Δημήτρης Ζερβουδάκης και Σπύρος Γραμμένος - Η συνάντηση που δεν ξέραμε πως χρειαζόμασταν

Το βράδυ του Σαββάτου, μόνο άλλη μια «συνηθισμένη» βραδιά δεν ήταν. Ο Σταυρός του Νότου γέμισε από φωνές, γέλια και τραγούδια. Ο Δημήτρης Ζερβουδάκης και ο Σπύρος Γραμμένος μοιράστηκαν τη σκηνή και έδωσαν στο κοινό τους σε ένα πρόγραμμα που απέδειξε πως η μουσική μπορεί να είναι το μόνο που χρειάζεσαι ακόμη και τις πιο δύσκολες ημέρες.

Οι δυο καλλιτέχνες, ένωσαν τις δυνάμεις τους με φόντο τραγούδια που έχουν σημαδέψει την ελληνική μουσική σκηνή («Ανείπωτα», «Κουκουλοφόρος», «Το όνομά μου είν’ το δικό σου»), ενώ ακόμη, τραγούδησαν παρέα, διασκευές κοινών αγαπημένων τους τραγουδιών.

Ένα ιδιαίτερο μουσικό πάντρεμα, με εναλλαγές ανάμεσα στην ευαισθησία και το χιούμορ, που χάρισε στο κοινό ένα χορταστικό μουσικό πρόγραμμα διάρκειας σχεδόν τριών ωρών.

Δίχως αχρείαστες αναπολήσεις και στηρίγματα στη νοσταλγία και το παρελθόν, οι δυο τους συνομίλησαν μουσικά και απέδειξαν ότι ένα πρόγραμμα που βασίζεται στην αυθεντικότητα και την αλήθεια που καταθέτουν επί σκηνής οι καλλιτέχνες, είναι και το μόνο που τελικά μένει.

Μαζί τους οι ταλαντούχοι μουσικοί Θανάσης Αρχανιώτης (τύμπανα), Διαμαντής Καραγιαννακίδης (πλήκτρα), Θάνος Κολοκυθάς (μπάσο), Χρήστος Καλκάνης (πλήκτρα, κλαρινέτο) και Νίκος Αρβανίτης (ηλεκτρικές κιθάρες).

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ

&

ΣΠΥΡΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ



Για 4 Σάββατα στο Σταυρό του Νότου



Κεντρική Σκηνή



25 Οκτωβρίου

1, 8 & 15 Νοεμβρίου



Ώρα έναρξης: 22:30

