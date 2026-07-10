Eurovision 2027: Άλλη μια χώρα ρίχνει «άκυρο» στη διοργάνωση

O πιο πολυσυζητημένος μουσικός διαγωνισμός των τελευταίων ετών, κυρίως λόγω της αμφιλεγόμενης συμμετοχής του Ισραήλ, η Eurovision, επιστρέφει το 2027 στη Βουλγαρία, μετά την νίκη της Dara στη Βιέννη.

Οι μαζικές αποχωρήσεις χωρών της Ευρώπης, ως ένδειξη μποϊκοτάζ για τη συμμετοχή του Ισραήλ, έχουν στρέψει την διοργάνωση στο να προτείνει σε άλλες χώρες να συμμετέχουν. Μετά το ηχηρό και ιστορικό ντεμπούτο του Καναδά, και την αποχώρηση της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στη διοργάνωση του 2027, άλλη μία χώρα αρνείται την πρόταση της διοργάνωσης για συμμετοχή στον διαγωνισμό που θα διεξαχθεί στην Βουλγαρία.

Παρά τις έντονες φήμες, τις παρασκηνιακές πιέσεις και τις προσπάθειες για μια μεγάλη επιστροφή, ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της χώρας ανακοίνωσε επίσημα ότι δεν θα συμμετάσχει ούτε στον διαγωνισμό του 2027. Πρόκειται για το Πριγκιπάτο της Ανδόρας, το οποίο επιβεβαίωσε μέσω του RTVA ότι θα παρατείνει την πολύχρονη αποχή του.

Ο RTVA, ο εθνικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Ανδόρας, επιβεβαίωσε στο ESCToday ότι η Ανδόρα δεν θα συμμετάσχει στον επερχόμενο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2027 στη Βουλγαρία.

Οι θαυμαστές της Eurovision θα απογοητευτούν, καθώς το περίκλειστο Πριγκιπάτο της Ανδόρας δεν θα επιστρέψει στον διαγωνισμό ούτε την επόμενη χρονιά.

Η τελευταία φορά που η χώρα εμφανίστηκε στη σκηνή της Eurovision ήταν το 2009. Ο RTVA αποχώρησε από τον διαγωνισμό το 2010 και έκτοτε δεν έχει επιστρέψει. Έτσι, η Ανδόρα προστίθεται στη λίστα των χωρών που έχουν επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής τη μη συμμετοχή τους στη διοργάνωση της Eurovision για το επόμενο έτος.