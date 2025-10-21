Διονύσης Σαββόπουλος: Από τη Συννεφούλα στο Ζεϊμπέκικο - 8 κομμάτια του που θα τραγουδάμε για πάντα

Φτωχότερος από σήμερα (21/10) ο κόσμος της μουσικής καθώς έφυγε από τη ζωή ο τραγουδοποιός και ερμηνευτής Διονύσης Σαββόπουλος.

Οι μελωδίες και τα τραγούδια του έχουν σημαδέψει γενιές και γενιές με το μουσικό ταξίδι να ξεκινά με το εμβληματικό πρώτο άλμπουμ, το «Φορτηγό» 1966, που αποτέλεσε ένα πολύ διαφορετικό άλμπουμ για την εποχή, με τις επιρροές από την ξένη μουσική να είναι φανερές.

Ακολουθεί ένα μικρό δείγμα από το τεράστιο έργο του καλλιτέχνη.

Διονύσης Σαββόπουλος: 10 τραγούδια που έγραψαν ιστορία

Συννεφούλα, 1966

Από το άλμπουμ «Φορτηγό» το πιο ευρέως γνωστό τραγούδι του καλλιτέχνη είναι η «Συννεφούλα». «Μια τσαπερδόνα που τον ταλαιπωρούσε εκείνη την περίοδο», είχε αποκαλύψει σε συνέντευξη του ο Διονύσης Σαββόπουλος όταν διηγούταν το πώς εμπνεύστηκε το τραγούδι.

Ζεϊμπέκικο (Με αεροπλάνα και βαπόρια), 1969

Από τον δίσκο "Το Περιβόλι του Τρελού", Ερμηνεύει μαζί με τη Σωτηρία Μπέλλου.

Ας κρατήσουν οι χοροί, το 1979

Από τον δίσκο Ρεζέρβα.

Μη μιλάς άλλο γι’ αγάπη, 1979

Από τον δίσκο Ρεζέρβα, το 1979

Τα Πουλιά της Δυστυχίας,1966

Από τον δίσκο Φορτηγό.

Σου Μιλώ και Κοκκινίζεις, 1999

Από τον δίσκο «Ο Χρονοποιός»

Φορτίνο Σαμάνο, 2008

Ερμηνεύεται από Διονύση Σαββόπουλο μαζί με τον Παπακωνσταντίνου στο δίσκο «Ο Σαμάνος».

Ωδή στον Γεώργιο Καραϊσκάκη, 1969

Από Το Περιβόλι του Τρελού.

Η δισκογραφία

Ο «Νιόνιος» όπως τον φωνάζουν οι αγαπημένοι του και πολλοί ακροατές του, δεν έκρυψε ποτέ τις επιρροές του από την ξένη μουσική. Frank Zappa, Animals, Bob Dylan είανι ένα ψείγμα δείγματος από τα μουσικά του ακούσματα.

Το 1966, όταν ο συνθέτης ήταν μόλις 21 ετών, βγαίνει ο πρώτος του δίσκος «Το Φορτηγό» με ροκ, λαϊκά και φολκ στοιχεία, από την ελληνική ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία Lyra, που τον καλοσώρισαε μετά από πολλά «Χ» που είχε φάει ερχόμενος στην Αθήνα.

«Η συννεφούλα», «Το φορτηγό», τα «Πουλιά της Δυστυχίας» είναι μόνο λίγα από τραγούδια του αξέχαστου πρώτου δίσκου.

Έκτοτε ακολούθησαν, πολλοί επιτυχημένοι δίκοι όπως:To «Φορτηγό» (1966), «Το Περιβόλι του Τρελού» (1969), «Μπάλλος» (1971), «Βρώμικο Ψωμί» (1972), «Δέκα Χρόνια Κομμάτια» (1975), «Happy Day» (1976), «Αχαρνής – Ο Αριστοφάνης που γύρισε από τα θυμαράκια» (1977), «Η Ρεζέρβα» (1979), «Τραπεζάκια Έξω» (1983), «Το Κούρεμα» (1989), «Μη Πετάξεις Τίποτα» (1994), «Παράρτημα Α’» (1995), «Το Ξενοδοχείο» (1998), «Ο Χρονοποιός» (2005), «Ο Σαμάνος» (2008).