Αναστασία: Το εξωπραγματικό εισιτήριο για «πρώτο τραπέζι πίστα» στο Λος Άντζελες

H Αναστασία μετράει λιγότερα από πέντε χρόνια στη δισκογραφία κι όμως έχει καταφέρει να κάνει το «μπαμ». Είναι ο ορισμός της Gen-Z ερμηνεύτριας, καθώς κατάφερε να αποκτήσει κοινό μέσα από το TikTok πολύ πριν κυκλοφορήσει το πρώτο της τραγούδι από την Panik Records. Σήμερα η Αναστασία «χαλάει κόσμο» σε άπταιστη λαϊκή καθομιλουμένη, τόσο στα social media, όσο και στο Spotify και στις συναυλίες της, εντός κι εκτός Ελλάδας.

Πριν αποκαλύψουμε τις τιμές των εισιτηρίων για τις συναυλίες της 21χρονης τραγουδίστριας, θα αποδώσουμε όσο καλύτερα μπορούμε το όχι και τόσο βαρετό δελτίο Τύπου που συνοδεύει τις εμφανίσεις της και σε παρενθέσεις θα αφήσουμε δικά μας, αυθόρμητα σχόλια.

«Συνάντησε την Αναστασία, τη φωνή της Νέας Γενιάς της Ελλάδας.

Η Αναστασία δεν είναι η τυπική ποπ σταρ, είναι μια 21χρονη τραγουδίστρια –δυναμίτης, της οποίας η ακατέργαστη ενέργεια και το συναίσθημα την έχουν κάνει μία από τις μεγαλύτερες καλλιτέχνιδες της Ελλάδας σήμερα. Συνδυάζει τη σύγχρονη ποπ με το παραδοσιακό ελληνικό λαϊκό και ο ήχος της είναι φρέσκος, το στυλ της τολμηρό, και η σκηνική της παρουσία αξέχαστη.

Με πάνω από 176 εκατομμύρια streams στο Spotify και ένα διαρκώς αυξανόμενο διεθνές κοινό, η Αναστασία έχει περάσει από το στάδιο της τοπικής αίσθησης στο να γίνει ένα εθνικό είδωλο (WOW) και τώρα κάνει το πρώτο της βήμα στην παγκόσμια μουσική σκηνή.

Αυτόν τον Οκτώβριο, ανεβαίνει στη σκηνή με ολόκληρη την μπάντα της, που αποτελείται από Έλληνες μουσικούς, για ένα τετράωρο live (ΠΟΣΟ;) που δεν είναι απλώς μια συναυλία είναι μια πολιτιστική γιορτή. Από σπαρακτικές μπαλάντες μέχρι εκρηκτικά dance κομμάτια, οι εμφανίσεις της φημίζονται για το πάθος, την ένταση και τη σύνδεση με το κοινό. Είτε καταλαβαίνεις τη γλώσσα είτε όχι, θα νιώσεις κάθε λέξη.

Η Αναστασία είναι έτοιμη να δείξει στον κόσμο τι σημαίνει πραγματικά να είσαι καλλιτέχνης. Κάθε στίχος, κάθε νότα, κάθε στιγμή πάνω στη σκηνή είναι αληθινή και αυτή η περιοδεία σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στο ταξίδι της (αγαπάμε τη στρατηγική τοποθέτηση κλισέ εκφράσεων, την κλιμάκωση τους)

Μαζί της θα εμφανιστούν δύο ανερχόμενοι Έλληνες καλλιτέχνες ως support acts (εγώ θα ήθελα την Charlie XCX ή κάποιο άλλο brat) και ναι, μπορεί να υπάρξουν κι άλλες εκπλήξεις κατά τη διάρκεια της περιοδείας (μη μας ταράζετε έτσι)

Αν δεν έχεις ξαναδεί ελληνική συναυλία — αυτή είναι η στιγμή.

Αν έχεις δεν την έχεις ξαναδεί ποτέ έτσi (δεν γλιτώνουμε πουθενά)

Έλα να νιώσεις την ενέργεια, τον πολιτισμό, τη φωνή και να γίνεις κομμάτι ενός γεγονότος που συμβαίνει μια φορά σε μια γενιά (Woodstock?)

Αυτή είναι η Αναστασία. Ζωντανή. Ακατέργαστη. Άφιλτρη»

Οι τιμές

Καταρχήν θα πούμε ΜΠΡΑΒΟ στην Αναστασία γιατί το event στο συναυλιακό χώρο Vermont Hollywood φαίνεται πως πάει παραπάνω από πολύ καλά στην προπώληση εισιτηρίων. Μετά, θα μείνουμε με το στόμα ανοικτό για τις τιμές, που ξεκινάνε από 50 δολάρια (τα πιο φτηνά) και φτάνουν τα 2.000 δολάρια για τραπέζι με 10 θέσεις, η Λος Άντζελες εκδοχή του «πρώτο τραπέζι πίστα».