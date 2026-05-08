Σε αντίθεση με ό,τι μπορεί να μονολογούν οι προφήτες της γραφικότητας, η ροκ μουσική δεν έχει πεθάνει. Είναι όμως μία κακή στιγμή για όσα κάποτε πρέσβευε κάποτε, το γεγονός ότι ο όρος «σκληρό ροκ» έχει μπει στο μπούμερ λεξιλόγιο του κοινοβουλευτικού ρεπορτάζ. «Σκληρό ροκ» στην Επιτροπή για τα πορτοκάλια στην Αργολίδα.

Ένα ανάλογο χτύπημα τρώει αυτές τις ημέρες και η μέταλ μουσική με τη συναυλία των Metallica, ενός από τα μεγαλύτερα ονόματα που έχουν έρθει στη χώρα τα τελευταία χρόνια.

Μέχρι κάποια (αρκετά χρόνια) πριν η metal μουσική ήταν συνυφασμένη με τον Σατανά, τα ντρόγκια, τις ακρότητες. Ήμουν 12-13 χρονών όταν είχα προειδοποιηθεί να προσέχω για έναν συμμαθητή μου που είναι Σατανιστής, επειδή άκουγε Black Sabbath. Those were the days…

O Hetfield live στο Πρωινό Μου

Χθες, λοιπόν, πέτυχα στα social media ένα σύντομο βίντεο όπου ένας ρεπόρτερ της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα είχε σταθεί και περίμενε τον James Hetfield, τον τραγουδιστή της μπάντας, που μόλις είχε φτάσει στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Συγκλονιστικές ερωτήσεις τύπου «σας αρέσει η Ελλάδα μας;», «θα κάνετε ένα μεγάλο show;» κτλ.

Ο Hetfield κουρασμένος από το ταξίδι και κάπως απόμακρος, φανερά ένιωθε άβολα από το πρήξιμο που έτρωγε εκείνη την ώρα. Για τους περισσότερους σχολιαστές εκεί έξω, αυτό το βίντεο ήταν μία αφορμή να γράψουν για τα αγγλικά του ρεπόρτερ, για τη δουλειά του που είναι ντροπή και πόσο ρεζίλι γίναμε ως Έλληνες.

Προσπερνώ τα περί δουλειάς και ντροπής που συνήθως λέγονται από ανθρώπους που τα βρήκαν όλα έτοιμα από τους γονείς τους. Η παρακολούθηση του βίντεο αυτού μου προκάλεσε ανάμεικτα συναισθήματα. Όλα εκ των οποίων ήταν αρνητικά. Από το αρχικό σοκ, στην οργή και μετά στη θλίψη. Όλα μαζί με μία δόση ετεροντροπής. Ντράπηκα όμως περισσότερος φορώντας το καπέλο του δημοσιογράφου και όχι τόσο του Έλληνος.

Γιατί η αλήθεια βέβαια είναι ότι όσος επαρχιωτισμός υπάρχει στην ερώτηση «we have nice weather here in Greece», άλλος τόσος βρίσκεται και στην πεποίθηση ότι όλοι μαζί γίναμε ρεζίλι στον μουσαφίρη μας. Αυτή η αιώνια κόντρα της φουστανέλας με το κακοβαλμένο κουστούμι.

Από τη μία, το να έχεις τον Hetfield μπροστά σου και να τον ρωτάς αν αγαπάει την Ελλάδα δείχνει μία τραγική ανασφάλεια. Από την άλλη, δεν είναι ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος. Εν πάση περιπτώσει, οι ενοχλητικοί ρεπόρτερ που κάνουν άβολες ερωτήσεις δεν είναι κάτι που θα έχει βιώσει για πρώτη φορά στη ζωή του ο James Hetfield.

Δεν είναι δηλαδή ότι μύρισε Ελλάδα, φέτα και τζατζίκι στο Ελ. Βενιζέλος. Υπάρχουν τέτοιοι ρεπόρτερ και στο Los Angeles, είμαι σίγουρος. Δεν νομίζω δηλαδή στο πρωί του Los Angeles να τον κυνηγούν για να τον ρωτήσουν τη γνώμη του για τον David Foster Wallace.

Metallica | ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το πραγματικό πρόβλημα για τους Metallica

Το πραγματικά προβληματικό είναι η στάση που έχουν αυτές οι εκπομπές οι οποίες έχουν μία συγκεκριμένη δομή στον τρόπο που λειτουργούν είτε μιλάνε με τον Κασσελάκη είτε με την Πισπιρίγκου είτε με τον James Hetfield των Metallica. Σαν να είναι τα πάντα ένας χυλός content που βγαίνει από το ανελέητο κυνήγι της αποκλειστικότητας και του πανταχού παρόντος. Απαιτούν, μάλιστα, όλοι και όλες να παίξουν με το στιλ τους.

Στην πραγματικότητα, δεν έκαναν κάτι καινούργιο. Αυτό που μου χτύπησε τόσο έντονα στο μάτι είναι ότι αυτή η προσπάθεια επιβολής mainstreamίλας που διακατέχει αυτές τις εκπομπές έπεσε πάνω στον εκπρόσωπο μίας μουσικής που πρεσβεύει τα ακριβώς αντίθετα. Κι ας είναι ο ίδιος ένας τεράστιος σταρ.

Ομολογουμένως το να πετάς ένα μαρκούτσι μπροστά σε έναν σπουδαίο άνθρωπο της παγκόσμιας μουσικής σκηνής και να μη σέβεσαι ούτε στο ελάχιστο τον κόσμο από τον οποίο έρχεται είναι δείγμα μία αδιανόητης αυτοπεποίθησης. Μίας λογικής ότι στο τέλος τα πάντα τελικά σου ανήκουν. Τα πάντα θα τα φέρεις στα μέτρα σου, σε αυτό το ανάλαφρο πράγμα του infotainment.

Και μπορεί να ζούμε στην εποχή που όλα μοιάζουν να είναι content αλλά όπως και να το κάνουμε, δεν είναι όλα άξια λόγου. Κάποια στιγμή θα πρέπει να συμπεριφερόμαστε σαν τα megabytes σε αυτό τον πλανήτη δεν είναι άπειρα. Σαν να πρέπει να κρατηθούμε για να μην τα ξοδέψουμε.