Ανίκητος ο Παντελής Παντελίδης - Ποια τραγούδια του κυριαρχούν ακόμη στα charts

Ο αξεπέραστος καλλιτέχνης με δύο επιπλέον τραγούδια του βρίσκεται επίσης στο Top 50 του Spotify & Top 100 της Apple Music.

Συγκεκριμένα, το «Παραμυθιάζομαι» και το «Πάμε Στοίχημα Θα Ξαναρθείς» από τον ίδιο δίσκο εισέβαλαν δυναμικά στο Digital Chart.

Ο Παντελής Παντελίδης χαρακτηρίζεται από πολλούς ως το απόλυτο μουσικό φαινόμενο, και όπως όλα δείχνουν δικαίως! Παραμένει ένας από τους πιο επιτυχημένους και επιδραστικούς καλλιτέχνες των τελευταίων ετών με τη σφραγίδα του ανεξίτηλη στο πέρασμα του χρόνου.

Πριν περίπου έναν χρόνο η Minos EMI, A Universal Music Company κυκλοφόρησε το συλλεκτικό άλμπουμ, φόρο τιμής στον Παντελή Παντελίδη, με τίτλο «Live από το Fantasia», ηχογράφηση που πραγματοποιήθηκε το 2016 στο νυχτερινό κέντρο στο οποίο εμφανιζόταν ο χαρισματικός ερμηνευτής.

Το συλλεκτικό αυτό άλμπουμ καταγράφει την ενέργεια, το πάθος και την αυθεντικότητα που χαρακτήριζαν τις ζωντανές εμφανίσεις του τραγουδιστή-φαινόμενο.

Βρείτε το σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα: https://pantelispantelidis.lnk.to/liveapotofantasia