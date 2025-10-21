Διονύσης Σαββόπουλος: Η τελευταία συναυλία στη Θεσσαλονίκη και ο αποχαιρετισμός στο κοινό

Η τελευταία συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου ήταν μια στιγμή που σφράγισε την ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Στη Θεσσαλονίκη, ο Σαββόπουλος ανέβηκε στη σκηνή με την ίδια σπίθα που τον συνόδευε από τα πρώτα του βήματα.

Ο ίδιος είχε γράψει μετά την εμφάνιση στην Πύδνα:

«Το ευχαριστήθηκα πολύ προχθές στο ROCKWAVE του Βορρά στην Θεσσαλονίκη. Η ορχήστρα πετούσε σπίθες.

Ο κόσμος ξεσηκώθηκε. Αριστερά ήταν το Δίον, δεξιά η Βεργίνα, μπροστά το μαγικό βουνό.

Στην κοιλάδα της Πύδνας παίξαμε. Με κάνατε να ξανανιώσω. Χίλια ευχαριστώ! Να είναι πάντα χρυσά τα καλοκαίρια σας.»

Αυτά τα λόγια μοιάζουν σήμερα σαν αποχαιρετισμός. Ο Διονύσης Σαββόπουλος, με την αφοπλιστική του ειλικρίνεια, μοιράστηκε την ευγνωμοσύνη του προς το κοινό που τον συντρόφευσε για δεκαετίες. Και το κοινό, με τη σειρά του, τον αποθέωσε για τελευταία φορά, αναγνωρίζοντας πως η φωνή του υπήρξε η φωνή μιας ολόκληρης γενιάς.

Η μουσική του δεν ήταν ποτέ απλώς τραγούδια· ήταν σχόλιο, ήταν ποίηση, ήταν καθρέφτης της κοινωνίας.

Από τα «Μαθητικά χρόνια» μέχρι τον «Μπάλλο» και τον «Άγγελο Εξάγγελο», κάθε του έργο κουβαλούσε την αλήθεια μιας εποχής και την τόλμη ενός δημιουργού που δεν φοβήθηκε να μιλήσει.

Η τελευταία του συναυλία μένει ως μνημείο μνήμης και συγκίνησης.

Ένα καλοκαίρι που θα μείνει «χρυσό», όπως ευχήθηκε ο ίδιος. Και μαζί του, μένει ζωντανή η παρακαταθήκη του: ότι το τραγούδι μπορεί να είναι ταυτόχρονα προσωπικό και συλλογικό, πολιτικό και λυρικό, επίκαιρο και διαχρονικό.