Ασλανίδου - Μενιδιάτης - Μαύρος: Το backstage της φωτογράφισης για την εμφάνισή τους στο «THEAMA»

Γέλια, πειράγματα, μουσική, φώτα, «κλικ» και πολλή ανυπομονησία, αυτά τα συστατικά διαμόρφωσαν το κλίμα στη φωτογράφιση της Μελίνας Ασλανίδου, του Χρήστου Μενιδιάτη και του Παναγιώτη Μαύρου εν όψει της πολυαναμενόμενης μουσικής τους συνύπαρξης στο «THEAMA».

Από τα πρώτα κιόλας λεπτά ήταν εμφανές πως η διάθεση μεταξύ τους ήταν εξαιρετική, με τα χαμόγελα να πρωταγωνιστούν στα backstage. Ανάμεσα στα φωτογραφικά κλικ, οι τρεις καλλιτέχνες έδειξαν να απολαμβάνουν ιδιαίτερα τη διαδικασία, δημιουργώντας αυθόρμητες και όμορφες στιγμές.

@melinaaslanidou.official Όταν η φωτογράφιση γίνεται… πάρτι! 😎🎶 Μελίνα Ασλανίδου, Χρήστος Μενιδιάτης & Παναγιώτης Μαύρος σε backstage mood, λίγο πριν ξεκινήσει το νέο μας ταξίδι στο THEAMA! Και κάπως έτσι αρχίζουμε… με χαμόγελα, χορό και πολλή καλή ενέργεια! ✨ THEAMA 2026–2027 🔥 @Christos Menidiatis @Παναγιώτης Μαυρος @THEAMA ATHENS ♬ πρωτότυπος ήχος - Melina Aslanidou Official

Η χαλαρή ατμόσφαιρα και η καλή τους διάθεση μετέτρεψαν μια… βαρετή διαδικασία σε μια ιδιαίτερη στιγμή που απόλαυσαν όλοι, αποκαλύπτοντας παράλληλα την όμορφη χημεία που υπάρχει μεταξύ τους, πριν ακόμα ανέβουν στη σκηνή,

Ασλανίδου - Μενιδιάτης - Μαύρος: Δεν βλέπουν την ώρα να βγουν στη σκηνή

Η ανυπομονησία των τριών καλλιτεχνών, για την έναρξη των εμφανίσεών τους, είναι πλέον διάχυτη, με τη Μελίνα Ασλανίδου και τον Χρήστο Μενιδιάτη, δύο κορυφαίους και ιδιαίτερα αγαπητούς καλλιτέχνες της γενιάς τους, που έχουν αφήσει το δικό τους ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική μουσική, να υποδέχονται τον viral ερμηνευτή, Παναγιώτη Μαύρο, που τα τελευταία χρόνια ξεσηκώνει το κοινό στα live του, απογειώνοντας νησιώτικα και λαϊκά τραγούδια!

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο πώς το σχήμα αυτό είχε ήδη συγκεντρώσει το ενδιαφέρον του κοινού, από όταν ακόμα κυκλοφορούσε στα social media ως απλή φήμη.

Τώρα όμως είναι πραγματικότητα! Με τη Μελίνα Ασλανίδου, τον Χρήστο Μενιδιάτη και μαζί τους τον Παναγιώτη Μαύρο να ετοιμάζονται πυρετωδώς, η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα στις 2 Οκτωβρίου 2026 έχει ξεκινήσει.

Δείτε εικόνες από το backstage της φωτογράφισης

Η φωτογράφιση Ασλανίδου, Μενιδιάτη και Μαύρου

Η φωτογράφιση Ασλανίδου, Μενιδιάτη και Μαύρου

Και αν το κλίμα που επικράτησε στη φωτογράφιση αποτελεί μια πρώτη γεύση όσων θα ακολουθήσουν, τότε η φετινή τους συνύπαρξη στο «THEAMA» αναμένεται να έχει μουσική, διασκέδαση, πολλή ενέργεια και αυθεντικότητα. Συστατικά που θα δημιουργήσουν βραδιές αξέχαστες… στα βόρεια!