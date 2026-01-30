Το 5ο στούντιο άλμπουμ του Anser με τίτλο «ΑΝΑΔΥΣΗ» μόλις κυκλοφόρησε και μετά από χρόνια προσμονής και όλα τα «Anser βγάλε δίσκο», 12 νέα tracks ανέβηκαν μετά τα μεσάνυχτα σε όλες τις streaming πλατφόρμες.

Μια πολύ σημαντική δουλειά έρχεται να προστεθεί στην εγχώρια ραπ σκηνή. Παρέα με τον φίλο του και στενό του συνεργάτη Eversor, ο οποίος είναι ο άνθρωπος πίσω από τη μουσική παραγωγή του δίσκου, η «ΑΝΑΔΥΣΗ» αποτυπώνει τη διαδρομή από το βάθος της σκέψης προς την επιφάνεια της συνείδησης. Ο δίσκος του Anser είναι μια βαθιά προσωπική κατάθεση

Συνεπής όπως πάντα στη στιχουργική του ταυτότητα, ο Anser καταθέτει σε ρίμες το δικό του βίωμα, κάνει την εσωστρέφεια τη δύναμή του και γράφει εξομολογητικά για την προσωπική του διαδρομή προς την κορυφή. Στα 12 κομμάτια του άλμπουμ παρακολουθούμε μια ενιαία αφήγηση. Κάθε track και ένα κεφάλαιο της πορείας του, από το σκοτάδι στο φως. Άλλωστε ο Anser ήταν πάντα και είναι, από τους καλλιτέχνες που αντιμετωπίζουν το rap ως μέσο έκφρασης, καταγραφής και ειλικρινούς επικοινωνίας.

Πριν την κυκλοφορία του άλμπουμ σε όλες τις streaming πλατφόρμες, είχαμε ακούσει ήδη το 3ο track του δίσκου «Μια Συγγνώμη Στον Εαυτό Μου» το οποίο παρουσιάστηκε μαζί με το video clip στο YouTube. Τη μουσική παραγωγή, την ηχοληψία, τη μίξη και το mastering του κομματιού (όπως και όλου του δίσκου) ανέλαβε ο Eversor, με τον ήχο να παραμένει δυναμικός, καθαρός και συναισθηματικά φορτισμένος. Η σκηνοθεσία του video clip φέρει την υπογραφή του Apostolos Zygouris, ενώ τη διεύθυνση φωτογραφίας ανέλαβε ο Zetel Skempris.

Σκέψεις κακές και υπεράναλυση / Και κάθε βράδυ στο καθρέφτη έχει ανάκριση / Πώς σταματάει το γαμήδι το κεφάλι να γυρνάει / Με λένε Anser μα δε ξέρω την απάντηση / Μια συγγνώμη στον εαυτό μου και μόνο / Για τα χρόνια που σκορπούσα στο δρόμο / Για αυτά τα όχι που δεν είπα για τα λόγια που βαριά μέσα μου πήρα μόνο αυτά μετανιώνω.

Στο άλμπουμ ακούμε ακόμη το feat με τον Novel στο κομμάτι «Πώς Ένιωσα», είχε επίσης ανέβει νωρίτερα στο YouTube, φτάνοντας να είναι ένα από τα πιο δημοφιλή βίντεο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Από τον δίσκο κρατάμε ακόμη τη συνεργασία με τον Buzz στο κομμάτι «Εύκολο Τίποτα».

Ακούστε τον δίσκο «ΑΝΑΔΥΣΗ» στο Spotify

Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε στο Soda Sound Studios στο Παρίσι.