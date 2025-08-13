H διάσημη Dj Amelie Lens απέβαλε το μωρό της για δεύτερη φορά: Δεν το είχε πει ποτέ και έπαιζε κανονικά

Μία συγκλονιστική εμπειρία που φαίνεται πως την καταρράκωσε, βίωσε η διάσημη dj της ηλεκτρονικής μουσικής Amelie Lens, η οποία πρόσφατα επισκέφθηκε και τη χώρα μας και έδωσε ένα μοναδικό techno σόου στην Sunnel Arena.

Η 35χρονη Βελγίδα, η οποία είναι ήδη μητέρα μίας κορούλας, αποκάλυψε στο προφίλ της στο Instagram πως απέβαλλε το μωράκι της. Θα ήταν δύο μηνών σήμερα και το περίμενε πως και πως. Το σημάδι; Μία μικρή αιμορραγία. Την πρώτη φορά που της συνέβη, πριν γίνει μανούλα, το βράδυ είχε παίξει κανονικά στην Ινδία, στο προγραμματισμένο party που είχε από καιρό. Δεν το είχε πει σε κανέναν. Την ρωτούσαν «πως είσαι;» και απλά από συνήθεια έλεγε «καλά».

Η ανάρτησή της συγκλονιστική, με φωτογραφίες μέσα από το νοσοκομείο:

«Μία στις πέντε εγκυμοσύνες καταλήγει σε αποβολή. Δεν το ήξερα αυτό. Κανείς δεν μου το είπε.

Πριν από την Κίκι, είχα αποβάλει σε μια πτήση για την Ινδία. Πήγα σε 2 νοσοκομεία στο Δελχί και παρόλα αυτά έπαιξα την παράστασή μου εκείνο το βράδυ με παυσίπονα.

Δεν ξέρω γιατί δεν το είπα σε κανέναν. Τη στιγμή που έμαθα ότι ήμουν έγκυος, ένιωσα σαν μαμά. Αρχίζεις να ονειρεύεσαι αυτό το μικρό ανθρωπάκι, κάνεις χώρο στην καρδιά σου, το μέλλον σου αλλάζει. Και ξαφνικά θρηνείς ένα μωρό που κανείς άλλος δεν ήξερε ότι ερχόταν.

Είμαι τόσο ευγνώμων για την όμορφη, υγιής κοπέλα μου, την Κίκι.

Πριν από λίγες εβδομάδες, έμαθα ότι ήμουν ξανά έγκυος. Την περασμένη εβδομάδα έχασα λίγο αίμα, αλλά ο υπέρηχος έδειξε ακόμα καρδιακό παλμό, ήταν αργός, φοβόμουν αλλά υπήρχε ακόμα ελπίδα. Αλλά ο υπέρηχος χθες το βράδυ δεν έδειξε άλλο καρδιακό παλμό. Θα έπρεπε να είμαι 2 μηνών σήμερα. Και όπως και πριν, κανείς δεν ήξερε καν ότι ήμουν έγκυος, κάτι που με κάνει να νιώθω ότι δεν μπορώ να πω σε κανέναν τι περνάω. Και πάλι.

Μακάρι να ήταν φυσιολογικό να το πω δυνατά. Να πω ότι είμαστε έγκυες ενώ είναι ακόμα νωρίς και πόσο υψηλές είναι οι πιθανότητες αποβολής. Ότι αν κάποιος με ρωτούσε «πώς είσαι;» θα μπορούσα να πω «όχι καλά, μπορεί να χάσω το μωρό μου» αλλά αντ' αυτού, χαμογέλασα και είπα «καλά».

Δεν το μοιράζομαι αυτό από συμπάθεια. Το μοιράζομαι για να ξέρουν άλλα ζευγάρια ή γυναίκες ότι δεν είναι μόνες. Η αποβολή είναι αόρατη θλίψη. Και όταν οι άνθρωποι ρωτούν «γιατί;» μάς κάνει να νιώθουμε ότι είναι κάτι που κάναμε. Αλλά τις περισσότερες φορές δεν υπάρχει «γιατί». Συχνά είναι απλώς χρωμοσωμικές ανωμαλίες, η φύση κάνει μια επιλογή.

Οι αποβολές συμβαίνουν συχνότερα από ό,τι νομίζουμε. Η σιωπή το κάνει ακόμα πιο δύσκολο και δεν θέλω καμία γυναίκα ή ζευγάρι να νιώσει τόσο μόνη όσο εμείς.

Το σώμα μου δεν έχει αρχίσει να αιμορραγεί, οπότε θα περάσω από μια (ίσως επώδυνη) διαδικασία τις επόμενες μέρες για να βοηθήσω το σώμα μου να απελευθερώσει τα πάντα με ασφάλεια. Ο γιατρός μου λέει ότι μπορώ ακόμα να κάνω τις συναυλίες μου αυτή την εβδομάδα, με παυσίπονα. Η μουσική με θεραπεύει και δεν υπάρχει μέρος που θα προτιμούσα να είμαι παρά στο DJ booth μου, με τον άντρα μου στο πλευρό μου.

Με πολλή αγάπη, Αμελί».



