Αυτό είναι το καλύτερο τραγούδι που βγήκε μετά το 2000 σύμφωνα με το Rolling Stone

Σε λίγες εβδομάδες ολοκληρώνεται το πρώτο τέταρτο του 21ου αιώνα, και ήδη έχουν αρχίσει να δημιουργούνται οι πρώτες αφιερωματικές λίστες για τα «καλύτερα του αιώνα».

Σε αυτή τη λογική το περιοδικό Rolling Stones ξεχώρισε τα 250 τραγούδια, από όλα τα ήδη που έχουν ξεχωρίσει σε αυτά τα 25 χρόνια, από το 2000, δηλαδή και έπειτα!

Το εξειδικευμένο μουσικό περιοδικό, δεν περιορίστηκε σε ένα είδος αλλά επέλεξε από όλη την παγκόσμια μουσική, για να ξεχωρίσει τα καλύτερα τραγούδια. Και βέβαια εκείνο που έχει ενδιαφέρον είναι να δούμε πιο επιλέχθηκε ως το καλύτερο τραγούδι που βγήκε μετά το 2000.

Το καλύτερο τραγούδι που βγήκε μετά το 2000

Σύμφωνα με το Rolling Stones, λοιπόν, καλύτερο τραγούδι σε αυτό το πρώτο τέταρτο του αιώνα είναι το Get Ur Freak On της Missy Elliott, που κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 2001!

Ένα κομμάτι που στο YouTube έχει πάνω από 90 εκατ. προβολές που δημιουργήθηκε από την Elliott και τον ράπερ Timbaland για το τρίτο στούντιο άλμπουμ της, Miss E... So Addictive.

Βασισμένο σε έντονα στοιχεία bhangra, μια δημοφιλή μουσική και χορευτική μορφή από την περιοχή του Παντζάμπ στην Ινδία. Το τραγούδι διαθέτει μια βάση έξι νοτών που είναι μια μελωδία Punjabi που παίζεται σε ένα tumbi και ρυθμό και μπάσο που παίζονται σε tabla.

Κυκλοφόρησε ως το πρώτο single του άλμπουμ στις 13 Μαρτίου 2001 και έφτασε στο νούμερο επτά του αμερικανικού Billboard Hot 100 chart. Σε διεθνές επίπεδο, το "Get Ur Freak On" σημείωσε επιτυχία στο top 10 στην Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου έγινε η πρώτη της σόλο επιτυχία στο top 10, φτάνοντας στο νούμερο τέσσερα.

«Και μετά από περισσότερες από δύο δεκαετίες, το «Get Ur Freak On» εξακολουθεί να ακούγεται φρέσκο και ζωντανό, ευρηματικό και κουλ με την ποπ του 21ου αιώνα να βρίσκεται κάπου εδώ» αναφέρει το Rolling Stones.

Το Top-25 με τα καλύτερα τραγούδια από το 2000

Missy Elliott, "Get Ur Freak On" (2001) Yeah Yeah Yeahs, "Maps" (2003) Beyoncé feat. Jay Z, "Crazy in Love" (2003) The White Stripes, "Seven Nation Army" (2003) Taylor Swift, "All Too Well" (2012) Robyn, "Dancing on My Own" (2010) Kendrick Lamar, "Alright" (2015) Radiohead, "Idioteque" (2000) Britney Spears, "Toxic" (2003) Frank Ocean, "Thinkin Bout You" (2012) Bad Bunny, Ñengo Flow, and Jowell and Randy, "Safaera" (2020) The Strokes, "Last Nite" (2001) SZA, "Snooze" (2022) Daddy Yankee, "Gasolina" (2004) OutKast, "B.O.B. (Bombs Over Baghdad)" (2000) Mariah Carey, "We Belong Together" (2005) Drake, "Hotline Bling" (2015) Billie Eilish, "Bad Guy" (2019) Adele, "Someone Like You" (2011) Steve Lacy, "Bad Habit" (2022) Lady Gaga, "Bad Romance" (2009) Wizkid feat. Tems, "Essence" (2020) Chappell Roan, "Pink Pony Club" (2020) D"Angelo, "Untitled (How Does It Feel)" (2000) Jay-Z, "99 Problems" (2003)

