Φοίβος Δεληβοριάς: Οι «γίγαντες» της χιπ χοπ που θα εμφανιστούν μαζί του στο Άλσος

Ο έντεχνος τραγουδιστής, Φοίβος Δεληβοριάς, με ανάρτηση στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιφύλαξε μία έκπληξη για το χιπ χοπ ακροατήριο σχετικά με φετινή του συναυλία στο «Θέατρο Άλσος», στην πλατεία Πρωτομαγιάς.

Ο Φοίβος Δεληβοριάς, μεταξύ άλλων, θα εμφανιστεί φέτος με τον Βέβηλο, ιστορικό μέλος του συγκροτήματος «Βαβυλώνα» και με σπουδαία σόλο πορεία, τον Tiny Jackal, τον ΤΑΦ ΛΑΘΟΣ και τον Anser, τέσσερις από τους «γίγαντες» της χιπ χοπ.

Φοίβος Δεληβοριάς: Η ανάρτηση για τη συναυλία του

«Στη σκιά των τεσσάρων γιγάντων. Μια συνάντηση που περιμένω όσο τίποτα. Ο Βέβηλος, ο Tiny Jackal, ο ΤΑΦ ΛΑΘΟΣ και ο Anser (με τη χρονολογική σειρά που εμφανίστηκαν στο ελληνικό hip hop) συναντιούνται μαζί στην Ταράτσα του Φοίβου στο Άλσος.

Και θα ετοιμάσουμε κάτι όλοι μαζί ειδικά για τη βραδιά, με τον Μιχάλη Μαθιουδάκη παραστάτη. Γιατί είναι Σεπτέμβρης. Γιατί τον μήνα αυτό φωτίζει με την παρουσία του ο φίλος που απουσιάζει.

Και θα μας θυμίζει πάντα προς τα πού δεν πρέπει να πάμε, τι δεν πρέπει ποτέ να φοβηθούμε κάθε φορά που ξανάρχεται σαν κλόουν, σαν γιγάντια αράχνη, σαν θόλος πάνω από τις πόλεις κι από τα χωριά. Μια ειδική βραδιά λοιπόν αυτή την Τετάρτη.

Η Ταρατσοπαρέα, τα νούμερα και ο απατηλός μας ελαφρύς διάκοσμος συναντούν στο «Άλσος» μια παρέα με ειδικό βάρος, 4 ποιητές που νιώθουμε πολύ τυχεροί που υπάρχουν δίπλα μας».