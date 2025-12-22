«Ένα τραγούδι που κανείς δεν έχει ακούσει ποτέ»: Ο Μπράιαν Μέι των Queen θα παρουσιάσει ακυκλοφόρητο κομμάτι

Και όμως, τα Χριστούγεννα μας επιφύλλασαν μια ευχάριστη έκπληξη: Ο κιθαρίστας των Queen, Σερ Μπράιαν Μέι θα παρουσιάσει ένα ακυκλοφόρητο τραγούδι του θρυλικού συγκροτήματος που «κανείς δεν έχει ακούσει ποτέ», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Συγκεκριμένα, ο 78χρονος τραγουδοποιός θα μεταδώσει το «Not For Sale» (Polar Bear) σήμερα (22/12) για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια ειδικής εορταστικής μετάδοσης στο Planet Rock.

Για την ιστορία, το τραγούδι ηχογραφήθηκε αρχικά για να συμπεριληφθεί στο άλμπουμ των Queen του 1974, Queen II, ωστόσο δεν προκρίθηκε στην τελική ηχογράφηση. Η remastered εκδοχή του θα συμπεριληφθεί στην επερχόμενη επανέκδοση του άλμπουμ το 2026.

Ενώ μια «πειρατική» εκδοχή του τραγουδιού μπορεί να έχει ήδη κυκλοφορήσει από το προ-Queen συγκρότημα του Μέι, Smile ο κιθαρίστας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, διαβεβαίωσε ότι «κανείς» δεν έχει ακούσει αυτήν την εκδοχή.

«Είναι ένα τραγούδι που έχει πολύ παλιά ιστορία, αλλά απ' όσο γνωρίζω κανείς δεν έχει ακούσει ποτέ αυτήν την εκδοχή» τόνισε.

«Είναι ένα έργο σε εξέλιξη και θα υπάρχει στη βελτιωμένη εκδοχή του άλμπουμ Queen II – που θα κυκλοφορήσει του χρόνου – αλλά το προσθέτω κρυφά στο αφιέρωμά μου στο Planet Rock επειδή με ενδιαφέρει να μάθω τι σκέφτεται ο κόσμος γι' αυτό ανέφερε.

«Ελπίζω ο κόσμος να έχει υπέροχα Χριστούγεννα και μια τέλεια Πρωτοχρονιά!» υπογράμμισε ο θρυλικός μουσικός.



