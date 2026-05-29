Χριστίνα Ψύχα: Κυκλοφόρησε το νέο album της με τίτλο «Νήνεμο»

Η Χριστίνα Ψύχα επιστρέφει δισκογραφικά με το νέο της άλμπουμ «Νήνεμο», μια βαθιά ατμοσφαιρική και ποιητική μουσική πρόταση που κινείται ανάμεσα στην κινηματογραφική μουσική, την τζαζ, την ποπ και τις fusion επιρροές, δημιουργώντας ένα ηχητικό τοπίο γεμάτο ευαισθησία, εσωτερικότητα και λυρισμό.

Το «Νήνεμο» αποτελεί μια προσωπική καλλιτεχνική διαδρομή μέσα από μελοποιημένη ποίηση σημαντικών ποιητών όπως ο Τάσος Λειβαδίτης, ο Κώστας Καρυωτάκης και ο Φερνάντο Πεσσόα αλλά και πρωτότυπα ελληνόφωνα τραγούδια, όπου η δημιουργός συνυπογράφει την μουσική μαζί με τον σταθερό της συνεργάτη Νικόλα Αναδολή και τους στίχους με την Αναστασία Μωραΐτη, την Νικόλ Κατσάνη και τον Νικόλα Ασκορδαλάκη.

Οι ενορχηστρώσεις σε επιμέλεια του Νικόλα Αναδολή και της Χριστίνας Ψύχα δίνουν έμφαση στην ατμόσφαιρα και στη συναισθηματική λεπτομέρεια και σε συνδυασμό με την μουσική παραγωγή του άλμπουμ από τον Άγγελο Σπίνουλα προκύπτει ένα έργο που δεν εξαντλείται στην πρώτη ακρόαση αλλά αποκαλύπτεται σταδιακά.

Όλα τα όργανα έχουν παιχτεί από τους Χριστίνα Ψύχα, Νικόλα Αναδολή, Άγγελο Σπίνουλα και Νίκο Λιναρδόπουλο.

Το «Νήνεμο» κυκλοφορεί από την Anima Music GR σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες εδώ μαζί με το Official Music Video στο YouTube στο τραγούδι «Αλλά Τα Βράδια».

Αν θέλετε μέσω του bandcamp εδώ, μπορείτε να αγοράσετε το album ψηφιακά στηρίζοντας απευθείας την καλλιτέχνιδα.

Λίγα λόγια για την Χριστίνα Ψύχα

Η Χριστίνα Ψύχα είναι τραγουδίστρια και συνθέτρια με έδρα την Αθήνα. Τον Νοέμβριο του 2021 εκπροσώπησε την Ελλάδα στο 7th European Katara Jazz Festival στην πόλη Ντόχα του Κατάρ και ακολούθησε η συμμετοχή της στο 21ο Athens Jazz Festival τον Μάιο στην Αθήνα, όπου κέρδισε τον διαγωνισμό στην κατηγορία καλύτερης ανερχόμενης τραγουδίστριας - συνθέτριας.

Ακολούθησαν εμφανίσεις της στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Jazzycolors Fest Paris, Martelive Rome κ.α.), ενώ ταυτόχρονα ξεχώρισε στις ακροάσεις του Μεγάρου Μουσικής για νέους καλλιτέχνες, κερδίζοντας μια θέση στο Φεστιβάλ Ναυπλίου και στο Φεστιβάλ της Λίμνης καθώς και μια συναυλία στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.

Ο πρώτος της προσωπικός δίσκος κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2021 με τίτλο “Violetera” από την Ankh Music και περιλαμβάνει δικές της συνθέσεις σε στίχους και μουσική και ενορχηστρώσεις του Νικόλα Αναδολή.

Τα τραγούδια της χαρακτηρίζονται από στοιχεία τζαζ/λάτιν, fusion και ηλεκτρονικά ενώ οι ενορχηστρώσεις και η παραγωγή τους κινούνται σε ένα πλούσιο ηχητικά κινηματογραφικό περιβάλλον.

Οι ερμηνείες της διακρίνονται για την μελωδικότητα και την αισθαντικότητα τους, ενώ το προσωπικό της στυλ έχει διαμορφωθεί από μια μίξη επιρροών της αναγεννησιακής, της βυζαντινής και της σύγχρονης δυτικής μουσικής.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, διακρίθηκε στην 5η Ακρόαση της Μικρής Άρκτου, με την μελοποίηση της στο ποίημα «Κι αν έσβησε σαν ίσκιος» του Κώστα Καρυωτάκη, όπου το παρουσίασε ζωντανά με τη μπάντα της στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.