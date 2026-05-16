Eurovision 2026: Ξεσήκωσε στάδιο και τηλεθεατές ο Akylas - Η εμφάνισή του στον Τελικό

Ο Akylas τα κατάφερε και πάλι και ξεσήκωσε όλο το στάδιο με το Ferto και την εμφάνισή του στον αποψινό (16/5) Μεγάλο Τελικό της Eurovision 2026.

Έχοντας πάρει την πρόκριση από τον Α' Ημιτελικό της Τρίτης (12/5) και φιγουράροντας σταθερά εδώ και μήνες στις πρώτες θέσεις των στοιχημάτων, φλερτάροντας ακόμα και με την πρωτιά, ο Akylas ανέβηκε στη σκηνή κατά τις 22:40 (ώρα Ελλάδας) και παρέσυρε από τα πρώτα δευτερόλεπτα στους ρυθμούς του Ferto τους θεατές στο στάδιο στη Βιέννη της Αυστρίας όπου διεξάγεται φέτος η Eurovision 2026.

Την ίδια στιγμή το Ferto ξεσήκωσε και τους τηλεθεατές - και όχι μόνο τους Έλληνες - εάν κρίνουμε από τα tweets στο X που έπεφταν «βροχή» σε όλη τη διάρκεια της εμφάνισης του Akyla.

Παρά την πτώση στα στοιχήματα από τη 2η στην 4η θέση, το Ferto εξακολουθούσε - πριν την έναρξη του Τελικού - να είναι πρώτο σε views στο επίσημο κανάλι της Eurovision στο YouTube με περισσότερα από 2,6 εκατομμύρια views, με το τραγούδι της Βουλγαρίας να είναι το μόνο που είχε ξεπεράσει επίσης τα 2 εκατομμύρια και αριθμώντας συγκεκριμένα 2,2 εκατομμύρια views.

Μένει να δούμε πώς θα κινηθεί η ψηφοφορία, η οποία έχει ανοίξει ήδη από την έναρξη του διαγωνιστικού μέρους του αποψινού Τελικού της Eurovision 2026 και θα διαρκέσει μέχρι και τις 00:53 μετά τα μεσάνυχτα.

Καλή επιτυχία, Akyla!

Akylas: Η εμφάνιση της Ελλάδας με το Ferto στον Τελικό της Eurovision 2026

Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε το βίντεο με την αποψινή (16/5) εμφάνιση του Akyla με το Ferto στη σκηνή του Μεγάλου Τελικού της Eurovision 2026 στη Βιέννη της Αυστρίας.