου συγκροτήματος στην ιστορία του heavy metal. Τα πρώτα χρόνια, τα μέλη, οι συναυλίες, όλη τους η ιστορία ξετυλίγεται ακολουθώντας βήμα-βήμα τη δισκογραφία τους, από τις πρώτες μέρες μέχρι σήμερα.

Έχουν κυκλοφορήσει ακόμα δύο βιβλία, το “50 classic metal albums” (που εξαντλήθηκε πολύ γρήγορα) και το “60 classic metal bands”, αλλά και μια ειδική έκδοση με την ιστορία των Rotting Christ από τη γέννηση της μπάντας μέχρι τη θριαμβευτική τους συναυλία στον Λυκαβηττό, όπως αποτυπώθηκε μέσα από τις σελίδες του περιοδικού.

Metal Hammer

Τα παζάρια δίσκων του METAL HAMMER αποτελούν πλέον σημείο συνάντησης για συλλέκτες, μουσικόφιλους και φίλους του βινυλίου, διατηρώντας ζωντανή τη φλόγα της φυσικής μουσικής εμπειρίας.

Στο Hammerland, το e-shop του περιοδικού (hammer.gr) υπάρχουν όλα τα διαθέσιμα τεύχη αλλά και επανεκτυπώσεις από τη δεκαετία του ‘80, μαζί με official merch, collectible t-shirts και πολλά ακόμα.