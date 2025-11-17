«Γιατί κάνετε έτσι; Θέλατε τους Χου;» - Τα τραγικά ροκ πάρτι της Χούντας και η συναυλία χωρίς θεατές

Οι πρώτες απόπειρες υπαίθριου ροκ φεστιβάλ στην Ελλάδα, έγιναν κατά τους τελευταίους μήνες της Χούντας. Όσα συνέβησαν τότε, μοιάζουν να έχουν βγει από μια εποχή παράξενη, σουρεαλιστική και σίγουρα δεν μπορούν να μπουν σε συγκρίσεις με αυτή την «ευρωπαϊκή» εικόνα που έχουν τα μουσικά φεστιβάλ σήμερα.

Είμαστε λοιπόν στην εποχή που οι πρώτοι κλυδωνισμοί στην ηγεσία της στρατιωτικής δικτατορίας αρχίζουν να φαίνονται, με τον Δημήτριο Ιωαννίδη να αντικαθιστά τον Γεώργιο Παπαδόπουλο με πραξικόπημα (Νοέμβριος του 1973). Το νέο καθεστώς, με μπροστάρη τον στρατηγό - διοικητή του κολαστηρίου των ΕΑΤ-ΕΣΑ, εντείνει το κυνηγητό σε πολίτες δημοκρατικών φρονημάτων και βάζει ξανά στη μέγγενη του φασισμού τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Λίγους μήνες πριν, το Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς, βλέπουμε σε περιοδικά όπως το Φαντάζιο, μια ανακοίνωση για ένα «Σούπερ Ροκ Φέστιβαλ». Πρόκειται για μια σειρά τεσσάρων συναυλιών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Την πρώτη εβδομάδα θα έπαιζαν οι Middle On The Road , με τους Socrates και στην Αθήνα (πλαζ Αγίου Κοσμά) και μετά θα πήγαιναν Θεσσαλονίκη για να παίξουν στο Παλαί ντε Σπορ μαζί με τους Τσαρμς και «τη χρυσή, εκπληκτική φωνή Χριστίνα».

Τα εισιτήρια κόστιζαν 50 δρχ. και τη συναυλία διοργάνωσε το περιοδικό Φαντάζιο και ο κάτι σαν ινφλουένσερ της εποχής, Τόνυ Πέρις. Τη βραδιά άνοιξαν οι Κάστορες, οι οποίοι συμμετείχαν και στο διαγωνισμό ροκ σχημάτων Pop Festival 73, που οργάνωσε ο Κώστας Γιαννίκος (με «άγουρες» εμφανίσεις από Γιάννη Γιοκαρίνη, Μιχάλη Ρακιντζή, Κώστα Μπίγαλη).

Οι Socrates, το θρυλικό ροκ σχήμα των Τουρκογιώργη-Σπάθα έκαναν τον αναμενόμενο χαμό και αποθεώθηκαν από τα λιγοστά άτομα που έδωσαν το παρόν, μόλις 2.000. Η συναυλία μαγνητοσκοπήθηκε από την ΥΕΝΕΔ. Όλα καλά μέχρι εδώ.

Το φιάσκο με τους Mungo Jerry

Μια βδομάδα μετά, έγινε και μια δεύτερη συναυλία, από το γκρουπ Mungo Jerry (με μεγάλη επιτυχία τότε, το In The Summertime). Η συναυλία έγινε στο γήπεδο του Μίλωνα. Δεν έδωσαν το παρών περισσότερα από 200 άτομα. Η προγραμματισμένη συναυλία των Mungo Jerry στη Θεσσαλονίκη δεν έγινε ποτέ.

Είχε προγραμματισθεί και μια εμφάνιση στη Θεσσαλονίκη η οποία βέβαια δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Τελικά, ορίστηκε άλλη μια συναυλία στην Αθήνα, στο θέατρο Ρουαγιάλ. Το γκρουπ δεν είπε όχι. Πήγαν στο θέατρο το βράδυ της συναυλίας και το βρήκαν κλειστό. Πρόλαβαν πάντως, όσο έμειναν στην Ελλάδα, να εμφανιστούν στην κρατική τηλεόραση.

Άλλη μια προσπάθεια

Σούπερ Ροκ Φέστιβαλ - 1974

Τον Ιούλιο του 1974, άλλο ένα Σούπερ Ροκ Φέστιβάλ, με τον Τόνυ Πέρις μπροστάρη (μοιάζει λίγο με τον Εθνικό Σταρ ή είναι ιδέα μας:) διοργανώνεται στο γήπεδο μπάσκετ του Σπόρτινγκ. Ανακοιινώνεται κάποια Rubber Band (ΡΑΜΠΕΡ ΜΠΑΝΤ, ολογράφως), μαζί με τους Socrates και με τον Κώστα Τουρνά, που ήταν φρέσκος ακόμα τότε, από τη δημιουργία του (κλασικού, σήμερα) μουσικού έργου «Αστροόνειρα».

Τι συνέβη τελικά;

Οι Rubber Band δεν εμφανίστηκαν ποτέ στη σκηνή. Το ανακοίνωσε ο Αντώνης Τουρκογιώργης και εξήγησε πως «συνέβη κάποιο δυστύχημα». Στη θέση τους εμφανίστηκε το ελληνικό σχήμα Demons Rocks που έπαιζε hard rock διασκευές. Πιθανότατα δεν υπήρξε ποτέ κάποιο σχήμα με αυτό το όνομα.

Στη συνέχεια, ο Τόνυ Πέρις πήρε το μικρόφωνο, διότι ακούγονταν αποδοκιμασίες, για το ξένο ροκ σχήμα που δεν εμφανίστηκε ποτέ. Σύμφωνα με το Rockmachine.gr είπε στον κόσμο (με μπόλικη άγνοια κινδύνου, θα τονίσουμε εμείς): «Γιατί κάνετε έτσι; Θέλατε τους Χου; Όλοι μας κάποτε λέμε παραμύθια, είπα κι εγώ ένα(!!!). Εξάλλου ποιος από εσάς θα έδινε 200 δραχμές για να ακούσει τους Χου;».

Φανταστείτε στη σημερινή εποχή, κάποια εταιρεία να διαφήμιζε εμφάνιση των Rolling Stones και στη θέση της να έβγαινε μια μπάντα που παίζει παίζει διασκευές από Stones. Ο σουρεαλισμός όμως, συνεχίστηκε με τον Πέρι να συμπληρώνει «Για να είμαστε πάτσι(!), επειδή σας στέρησα την έκπληξη που σας είχα υποσχεθεί (σ.σ. τους Ράμπερ Μπαντ) θα σας παρουσιάσω μια άλλη. Θυμόσαστε τους Poll;». Οι αποδοκιμασίες αμέσως αμβλύνθηκαν και βγήκε στη σκηνή το θρυλικό ροκ σχήμα.

Με σύνθεση αγνώριστη (μόνο οι Σταύρος Λογαρίδης και Κώστας Παπαδόπουλος από τον πρώτο τους σχηματισμό) και με τους Γιώργο Μαγκλάρα (βιολί), Σταμάτη Σπανουδάκη (μπάσο), και Δημήτρη Παπαχρήστου (κιθάρα), προειδοποίησαν το κοινό από μικροφώνου πως «δεν έχουν κάνει καμία πρόβα».

Ο Κώστας Τουρνάς έπαιξε solo, ενώ και οι Socrates είχαν νέα μέλη στη σύνθεση τους, καθώς ο Σπάθας είχε πάει φαντάρος.