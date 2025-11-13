Dua Lipa, Coldplay, Radiohead: Ζητούν πλαφόν στις τιμές εισιτηρίων που πωλούνται σε πλατφόρμες

Μεγάλα ονόματα της μουσικής όπως η Ντούα Λίπα και τα συγκροτήματα Coldplay και Radiohead κάλεσαν σήμερα (13/11) σε μια ανοικτή επιστολή την κυβέρνηση των Εργατικών του Κιρ Στάρμερ να εισαγάγει ένα πλαφόν στις τιμές των εισιτηρίων στις συναυλίες, τα οποία προσφέρονται σε μεταπώληση στις διαδικτυακές πλατφόρμες.

«Εδώ και πολύ καιρό, ορισμένες πλατφόρμες επιτρέπουν σε μεταπωλητές να αγοράζουν μαζικά εισιτήρια κατόπιν να τα πωλούν σε εξωφρενικές τιμές», γράφουν οι καλλιτέχνες, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, που ενώνουν τις δυνάμεις τους με καταναλωτικές οργανώσεις και ενώσεις του κλάδου του ζωντανού θεάματος.

Αυτή η εμπορική πρακτική «υπονομεύει την εμπιστοσύνη στον τομέα του ζωντανού θεάματος και θέτει σε κίνδυνο τις προσπάθειες των καλλιτεχνών και διοργανωτών να καταστήσουν οικονομικά προσιτές τις εκδηλώσεις τους», συνεχίζουν.

Σύμφωνα με τους ίδιους, η εισαγωγή ενός ανώτατου ορίου στις τιμές μεταπώλησης θα επιτρέψει «τον εκδημοκρατισμό της πρόσβασης του κοινού».

Μια έρευνα της οργάνωσης Which? αποκάλυψε πως ορισμένα εισιτήρια για τη συναυλία των Oasis στο στάδιο του Wembley φέτος το καλοκαίρι είχαν προταθεί σε τιμές που έφθαναν τις 4.442 στερλίνες (5.031 ευρώ).

Μια δημόσια διαβούλευση για το θέμα είχε ξεκινήσει τον Ιανουάριο, έπειτα από καταγγελίες μουσικόφιλων.

Μεταξύ των σεναρίων που είχε περιγράψει η κυβέρνηση ήταν η εισαγωγή ενός πλαφόν στις τιμές (μεταξύ 0 και 30% της αρχικής τιμής) και η θέσπιση ενός αυστηρού πλαισίου για τον αριθμό των εισιτηρίων που θα παρέχονται στους μεταπωλητές.

Προς το παρόν, δεν έχει υπάρξει καμία αλλαγή, καταγγέλλουν οι υπογράφοντες, οι οποίοι υπενθυμίζουν πως το Εργατικό Κόμμα, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας το 2024, είχε δεσμευτεί να αναλάβει δράση.

Από την πλευρά τους, ιστότοποι, όπως το Viagogo και StubHub, υποστηρίζουν πως η επιβολή ενός πλαφόν στις τιμές θα μπορούσε να ωθήσει τους πελάτες σε πλατφόρμες που δεν υπάγονται σε κανονισμούς, κι επομένως στη μαύρη αγορά, αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο τον κίνδυνο της απάτης.

Μεταξύ των καλλιτεχνών που υπέγραψαν την επιστολή είναι: οι Radiohead, ο Σαμ Φέντερ, η Dua Lipa, οι Coldplay, ο Ρόμπερτ Σμιθ (The Cure), οι Iron Maiden, η PJ Harvey, οι New Order.

Η Ιρλανδία απαγόρευσε το 2021 τη μεταπώληση εισιτηρίων σε τιμές που υπερβαίνουν την αρχική τιμή τους.