Το φετινό καλοκαίρι είχε το soundtrack του Nitro

Κάπως έτσι κύλησε και το φετινό καλοκαίρι με τον Nitro 98.6.

Τους τελευταίους μήνες, ο σταθμός ξεχώρισε για τις ιδιαίτερες μουσικές επιλογές του, αλλά και για μια αισθητική που δύσκολα περνά απαρατήρητη. Eclectic alternative ήχοι συναντήθηκαν με την ηλεκτρονική μουσική, δημιουργώντας ένα διαφορετικό soundtrack για τις καλοκαιρινές μας στιγμές.

Και όλα αυτά με έναν πολύ απλό κανόνα: μόνο μουσική.

Never in the right order

Η φιλοσοφία του Nitro συνοψίζεται στο tagline του: “Never in the right order”.

Γιατί στον Nitro η μουσική δεν χρειάζεται να ακολουθεί την αναμενόμενη διαδρομή. Οι εναλλαγές είναι απρόβλεπτες, οι επιλογές eclectic και η συνύπαρξη διαφορετικών ήχων είναι ακριβώς αυτό που κάνει την εμπειρία ξεχωριστή.

Από Electronica, Deep House και Afro House μέχρι Nu-disco και ιδιαίτερα classics, ο Nitro έχει ήδη δημιουργήσει ένα μουσικό σύμπαν που δεν μοιάζει με τα συνηθισμένα.

Ποτέ με τη σωστή σειρά. Πάντα με τη σωστή αίσθηση.

Και ο Nitro βγήκε στους δρόμους

Τη διαφορετική αυτή ταυτότητα επικοινώνησε και η outdoor καμπάνια του σταθμού, η οποία βρέθηκε στους δρόμους της Αττικής από τον Ιούλιο, σε digital οθόνες αλλά και print στάσεις λεωφορείων.

Με ένα έντονο black, white & red visuals, retro-inspired στοιχεία, δυνατή τυπογραφία και graphic αισθητική, η καμπάνια ξεχώρισε μέσα στο αστικό περιβάλλον και μετέφερε σε κάθε γωνιά της πόλης το DNA του Nitro.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν το “Never in the right order” και το “Μόνο Μουσική”, μετατρέποντας την καμπάνια σ’ ένα ξεκάθαρο summer call to action: να συντονιστούμε και να αφήσουμε τον Nitro να γίνει το soundtrack του καλοκαιριού μας.

Από το καλοκαίρι… πίσω στην καθημερινότητα

Και τώρα που ο Σεπτέμβριος μας βρίσκει ξανά στους γνώριμους ρυθμούς της καθημερινότητας, στο αυτοκίνητο, στο γραφείο, στους δρόμους της πόλης, η μουσική δεν χρειάζεται να σταματήσει.

Γιατί αν το καλοκαίρι ο Nitro ήταν το soundtrack των πιο χαλαρών μας στιγμών, τώρα μπορεί να γίνει το soundtrack της επιστροφής και της ζωής μας.

Μπορείς να τον ακούσεις από τους 98.6 FM, αλλά και μέσα από το nitro986.gr.

Nitro 98.6 - Never in the right order.