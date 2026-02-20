Αίγυπτος - Σκόπια - Κωνσταντινούπολη: η Ήβη Αδάμου στο πιο δυνατό της σερί

Μετά τη live εμφάνιση στην Αίγυπτο στις αρχές του 2026, στο εντυπωσιακό Rixos Radamis Sharm El Sheikh (ναι, στον ίδιο χώρο που έχει εμφανιστεί και η Jennifer Lopez), η αγαπημένη τραγουδίστρια συνέχισε το international σερί της με δύο ακόμη δυνατές βραδιές: Σκόπια και Κωνσταντινούπολη.

Στα Σκόπια ανέβηκε στη σκηνή του Intermezzo Music Bar, ενός από τα πιο premium nightlife venues της πόλης, και το live ήταν ακριβώς όπως το περιμένεις: ένταση, ρυθμός, hits - και ένα κοινό που τραγουδούσε από την πρώτη στιγμή μέχρι το τελευταίο ρεφρέν.

Λίγες μέρες μετά, ήρθε η Κωνσταντινούπολη. Εκεί εμφανίστηκε στο γνωστό Gunay, με την ανταπόκριση να επιβεβαιώνει αυτό που φαίνεται ξεκάθαρα τα τελευταία χρόνια: η Ήβη έχει χτίσει δυνατή σχέση με το τουρκικό κοινό. Και δεν είναι τυχαίο - η viral διασκευή του «Να τη χαίρεσαι» έχει ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια views στο YouTube.

Και το “τρέξιμο” δεν σταματά εδώ. Ήδη ετοιμάζονται νέα live στο εξωτερικό, ενώ στην Αθήνα η Ήβη Αδάμου συνεχίζει τις εμφανίσεις της στο Fantasia Live, στο πλευρό του Νίκου Οικονομόπουλου, σε ένα σχήμα που πηγαίνει φουλ δυνατά.

Το 2026 τη βρίσκει σε μία από τις πιο δημιουργικές φάσεις της - και αν κρίνουμε από το πρόγραμμα, η συνέχεια θα έχει ακόμα περισσότερα “εκτός Ελλάδας”.