Δημήτρης Μητσοτάκης 30 χρόνια: «Από τους Ενδελέχεια έως σήμερα» στο Θέατρο Ρεματιάς

Τριάντα χρόνια δρόμος, γεμάτος λέξεις και εικόνες που δεν βολεύτηκαν σε κουβέντες κι έγιναν τραγούδια. Τριάντα χρόνια αδιαπραγμάτευτης και ασυμβίβαστης πορείας. Από τον πρώτο δίσκο των Ενδελέχεια μέχρι σήμερα. Κουβαλώντας την αλμύρα των ’90s και τη σκόνη των δρόμων που περπατήσαμε ως εδώ. Τριάντα χρόνια πείσμα και επιμονή, με κιθάρες που ταρακουνούν τη σκέψη, με τύμπανα που δονούν την καρδιά και τους στίχους που γίνονται καταφύγιο όταν όλα μοιάζουν χαμένα. Από το “Βουτιά από ψηλά” στην “Κυρά Κατίνα” κι από το “Διαμαντένια προβλήτα” και το “Τι τραγούδι να σου πω” στο “Αν” και το “Η λίστα (Όλα αυτά που δεν γουστάρω)”.

Ο Δημήτρης Μητσοτάκης επιστρέφει στη Ρεματιά Χαλανδρίου, την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025, σε μια συναυλία-γιορτή για όλα όσα καταφέραμε να κρατήσουμε ζωντανά, για όσα γράφτηκαν για να ακουστούν δυνατά, κι άλλοτε πάλι σαν ψίθυρος και σαν εξομολόγηση.

Τραγούδια που κουβαλάμε ακόμη στις τσέπες μας από παλιά κι άλλα που βρέθηκαν στο δρόμο μας σαν γράμμα προς άγνωστο παραλήπτη.

Μαζί του θα βρεθούν παλιοί συνοδοιπόροι από την εποχή των Ενδελέχεια και νέοι φίλοι, μουσικοί και τραγουδιστές από τις τελευταίες του συνεργασίες, για να ενώσουν φωνές και όργανα σε αυτή τη βραδιά που δεν θα μοιάζει με καμία άλλη.

Φιλική συμμετοχή (αλφαβητικά): Αυγερινή Γάτση, Σπύρος Γραμμένος, Χριστόφορος Ζαραλίκος, Θραξ Πανκc, Παναγιώτης Κατσιμάνης (Ενδελέχεια), Καίσαρας Κίκης, Γρηγόρης Κλιούμης (Υπόγεια Ρεύματα), Κοινοί Θνητοί, , Αλέξανδρος Κτιστάκης, Εύα Λαύκα (Ευδαίμονες), Δημήτρης Λεοντόπουλος (Ενδελέχεια), Magic De Spell, Σαββέρια Μαργιολά, Δημήτρης Μυστακίδης, Μάρθα Φριντζήλα, Χαονία

Μαζί του οι εξαιρετικοί μουσικοί:

Οδυσσέας Τζιρίτας: κιθάρα

Δημήτρης Κοσκινάς: κιθάρα, φωνητικά

Παντελής Πέτρου: μπάσο, φωνητικά

Ελένη Φουρλάνου: κλαρίνο, γκάιντα, βιολί

Κυριάκος Πέτρου: βιολί

Γιώργος Κανακίδης: τύμπανα

Ιόμη: τραγούδι

Ηχοληψία: Αντώνης Στάβερης

Φωτισμοί: Γιώργος Ελένης

Επικοινωνία: Goodheart productions

Παραγωγή: Γάιδαρος donkey production

Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς - Χαλάνδρι

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Ώρα έναρξης: 20:30

Πόρτες 19:00



Τιμές εισιτηρίων:

Προπώληση: 15€ | Tαμείο: 18€

Προπώληση Εισιτηρίων:

Online: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/summer/dimitris-mitsotakis-30-xronia-apo-tous-endelexeia-eos-simera/

Φυσικά Σημεία: https://www.more.com/gr-el/physical-spots/

Facebook Event: https://www.facebook.com/events/1665974670756215