Eurovision 2026: Κυκλοφόρησε επίσημα το τραγούδι του Ισραήλ

Παρά τις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ κυκλοφόρησε και επίσημα το τραγούδι με το οποίο θα διαγωνιστεί στη φετινή Eurovision.



Εκπρόσωπος της χώρας αποφασίστηκε ο Νόαμ Μπετάν, η επιλογή του οποίου έγινε νωρίτερα μέσα στη χρονιά, από το «HaKokhav HaBa l’Eurovizyon», έναν μουσικό διαγωνισμό τραγουδιού που προβάλλεται από τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Israeli Public Broadcasting Corporation (KAN), με στόχο να αναδείξει τον τραγουδιστή, ο οποίος θα πάει στη Eurovision, αλλά όχι το τραγούδι.

Το τραγούδι του ονομάζεται «Michelle» και αποκαλύφθηκε το βράδυ της Πέμπτης 5 Μαρτίου σε τηλεοπτική μετάδοση. Όπως αναφέρεται, γράφτηκε και συντέθηκε από τον ερμηνευτή του Νόαμ Μπετάν και τους Ναντάβ Αχαρόνι, Τσλιλ Κλιφί, Γιουβάλ Ραφαέλ.

Ο Ραφαέλ, μάλιστα, είχε εκπροσωπήσει το Ισραήλ στη Eurovision το 2025. Το τραγούδι επιλέχθηκε από επαγγελματική επιτροπή ανάμεσα σε περίπου 200 συμμετοχές και θα ακουστεί στο δεύτερο μισό του πρώτου ημιτελικού στις 12 Μαΐου, στη Βιέννη.

Η συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision, από το 2023 που ξεκίνησε ο πόλεμος στη Γάζα, έχει προκαλέσει σάλο αντιδράσεων, ωστόσο η χώρα παραμένει για άλλη μια χρονιά ένα από τα φαβορί του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα στοιχήματα.