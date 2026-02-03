Akylas - Eurovision 2026: Αναλύουμε καρέ-καρέ τις 10 τοπ στιγμές που έκαναν viral το Ferto

Ας συμφωνήσουμε πως το Ferto του Ακύλα αποτελεί το απόλυτο talk of the town από την ημέρα που κυκλοφόρησε ολόκληρο, ως μία από τις 28 υποψηφιότητες του εθνικού τελικού για τη Eurovision 2026.

Για τους περισσότερους, τους ήρθε… κεραμίδα. «Πού ξεφύτρωσε αυτός ο τύπος;», «Από πότε η Ελλάδα είναι ικανή να σερβίρει κάτι τέτοιο στην Ευρώπη;», ήταν μερικές από τις πρώιμες απορίες μας. Αρκετοί ξετρελάθηκαν με το πρώτο άκουσμα, κάποιοι άλλοι χρειάστηκαν τη δύναμη της επανάληψης για να πειστούν, και σίγουρα κάποιοι αναρωτιούνται ακόμα «μα καλά, τι έκτρωμα είναι αυτό;’».

Πέρα και πάνω, όμως από κάθε ατομική εντύπωση, το Ferto κατάφερε να γίνει σε χρόνο ρεκόρ ένα «pop φαινόμενο», κάνοντας κόσμο από όλες τις γενιές να γυρίσει το κεφάλι του στην οθόνη για να δει αυτόν τον δαιμόνιο κοντο-rave-υθούλη (sic) να καταβροχθίζει το green screen studio και να μην αφήνει ψίχουλο στο τραπέζι.

Το μαρτυρούν τα 2 εκατομμύρια views στις πρώτες δύο εβδομάδες, το μαρτυρά η εικόνα της Ελλάδας να φιγουράρει από το πουθενά στην 3άδα των στοιχημάτων για νίκη στη φετινή Eurovision, το μαρτυρούν οι τρελές αντιδράσεις από Έλληνες και ξένους.

Η σαρωτική υποδοχή/αποδοχή του κομματιού οφείλεται σε έναν βαθμό στην εξαιρετική του παραγωγή, στα ηχητικά references που παραπέμπουν σε video game, στις θεότρελες εναλλαγές του, στο ότι συμπεριέλαβε σε ένα 3λεπτο πολλά από τα συστατικά που καθιστούν έναν Eurovisionιακό ύμνο του σύγχρονου ρεύματος «it’s crazy, it’s party». Αυτού που όρισε ο Kaarija το 2023, αυτού που πρεσβεύει πολύ πριν από την εποχή του η Verka Serduchka, αυτού που υπηρέτησαν με εξίσου μεγάλη επιτυχία οι Joost Klein, Baby Lasagna και Tommy Cash την τελευταία διετία.

Διαβάστε Επίσης: Eurovision 2026: Το απόλυτο ranking των 28 ελληνικών συμμετοχών στα Ημιτελικά

Τίποτα, όμως, δεν θα ήταν ίδιο χωρίς έναν σημαντικό παράγοντα: τον ίδιο τον Akyla. Χωρίς το physique του, την παρουσία του, το στυλ του, την κινησιολογία του. Τον τρόπο με τον οποίο δυναμίτισε τις οθόνες και έριξε τα σαγόνια μας, όταν το Fertο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά ολόκληρο στην ειδική εκπομπή της ΕΡΤ.

Πόσο ίδιο θα ήταν το reception αυτής της συμμετοχής αν δεν υπήρχε αυτό το -κάτι σαν- video κλιπ κι ακούγαμε το κομμάτι σκέτο στην audio μορφή του; Ενδιαφέρον και ίντριγκα θα υπήρχε, σαφώς, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα ακολουθούσε το havoc που ακολούθησε.

Συζητώντας με τα παιδιά τις προάλλες στο επεισόδιο του Alcopod is Free που κατατάξαμε τις 28 συμμετοχές, όταν φτάσαμε στον Akyla και στο αδιαπραγμάτευτο 12άρι μας, νιώσαμε πως οριακά δεν είχε νόημα να μπει στο ίδιο ranking με τους υπόλοιπους. Λέγοντας μεταξύ σοβαρού και αστείου πως ίσως στην περίπτωσή του να άξιζε ξεχωριστή κατάταξη με τις top-10 στιγμές αυτού του 3λεπτου έπους. Τα 10 -signature πια- moves του Akyla που έμοιαζαν με χτυπήματα κάτω, πάνω και καταμεσής της ζώνης στους απανταχού και μη fans του θεσμού.

Πάμε, λοιπόν, να το τολμήσουμε στην πράξη. Με την ευχή και την ελπίδα πως η live του εμφάνιση στο Sing For Greece (11-13-15 Φεβρουαρίου) θα περιλαμβάνει ακόμα περισσότερες.

Η έναρξη: Και στο βάθος rave party

Αν η αρχή είναι το ήμισυ του παντός, τότε το Ferto επιβεβαιώνει και ακυρώνει τον κανόνα στο 100%, ταυτόχρονα. Πρώτο πλάνο και ο τύπος εμφανίζεται σαν κυνηγημένος φυγάς που βλέπει κύκλους, να ψάχνεται «από πού ακούγεται αυτό;». Rave μουσική υπόκρουση στο βάθος, κάπου στο ύπαιθρο και ο ίδιος αρχίζει να κουνάει το κεφάλι του στο beat. Από τη μία δείχνει πόσο iconic είναι αυτό που θα ακολουθήσει. Από την άλλη, πώς να καταλάβεις τι ακριβώς έρχεται;

Είσοδος σε... game mode

Στην ίδια σεκάνς, ο Akylas κάνει zone-in σαν σε χαρακτήρα video-game. Είναι ρόλος; Είναι δεύτερη φύση; Είναι ο ίδιος που σε μία κίνηση επαναφοράς στο σώμα του, αποτυπώνει γλαφυρά το πώς έχει μπει σε Eurovision mode, το πώς άφησε προσαρμόζεται σε χαρακτήρα για να αποβάλλει κάπως το καθαρά βιωματικό βάρος που φέρει το διόλου ‘’ασόβαρο’’ κομμάτι; Όποια κι αν είναι η ερμηνεία, το κάνει να φαίνεται τόσο seamless και αληθοφανές.

Real Estate φέρτο: Το sass αρχίζει να ξεχειλίζει

Το πρώτο αναγνωριστικό verse είναι αρκετό για να σε πείσει πως ο τύπος «το ‘χει». Οι ξένοι YouTubers κάπου εκεί έχουν πει ήδη το πρώτο ‘’i love him’’. Όταν, όμως, αρχίζει να κοπανάει ένα-ένα τα πρώτα υλικά πράγματα που θέλει να του feroun, αρχίζουν να απογειώνονται και οι κινήσεις του. Real estate, sashimi tuna, κάθε επιλογή σαν να τη μαγνητίζει με τα χέρια και το σώμα του, νιώθοντας τον πλούτο να τον ντύνει καλύτερα κι από το leather παλτό.

Όταν τα σκάει η λύρα

Η στιγμή που κάθε ξένος Eurofan αναφωνεί «ναι, αυτό είναι Ελλάδα». Φυσικά, δεν το καταλαβαίνει μόνο από τον ήχο της λύρας, αλλά και από το πόσο αβίαστα κάνει τον εικονικό λυράρη ο Akylas, συνεχίζοντας το μοτίβο του performing σαν να κρέμεται η ζωή του από αυτό.

Πώς λέγεται το αιωρούμαι στα γαλλικά;

Δεύτερο κουπλέ και η μετάβαση από το ρεφρέν γίνεται τόσο smooth, που μεταφράζεται και στο γυαλί. Η μουσική «θολώνει» και μπαίνει στο Background, οι γαλλικοί στίχοι περνούν στο επίκεντρο και όλα αυτά, με τον Akyla να δίνει την απαραίτητη κίνηση σαν σε replay.

Το δαιμονισμένο Headrush

Κάπου εδώ τα μάτια γουρλώνουν, το μυαλό απορεί «πώς γκένειν ατό;» και οι άναρθρες κραυγές δίνουν και παίρνουν. Δεν είναι απλά το action αυτό καθ’ αυτό. Οκ, ο τύπος στο βιογραφικό του έχει βάλει στα ειδικά skills το «μπορώ να κουνάω αστραπιαία το σβέρκο μου». Η μαγεία κρύβεται στη σημασιολογία αυτής της κίνησης στο συγκεκριμένο μέρος του κομματιού. Εκεί που η ματαιοδοξία και η καταναλωτική του μανία τον έχουν φέρει σε κατάσταση αμόκ και τα υπερπολυτελή αντικείμενα πλέον δεν είναι αρκετά, που θέλει πια τον κόσμο όλο, που θέλει να κάνει δικό του οτιδήποτε δεν έχει και κοινώς, δεν του φτάνει τίποτα. Δεν θα μπορούσε να συμβολίσει με πιο ευκρινή τρόπο αυτή την (πολύ σημαντική) παράμετρο του κομματιού.

Τσιφτετέλι arcade

Ένα ακόμα θρυλικό switch-up μέσα στο κομμάτι που φωνάζει Eurovision. Με μεγάλο bonus ότι το τσιφτετελο-riff δεν είναι generic, αλλά έχει την παραγωγή που του αξίζει, με ένα synth που παραπέμπει σε arcade βιντεο-παιχνίδι. Και ο Akylas αρπάζει άλλη μια ευκαιρία για να δείξει στο κοινό πως το κουνάει καλά και με τον παραδοσιακό τρόπο.

Βγάζει γυαλιά και την αλήθεια του

Εδώ σοβαρεύει το πράγμα. Εδώ κρύβεται όλη η ουσία σε ένα τραγούδι με πολλαπλά στρώματα, που πρέπει να περιμένεις μέχρι τα 2+ λεπτά για να εισπράξεις την αλήθεια και το πλήρες μήνυμα. Ο Akylas αποφασίζει να το γυρίσει σε μπαλάντα, σε μια επιλογή που ευνοεί την επίδειξη και της τραγουδιστικής του πλευράς, που φωνάζει στην κάθε λογής επιτροπή ότι «κοιτάξτε τι μπορώ επίσης να κάνω», μα πάνω από όλα: που ξεδιπλώνει όλο τον πυρήνα σκέψης γύρω από τη σύνθεση του Ferto.

Η στιγμή που το queer παιδί από τις Σέρρες απευθύνεται στη μαμά του και αναγνωρίζει ότι η ωδή στον υπερκαταναλωτισμό που προηγήθηκε πηγάζει από ένα απωθημένο, από μία εσωτερική υπόσχεση πως θα αγοράσει σε εκείνον και στην ίδια όσα στερήθηκαν. Και μια τέτοια στιγμή, απαιτεί καθάριο βλέμμα και eye contact. Ο Akylas βγάζει το γυαλί και από το «Κοίτα μαμά», ανοίγει και την ψυχή του.

Βέβαια, αν κερδίσω. Whatever, κατάλαβες. Οπότε…

Πίσω στον ρόλο, πίσω στα γυαλιά, για να τελειώσει ό,τι άρχισε. Γιατί στο κάτω κάτω αν δεν κερδίσει, πώς θα τα αγοράσει όλα αυτά; Κάπου πρέπει να ξεκινήσει αυτή η άγνοια κορεσμού. Μία απολύτως iconic στιγμή, με το απαραίτητο attitude στην εκφορά της ΚΑΘΕ λέξης. Μακάρι να το έπιαναν στο 100% και οι ξένοι, που καταλαβαίνουν πάντως από τα συμφραζόμενα χάρη στο ‘’Whatever’’.

Τα dance moves στο τελευταίο ρεφρέν

Κάπου εδώ, μετά το συναισθηματικό reset, ο Akylas απλά νιώθει 5 φορές περισσότερο την κάθε του κίνηση. Δεν ξέρουμε αν το χορογράφησε, αλλά αν το έκανε, τότε είπε πως στο τελευταίο ρεφρέν θα χορεύει σαν να στέλνει έναν αόρατο εχθρό μια και καλή στην κόλαση με τον πόνο που δίνει σε κάθε του κίνηση. Σαν ένα «finish him» αλά Mortal Kombat.

Akylas Bonus: Το Pokemon necklace. Δεν περιγράφω άλλο

Για το τέλος, μία κίνηση μυαλού, μία στυλιστική επιλογή που κερδίζει όλα τα 12άρια του γαλαξία. Το pokemon κολιέ που όταν το παίρνεις χαμπάρι (συνήθως στο τελευταίο καρέ), παραδέχεσαι μόνος σου πως: 1) το θέλω χθες, 2) ο τύπος το πήρε πολύ σοβαρά. Όπως και εμείς σε αυτό το κείμενο.