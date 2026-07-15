Μια γυναίκα έκανε τεστ DNA και το μυστικό που αποκαλύφθηκε γίνεται ταινία

Σχεδόν εννέα χρόνια μετά τον θάνατο του διαβόητου αρχηγού αίρεσης Τσαρλς Μάνσον, συνεχίζουν να έρχονται στο φως νέες αποκαλύψεις για εκείνον, ανάμεσά τους και μια συγκλονιστική διαπίστωση σχετικά με το γενεαλογικό του δέντρο, όπως αναφέρει το περιοδικό People.

Η Σοφία Μάντοξ, μια ανερχόμενη δημιουργός ταινιών, αφηγείται στο επερχόμενο ντοκιμαντέρ «My Grandfather Charles Manson» (Ο παππούς μου, Τσαρλς Μάνσον) πώς ανακάλυψε ότι είναι απόγονος του ανθρώπου που κρυβόταν πίσω από τις αποτρόπαιες δολοφονίες που διαπράχθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1960.

Η ανακάλυψη αυτή φέρνει στο φως έναν άγνωστο μέχρι πρότινος κλάδο της βιολογικής οικογένειας του Μάνσον. Αφού υποβάλλεται σε τεστ DNA, η Μάντοξ μαθαίνει την αλήθεια για τον παππού της, η ταυτότητα του οποίου της ήταν άγνωστη μέχρι τότε, και ανακαλύπτει έναν άνδρα που παρουσιάζει εντυπωσιακή ομοιότητα με τον πατέρα της, τον Ντάνιελ Αργκουέλες.

Αυτή η προσωπική αποκάλυψη την ωθεί σε μια βαθιά έρευνα, καθώς προσπαθεί να συμφιλιωθεί με τη νέα της ταυτότητα, επιδιώκοντας παράλληλα να κατανοήσει τον σκοτεινό κόσμο που περιέβαλλε την «οικογένεια» του Μάνσον.

Η αίρεση της οποίας ηγούνταν ευθύνεται για τη δολοφονία της διάσημης ηθοποιού Σάρον Τέιτ, συζύγου του Ρόμαν Πολάνσκι, η οποία βρισκόταν στα τελευταία στάδια της εγκυμοσύνης της εκείνη την εποχή.

Συνολικά, η αίρεση σκότωσε επτά άτομα μέσα σε δύο νύχτες, τον Αύγουστο του 1969. «Αφού έμαθα μέσω τεστ DNA ότι ο Τσαρλς Μάνσον ήταν παππούς μου, άρχισα να βιντεοσκοπώ τον εαυτό μου, καθώς δεν γνώριζα άλλον τρόπο να διαχειριστώ την είδηση», δήλωσε η Σοφία Μάντοξ στο περιοδικό People.

Πότε θα κυκλοφορήσει το ντοκιμαντέρ

Το ντοκιμαντέρ θα κυκλοφορήσει στην πλατφόρμα Hulu, στις 22 Ιουλίου στις ΗΠΑ, ενώ έχει προγραμματιστεί μεταγενέστερη κυκλοφορία για τον υπόλοιπο κόσμο μέσω του Disney+.

Η Disney δεν έχει ανακοινώσει ακόμη ακριβή ημερομηνία. «Αυτό που ξεκίνησε ως ένας τρόπος επεξεργασίας μιας συγκλονιστικής αποκάλυψης για την οικογένειά μου, εξελίχθηκε σε μια βαθύτερη έρευνα γύρω από το διαγενεακό τραύμα, την ταυτότητα και το ερώτημα αν είμαστε καταδικασμένοι να επαναλαμβάνουμε τις ιστορίες που κληρονομούμε.

Τελικά, ελπίζω η ταινία να υπενθυμίσει στον κόσμο ότι, αν και δεν μπορούμε να επιλέξουμε από πού προερχόμαστε, μπορούμε να επιλέξουμε τι θα κάνουμε με αυτή την κληρονομιά», πρόσθεσε η Μάντοξ.

Πριν από τις αποκαλύψεις του ντοκιμαντέρ σχετικά με τους απογόνους του Μάνσον, ήταν γνωστό στο κοινό ότι είχε τρεις γιους: τον Τσαρλς Μάνσον Τζούνιορ, τον Τσαρλς Λούθερ Μάνσον και τον Μάικλ Μπρούνερ.

Ελάχιστα είναι γνωστά για τον πρωτότοκο γιο του, ο οποίος άλλαξε νόμιμα το όνομά του σε Τζέι Γουάιτ. Αυτοκτόνησε τον Ιούνιο του 1993, σε ηλικία 37 ετών. Ωστόσο, ο Μάνσον Τζούνιορ είχε έναν γιο, τον Τζέισον Φρίμαν, στον οποίο δόθηκε η επιμέλεια της σορού του αρχηγού της αίρεσης μετά τον θάνατό του στη φυλακή, το 2017.

Ο Τσαρλς Λούθερ,ο οποίος επίσης άλλαξε το όνομά του για να ξεφύγει από το στίγμα που συνόδευε το επώνυμο «Μάνσον», πέθανε στο Κολοράντο το 2007, ενώ ο μικρότερος γιος του αρχηγού της αίρεσης ζει μια ήσυχη ζωή στις Μεσοδυτικές Πολιτείες των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον αμερικανικό Τύπο, εργάζεται στον κλάδο της μεταποίησης, έχει έναν ενήλικο γιο και ζει με τη σύντροφό του.