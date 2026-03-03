Fred Durst: Ο frontman των Limp Bizkit δεν είναι ο ροκ σταρ που έχεις συνηθίσει

Η θέση των Limp Bizkit στα κατάστιχα της metal ιστορίας είναι ξεκάθαρη εδώ και πολλά χρόνια: οι Αμερικανοί έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην έκρηξη του nu-metal και με τον τρόπο τους άνοιξαν το δρόμο για να γιγαντωθεί το κοινό που λατρεύει την πιο «σκληρή» πλευρά της κιθαριστικής μουσικής. Καθοριστική φιγούρα της μπάντας είναι φυσικά ο Fred Durst, ένας χαρισματικός αλλά και «παράξενος» frontman που δεν σταμάτησε ποτέ να μας εκπλήσσει.

Αφού σύντομα θα τον δούμε μαζί με την μπάντα του από κοντά (στην πολυαναμενόμενη παρθενική εμφάνιση των Limp Bizkit στο Release Athens 2026), ξεχωρίζουμε μερικές από τις πιο τρελές ιστορίες της ζωής του. Για να ξέρετε με ποιον έχετε να κάνετε δηλαδή.

Αίτηση για ρωσικό διαβατήριο

Σε μία από τις πιο surreal κινήσεις του, ο Durst προσπάθησε να αποκτήσει ρωσική υπηκοότητα στέλνοντας επιστολή στον Πούτιν, τον οποίο αποκάλεσε «φοβερό τύπο». Η Ρωσία δεν είχε αντιρρήσεις. Από την άλλη, έγινε persona non grata για τους Ουκρανούς και του απαγορεύτηκε η είσοδος στη χώρα για πέντε χρόνια. Το ίδιο συνέβη φυσικά και με τους δίσκους της μπάντας του.

Το φλερτ με την Britney (#not?)

Το 2003, ο Fred ισχυρίστηκε ότι έβγαινε με τη Britney Spears, κάτι που η pop star δεν επιβεβαίωσε ποτέ. Έξι χρόνια αργότερα, ο Fred μιλούσε ακόμα γι' αυτό, λέγοντας ότι ήταν «ταμπού για έναν τύπο σαν εμένα να συνδέεται με ένα κορίτσι σαν εκείνη». Κι ότι καταλάβατε, καταλάβατε.

Cameo στο Zoolander

Στη θρυλική ταινία του Ben Stiller, ο Fred εμφανίζεται για λιγότερο από τρία δευτερόλεπτα στην πρώτη σειρά ενός fashion show, τα οποία ήταν αρκετά όμως για να του ανοίξει η όρεξη, αφού στη συνέχεια σκηνοθέτησε δύο ταινίες.

Το sex tape και η αγωγή των 70 εκατομμυρίων

Το 2005 διέρρευσε ένα sex tape του Durst. Ο Fred, κατά συνέπεια, μήνυσε δέκα ιστοσελίδες ζητώντας αποζημίωση 70 εκατομμυρίων δολαρίων. Κάποιος μάλιστα πρόσθεσε το βίντεο στο IMDB με αυτόν ως σκηνοθέτη. Τουλάχιστον η κριτική ήταν θετική.

Οι jazz βραδιές στο LA

Ο άνθρωπος που έγραψε το “Nookie” αποφάσισε κάποια στιγμή να χρηματοδοτήσει και να φιλοξενήσει εκλεπτυσμένες jazz βραδιές στο Λος Άντζελες, σε ένα κλαμπ με burlesque shows και μάγους. Τo event ονομαζόταν «Fred'z with a Z». WTF, Fred.

Η κόντρα με τους Slipknot

Όταν ο Durst έκανε κάποια «κακά» σχόλια για τους fans των Slipknot, ο Corey Taylor απάντησε με απειλές που θα μπορούσαν να ταιριάξουν στο πρόμο ενός WWF Εvent. Όπως και να’χει, μπορεί να ήταν ένα beef που σήμερα μοιάζει σχεδόν γραφικό, αλλά τότε ήταν peak metal drama.

Το πάρτι στο Playboy Mansion

Για την κυκλοφορία του Chocolate Starfish And The Hot Dog Flavored Water, o Durst διοργάνωσε ένα θρυλικό πάρτι στο Playboy Mansion με guest list που έμοιαζε με time capsule της pop κουλτούρας των 00s. MTV κάμερες, celebrities και ένα vibe που ισορροπούσε μεταξύ glam και απόλυτου χάους. Πέρα από το κάπως «άβολο» υλικό στο παρακάτω video που θα σας προσφέρει την cringe δόση της ημέρας, δεν μπορεί κανείς παρά να αναρωτηθεί πώς ακριβώς κατέληξε κάτι τέτοιο στην τηλεόραση.

Τελικά, ο Fred Durst είναι ακριβώς αυτό που βλέπεις. Ένας άνθρωπος που -καλώς ή κακώς- έχει ζήσει τη ζωή του στο maximum και με το προσωπικό φίλτρο στο minimum. Οπότε ετοιμαστείτε, γιατί σύντομα θα είναι μπροστά μας, αφού τη Δευτέρα 15 Ιουνίου οι Limp Bizkit σηκώνουν την αυλαία του Release Athens 2026, παρέα με τους Viagra Boys και Ecca Vandal.

Για όλες τις πληροφορίες: www.releaseathens.gr