Από τους Nirvana στους Iron Maiden: Πέντε μπάντες που «γλέντησαν» τα κανάλια όταν τους ζήτησαν play back

Το να ζητήσει κανείς από μπάντες όπως οι Nirvana ή οι Iron Maiden να παίξουν σε playback μοιάζει, για πολλούς, σχεδόν με...ιεροσυλία. Ευρύτερα, η ιδέα της «παντομίμας» στη μουσική αντιμετωπίζεται με καχυποψία, ιδίως σε είδη που στηρίζονται ανοιχτά στον στίχο, την εκτέλεση και τη ζωντανή ενέργεια των οργάνων, και όχι στο καθαρά σκηνικό performance.

Δεν είναι λοιπόν περίεργο που αρκετοί καλλιτέχνες, όταν βρέθηκαν αντιμέτωποι με τέτοιες απαιτήσεις, επέλεξαν να απαντήσουν με τον δικό τους τρόπο συχνά με εσάνς χιούμορ, ειρωνείας και ευφυΐας.

Συλλέξαμε τις πέντε πιο επικές αντιδράσεις, ιστορικών γκρουπ που «γλέντησαν» τηλεοπτικές εκπομπές.

Nirvana, 1991

Στους Nirvana, στο Top of the Pops, το βρετανικό τηλεοπτικό πρόγραμμα για ρεκόρ στα charts, ζητήθηκε να παίξουν play back αντί για Live. Φυσικά, το συγκρότημα αρνήθηκε να κάνει τη «γνωστή παντομίμα», μια τακτική που ωστόσο ήταν συνηθισμένη για το πρόγραμμα που υπαγόρευε ότι δεν μπορούσε να παίξει κανείς τα μουσικά όργανά του ζωντανά ή να τραγουδήσει. Και ενώ η οδηγία ήταν να πατήσουν πάνω σε ένα προ-ηχογραφημένο backing track, το γκρουπ έδωσε την επική του «απάντηση».

Ο Κερτ Κομπέιν (Kurt Cobain) βρήκε ευκαιρία να προκαλέσει «χάος» με φόντο το καθεστώς του προγράμματος. Ξεκίνησε να τραγουδάει την νούμερο 1 επιτυχία των Nirvana, το Smells Like Teen Spirit, την ίδια χρονιά, αφού πούλησαν πάνω από ένα εκατομμύριο αντίτυπα του single σε έξι εβδομάδες και ανέβηκαν στο νούμερο ένα στα βρετανικά charts, σε εξαιρετικά χαμηλό τόνο ρίχνοντας τη φωνή του πολλές οκτάβες για να μιμηθεί τον Morrisey των The Smith,. Επίσης, αποφάσισε να παίξει την κιθάρα του τόσο άκαμπτα όσο ένα ρομπότ, ενώ μόλις άγγιζε τις χορδές, ο Krist Novoselic κούνησε το μπάσο του πάνω από το κεφάλι του σαν καουμπόι με λάσο και ο Dave Grohl ψαχούλευε άσκοπα στα ντραμς.



The Mamas and the Papas, 1967

Οι The Mamas and the Papas, έδωσαν το δικό τους πρωτότυπο «όχι» στο playback. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε πολλά προγράμματα τηλεόρασης της εποχής τα τηλεοπτικά στούντιο δεν διαθέτουν τον εξοπλισμό ή την ομάδα για να κάνουν μια μπάντα να ακούγεται καλά στην τηλεόραση, και μερικά απαγόρευσαν κατηγορηματικά στους καλλιτέχνες τους να παίζουν και να τραγουδούν αντί να μιμούνται. Το απαγόρευσαν λοιπόν και στους Mamas and the Papas, λίγο πριν τραγουδήσουν το πολυαγαπημένο «California Dreamin» στο «Ed Sullivan Show», το 1967.

Η κιθάρα του John Phillips δεν ήταν συνδεδεμένη εμφανώς και σκοπίμως. Οι τραγουδιστές είναι μακριά από τα μικρόφωνα ενώ ο John και η Michelle Phillips σταματούν να τραγουδούν και συζητούν. Όμως δεν είναι αυτό το στιγμιότυπο που έχει μήνη στην ιστορία, αλλά η Michelle τη στιγμή που βγάζει και τρώει μια μπανάνα, κατά τη διάρκεια και μετά τις φωνητικές της στιγμές..



Muse, 2012

Οι Muse, την φάση που ήταν «στα ντουζένια» τους, με οκτώ εκατομμύρια πωλήσεις για το «he Resistance» και sold out συναυλία στο Wembley, πήγαν στην ιταλική τηλεοπτική εκπομπή Quelli che il Calico,το 2012. Στα τρία μέλη της μπάντας, ζητήθηκε να τραγουδήσουν και να παίξουν playback την τεράστια τότε - και τώρα - επιτυχία Uprising.

Γνωστοί για τον αντιστασιακό τους κι συνάμα τρολ χαρακτήρα τους, έπραξαν τα δέοντα...Άλλαξαν θέσεις. Ο κιθαρίστας και ο τραγουδιστής έπαιζαν ντραμς και αντίστροφα. Ακόμα πιο αστείο είναι ότι οι παρουσιαστές του Quelli che il Calico δεν ήταν τόσο εξοικειωμένοι με τους Muse που δεν είχαν καμία ιδέα τι είχε γίνει.

Το περιστατικό είχε πάρει έκταση τότε καθώς κατηγόρησαν τους Muse για το ότι ήθελαν να ξεγελάσουν τους παρουσιαστές. «Το κάναμε απλώς για γέλιο, απλώς για να διασκεδάσουμε λίγο, αλλά τελικά αποδείχθηκε κάτι πολύ ενδιαφέρον», είπε ο Ντομινίκ, ο κιθαρίστας των Muse σε συνέντευξή του.

Iron Maden, 1986

Ήταν Αύγουστος του 1986, και το αγγλικό heavy metal συγκρότημα Iron Maiden κλήθηκε να κάνει lip sync και να παίξει ένα backing track του τραγουδιού τους «Wasted Years» στην γερμανική τηλεοπτική εκπομπή P.I.T.

Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, αντάλλαξαν όργανα - ο μπασίστας Steve Harris έπαιζε κιθάρα, ο κιθαρίστας Dave Murray έπαιζε μπάσο και ο τραγουδιστής Bruce Dickinson έπαιζε κιθάρα - και δεν έκαναν καμία προσπάθεια να προσποιηθούν ότι έπαιζαν το κομμάτι. Κουνούσαν τα όργανα μπρος πίσω αντί για να παίζουν και έκαναν γελοίες φάτσες για να εκφράσουν την αντίρρηση τους με τις διαδικασίες.

The Eels, 1997

Πάλι στο Top of the Pops, το σόου που μας χάρισε ξεκαρδιστικές στιγμές από ότι φαίνεται, το συγκρότημα The Eels «αντιστάθηκε» επίσης με τον τρόπο του να υπακούσει στην τακτική του playback.

Το συγκρότημα έφερε μικροσκοπικά, παιδικά όργανα και ερμήνευσε το κομμάτι Novocaine for the Soul με «όργανα τσέπης» κάνοντας την εμφάνισή τους μια παράνοια on stage.