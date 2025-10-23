Στις 23 Οκτωβρίου 2025 ο Μάνος Χατζηδάκις, αν ζούσε ακόμη, θα ήταν 100 ετών. Αλλά περιττό να μιλήσει κανείς με νούμερα για έναν αθάνατο συνθέτη.

Ο πρώτα παγοπώλης, μετά νομικός σύμβουλος και βοηθός νοσοκόμος και ύστερα Έλληνας συνθέτης, ποιητής, τραγουδοποιός, μαέστρος και πιανίστας αποτελούσε και αποτελεί μια από τις πιο αντισυμβατικές φιγούρες της μουσικής.

Αν διαβάσει κανείς για τη ζωή του και «σκάψει» τη δισκογραφία του θα παρατηρήσει την αντισυμβατικότητα και τις αντιφάσεις: Πώς γίνεται ένας άνθρωπος να υπογράφει το Νιάου Βρε γατούλα και την Καφετζού και ταυτόχρονα τον Επιτάφιο και το Βαλς των Χαμένων Ονείρων; Θα έλεγε κανείς που δεν έχει ρίξει μια ματιά στην προσωπικότητα του.

Ας ρίξουμε λοιπόν μια ματιά στην περσόνα του Μάνου Χατζηδάκι, με «ι» αντί για «η» επειδή το «η» τον «πάχαινε», όπως ανέφερε...

«Λένε πως οι καλλιτέχνες είναι είτε κομμουνιστές είτε ομοφυλόφιλοι. Εγώ πάντως δεν είμαι κομμουνιστής»

Η αντισυμβατική περσόνα του Χατζηδάκι, φάνηκε από την τόλμη του να υπονοήσει ότι είναι ομοφυλόφιλος σε μια εποχή που....στο 1940 με 1950 θα πω βασικά και ελπίζω ότι έχουμε συννενοηθεί.

«Λένε πως οι καλλιτέχνες είναι είτε κομμουνιστές είτε ομοφυλόφιλοι. Εγώ πάντως δεν είμαι κομμουνιστής...», είχε πει σε συνέντευξη του, ενώ σε άλλη του συνέντευξη το 1986 το είχε ουσιαστικά παραδεχτεί.

Και ξαφνικά, εκτός από την ομοφυλοφιλία «έρχεται και το παιδί του». Ο Μάνος Χατζηδάκης, αποφάσισε το 1970 να υιοθετήσει τον γιό του Γιώργο Θεοφανόπουλο Χατζιδάκι, που όπως έχει γίνει γνωστό από αποφθέγματα ο τότε μικρός Γιώργος είχε χάσει τους γονείς του.

Η φιλία με τον Καραμανλή και η ένταξη στην ΕΠΟΝ

Μπορεί να ήταν πολύ φίλος με τον Κώστα Καραμανλή («Η φιλία είναι μια ιδιωτική υπόθεση. Με τιμάει ο πρόεδρος με την φιλία του. Δεν θα μιλήσω γι’ αυτό, είχε πει σε συνέντευξη του 1991 στον Αλέξη Κωστάλα) αλλά επίσης ήταν ενταγμένος και στην ΕΠΟΝ.

Πολλοί τον κατέκριναν για σύμπλευση με τη δεξιά ενώ άλλοι αναγνώριζαν τον προοδευτισμό του. «Δεν ανήκω ούτε στην δεξιά, ούτε στην αριστερά. Ανήκω στους ανθρώπους», είχε απαντήσει ο συνθέτης.

Και αν και ποτέ δεν καταλάβαμε την πολτιική του ταυτότητα και ίσως να μην χρειάζεται και να την καταλάβουμε, αυτό που γνωρίζουμε σίγουρα είναι ότι χαρακτήριζε «κτήνος» το νεοναζισμό και τον ρατσισμό, και ότι ήταν πάντα ένα ελεύθερο πνεύμα.

Όσκαρ 1961: «Μήπως βρίσκεται κάποιος κύριος Μάνος Χατζιδάκις στην αίθουσα;»

Και εκεί που στην Ελλάδα μέχρι και σήμερα «κοκορευόμαστε» για επιτεύγματα Ελλήνων όταν κατακτούν την πρωτιά σε κάτι - ακόμα και αν δεν έχουμε ποτέ ασχοληθεί με αυτό το «κάτι» - ο Μάνος Χατζηδάκις μας έδωσε όντως ένα λόγο να «κοκορευτούμε» κάνοντας το μέχρι τότε ακατόθρωτο: Έγινε ο πρώτος Έλληνας που κέρδισε Όσκαρ.

Και ως είθισται, ένας μεγάλος συνθέτης, βάζει τα καλά του, και πηγαίνει να παραλάβει το πιο τιμητικό βραβείο όλων των εποχών. Όχι όμως ο Χατζηδάκις. Δεν πήγε ποτέ.

«Μήπως βρίσκεται κάποιος κύριος Μάνος Χατζιδάκις στην αίθουσα;» ρώτησε ο παρουσιαστής και συνθέτης της κατηγορίας του καλύτερου κινηματογραφικού τραγουδιού, Steve Allen.

Η αντισυμβατική ιστορία με το Όσκαρ του Χατζιδάκι δεν εγκλωβίζεται ωστόσο μόνο στην κενή θέση του στα Όσκαρ.

Λέγεται ότι, το Όσκαρ του είχε σταλεί ταχυδρομικά και ότι στη δεκαετία του 1970 το πέταξε στα σκουπίδια. Δεν εμφανίστηκε επειδή δεν θεωρούσε ότι το νικητήριο τραγούδι «Τα Παιδιά του Πειραιά», ήταν αντιπροσωπευτικό της δουλειάς του.

Μάνος Χατζηδάκις: Η συνέντευξη στο PlayBoy

Και τώρα η επιτομή της αντισυμβατικότητας. Όταν ένας φίλος μου οδεύοντας σε ένα παλαιοπωλείο μου είπε ότι βρήκε συνέντευξη του Μάνου Χατζηδάκι στο PLAYBOY του 1986 δεν το πίστεψα.

Σε ένα τέτοιο περιοδικό ο «λόγιος συνθέτης Μάνος Χατζηδάκις;».

«H κοινή γνώμη είναι μια κοινή, χωρίς γνώμη!», διάβασα ότι απάντησε για την συνέντευξη του, και καλύφθηκα.

Μερικά σημεία της συνέντευξης:

Ποια είναι η έννοια του πραγματικού άνδρα;

Η έννοια του ανδρός περιέχει τρυφερότητα και ποίηση. Μην μπερδεύεις την έννοια του ανδρός με του επιβήτορα. Ο επιβήτορας είναι ζώο πλειοψηφούν στις ανθρώπινες κοινωνίες μας. Ο άνδρας είναι άνθρωπος με πολυδιάστατες ευαισθησίες, που φυσικά ολοένα και σπανίζει στους «αυριανικούς» καιρούς που ζούμε.

Είστε ομοφυλόφιλος;

Έχει ενδιαφέρον αυτό; Είμαι ελεύθερος. Άρα και ομοφυλόφιλος.

Με την ευκαιρία, πώς δέχεστε το ότι η συνέντευξή σας αυτή θα φιλοξενηθεί στο Playboy ανάμεσα σε γυμνά;

Είμαι απόλυτα βέβαιος πως αν μερικοί αγοράσουν το Playboy για ν’ αυνανιστούν, η συνέντευξή μου δεν θα τους βοηθήσει για έναν εντατικότερο αυνανισμό. Οφείλουν να την παρακάμψουν. Αλλά δε νομίζω πως το περιοδικό αυτό λειτουργεί μόνο με τα γυμνά. Έχει φιλοξενήσει πολλές σημαντικές συνεντεύξεις, για τις οποίες κατέληξα να γίνω τακτικός αναγνώστης του.

