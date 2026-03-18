40 χρόνια “West End Girls”: το αστικό pop έπος των Pet Shop Boys

Τον Ιανουάριο του 1986, το πρώτο single των Pet Shop Boys έφτασε στην κορυφή των βρετανικών charts. Σαράντα χρόνια μετά παραμένει ένα από τα πιο σπουδαία τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ στη Βρετανία. Τόσο σπουδαίο που ο Guardian το ανακήρυξε το καλύτερο βρετανικό Νο. 1 όλων των εποχών.

Η ιστορία του ξεκινά νωρίτερα, το 1983. Ο Tennant, τότε συντάκτης του περιοδικού Smash Hits, βρισκόταν στο σπίτι του ξαδέλφου του στο Nottingham και ξενυχτούσε μαζί του βλέποντας ένα παλιό νουάρ με τον James Cagney, όταν του ήρθε στο μυαλό ο στίχος: “Sometimes you’re better off dead, there’s a gun in your hand and it’s pointing at your head”. Το σημείωσε σε ένα χαρτί και λίγο αργότερα, ξαπλωμένος στο πάτωμα του διαμερίσματός του στο Λονδίνο, έγραψε το υπόλοιπο, έχοντας για βασική έμπνευση το αξεπέραστο “The Message” των Grandmaster Flash & The Furious Five.

Η πρώτη εκδοχή του “West End Girls” ηχογραφήθηκε το 1984 στη Νέα Υόρκη με παραγωγό τον Bobby Orlando. Ήταν πιο ωμή, έντονα επηρεασμένη από τo hi-NRG της εποχής, και σημείωσε μικρή επιτυχία στα κλαμπ αλλά όχι στα charts. Στη Βρετανία έφτασε μόλις στο Νο.133. Η δεύτερη εκτέλεση, αυτή που γνωρίζουμε καλύτερα σήμερα, έγινε με παραγωγό τον Stephen Hague στα Advision Studios του Λονδίνου τον Ιούνιο του 1985. Ο Hague επιβράδυνε το ρυθμό, ξαναέγραψε τη δομή, και έχτισε έναν ήχο πιο κινηματογραφικό, πιο σκοτεινό.

Για την εισαγωγή, ο Hague ηχογράφησε θορύβους του δρόμου: βήματα στο πεζοδρόμιο, αυτοκίνητα, φωνές από περαστικούς κοκ. Απέναντι βρισκόταν το γραφείο του μάνατζερ των Wham!, και κάποιες φαν που πρόσεξαν το μικρόφωνο άρχισαν να τραγουδούν σαρκαστικά, κάτι που έμεινε και στην τελική μίξη. Αυτή η ηχητική «ομίχλη» έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα intro στην ιστορία της pop.

Το τραγούδι αφηγείται μια ιστορία για τις αντιθέσεις του Λονδίνου: το χάσμα ανάμεσα στο «West End» και το «East End», ανάμεσα στο χρήμα και την επιβίωση. Οι στίχοι μιλούν για ταξικές εντάσεις, για επιθυμίες και για τη ζωή σε μια μεγαλούπολη: «too many shadows, whispering voices… too many choices». Είναι μια νυχτερινή περιπλάνηση στο Soho, αλλά και ένα σχόλιο για τη ζωή στην εποχή της Θάτσερ.

Το τραγούδι κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1985 και ανέβηκε αργά αλλά σταθερά στα charts. Το “West End Girls” έφτασε στο Νο1 στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις ΗΠΑ, καθώς και σε πολλές άλλες χώρες, και έγινε το τραγούδι που εκτόξευσε το ντεμπούτο τους, Please. Το 2005 κέρδισε στα Ivor Novello Awards τον τίτλο του καλύτερου τραγουδιού της δεκαετίας 1985-1994, νικώντας U2 και Radiohead μεταξύ άλλων.

Τέσσερις δεκαετίες μετά, το “West End Girls” παραμένει ένα παράξενο pop θαύμα, ένα «αστικό» τραγούδι για το Λονδίνο που εξελίχθηκε σε παγκόσμιο ύμνο της νυχτερινής ζωής.

