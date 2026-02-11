Μία παρέα συνάντησε κάποτε τέσσερα μικρόφωνα και από τότε κάθε κουβέντα που πιάνουν για Eurovision, γίνεται επεισόδιο. Αφιλτράριστη, ατόφια, οριακά αμοντάριστη στον καθαρό της χρόνο. Το Alcopod is Free είναι το γιουροβιζιονικό podcast που δεν ήξερες πως είχες ανάγκη και εξετάζει κάθε πτυχή του διαγωνισμού σοβαρά ή λιγότερο σοβαρά, έχοντας πάντα για σημαία την τέχνη και τη μουσική που μπορεί να βρει κανείς ακόμα και στα πιο απίθανα μέρη. Αρκεί να ψάξει.

Στο νέο επεισόδιο, επιστρέφουμε στα δικά μας χωράφια και στο πολυαναμενόμενο Sing for Greece. Λίγο πριν την έναρξη του α' ημιτελικού, βάζουμε κάτω δεδομένα και διαισθήσεις, για να προβλέψουμε τους 14 (7+7) που θα πάρουν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής (15/2). Κι αν κάποιοι φιγουράρουν ως απόλυτα φαβορί για να το πετύχουν (Akylas, GjN, Marseaux, Evangelia κ.α.), τα... μαύρα άλογα παραμονεύουν και ο ανταγωνισμός στις υπόλοιπες θέσεις αναμένεται αμφίρροπος.

Φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί, αλλά κάνουμε από τώρα μία πρώτη πρόβλεψή για το τελικό πλασάρισμα. Δείξτε επιείκεια, μην παίξετε σπίτια (ακόμη).