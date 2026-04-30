Eurovision 2026: Σκίζει ο Akylas στα προγνωστικά - Ανέβηκε από την 4η στην 2η θέση

Στην κορυφή των προγνωστικών της Eurovision βρίσκεται ο Akylas και το Ferto, σκαρφαλώνοντας από την τέταρτη στην δεύτερη θέση.

Akylas | NDP PHOTO
Μια ανάσα πριν αναχωρήσει για τη Βιέννη η ελληνική αποστολή της φετινής Eurovision προκειμένου να προετοιμαστεί  για τις τελικές πρόβες, το Ferto του Akyla, πέρασε από την 4η στην 2η θέση. 

Στις 7 το πρωί έχει δοθεί το ραντεβού με τα τηλεοπτικά συνεργεία που θα βρεθούν στο Ελευθέριος Βενιζέλος για να καλύψουν την αναχώρηση, ενώ στις 9 περίπου ο Akylas, ο Φωκάς Ευαγγελινός και η ομάδα τους πετάνε για Αυστρία.

Η ομάδα φεύγει από την Ελλάδα με υψηλές προσδοκίες καθώς τις τελευταίες μέρες η συμμετοχή της Ελλάδας στην Eurovision βρίσκεται στην κορυφή των προγνωστικών.

Συγκεκριμένα, από την πρώτη στιγμή της επιλογής του Ferto στο Sing for Greece, αν εξαιρέσουμε ένα μικρό πτωτικό διάστημα που βρισκόταν στην πέμπτη θέση, πλέον ανεβαίνει όλο και περισσότερο και πλέον αγγίζει τη δεύτερη θέση των προβλέψεων για τη νίκη, όσο ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής της χώρας μας, η Φινλανδία έχουν καθοδικές τάσεις.

Παράλληλα, την Τετάρτη 6 Μαϊου που είναι η δεύτερη πρόβα του Akyla αναμένεται να κυκλοφορήσουν τα πρώτα 30 δευτερόλεπτα βίντεο. Τότε αναμένεται να έχουμε και πιο ξεκάθαρη εικόνα όλων των συμμετοχών.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

