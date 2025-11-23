Η διαμάχη Νικολόπουλου με Καζαντζίδη: «Το επέβαλε στην εταιρεία»

Στη διαμάχη με τον Στέλιο Καζαντζίδη γύρω από την πατρότητα σπουδαίων τραγουδιών αναφέρθηκε ο Χρήστος Νικολόπουλος στην εκπομπή του Νίκου Γρίτση «Αστερόσκονη» στο Action24 βρέθηκε το βράδυ του Σαββάτου (22/11).

«Με τον Καζαντζίδη είχαμε διαφωνία σε 35 τραγούδια, “Υπάρχω”, “Πουκάμισο”, “Αγριολούλουδο”, γιατί είχε το όνομά του ως δημιουργός, μαζί με το δικό μου. Το επέβαλε στην εταιρεία, από τότε που βάλαμε τα πρώτα τραγούδια και μετά τις διαφωνίες που είχαμε, καταλήξαμε να αποδεχθεί πλέον ότι τα τραγούδια είναι δικά μου και να μου τα δώσει πίσω», είπε ο διακεκριμένος Έλληνας συνθέτης και δεξιοτέχνης του μπουζιουκού.

Τα ασφαλιστικά μέτρα στον Καζαντζίδη

Στο παρελθόν ο Χρήστος Νικολόπουλος είχε αναφερθεί και στα ασφαλιστικά μέτρα που είχε κάνει στον Στέλιο Καζαντζίδη μιλώντας στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω».

«Ο Καζαντζίδης ήταν μια ιδιόμορφη περίπτωση. Είχε τις καλές του στιγμές, στην παρέα ήταν πάρα πολύ καλός, φοβερός με χιούμορ. Είχε και κάποια προβλήματα ψυχολογικά, κάποιες ανθρωποφοβίες, κάποιες έντονες υποψίες για πάρα πολλούς ανθρώπους και κάποιες φορές υποψίες εναντίον μου.

Ότι ίσως είμαι άνθρωπος του Μάτσα… Αντιθέτως εγώ του είχα πει να μου κάνει πληρεξούσιο να κάνω εγώ μήνυση στον κ. Μάτσα για να απελευθερωθείς (από τη διαμάχη με τη δισκογραφική του εταιρία). Σε αυτό το σημείο τον αγαπούσα!».

Συνεχίζοντας ο Χρήστος Νικολόπουλος είπε: «Κάποια στιγμή κάποιοι δημοσιογράφοι τον τσιγκλήσανε και άρχισε να λέει λόγια για μένα. Αλλά αυτό που με πείραξε ήταν πως έλεγε άσχημα λόγια για τον πατέρα μου, στον οποίο εγώ είχα αδυναμία. Τον ειδοποίησα μία, δυο, τρεις… Κάποια στιγμή κι εγώ, άνθρωπος είμαι, είπα κι εγώ κάτι. Μετά πήρε φόρα αυτός, άρχισε να λέει χειρότερα.

Αυτό που έκανα εγώ και δεν το γνωρίζει ο κόσμος είναι πως ζήτησα από τη Δικαιοσύνη, κάνοντας ασφαλιστικά μέτρα, για να σταματήσει να με βρίζει! Εμένα και την οικογένεια μου. Αυτό ζητούσα στο δικαστήριο, να σταματήσει να με βρίζει. Η διαμάχη μας δεν είχε καμία σχέση με τα τραγούδια. Δικαιώθηκα αλλά δεν το χρησιμοποίησα. Έχω δύο συμβολαιογραφικές πράξεις του Καζαντζίδη στις οποίες μου ζητά συγγνώμη και δηλώνει πως η παρεξήγηση έγινε από εξωγενείς παράγοντες. Φαντάζομαι από τον περίγυρό του…Επειδή βλέπανε πως είχα πάρει τον δρόμο μου και αναδείχθηκα. Δουλέψαμε μαζί μιάμιση σεζόν και μας συνέδεσαν τόσο πολύ» δήλωσε ο Χρήστος Νικολόπουλος.

«Ο Καζαντζίδης ήταν δύσκολος άνθρωπος και καχύποπτος»

Επιπλέον στη συνέντευξη στην «Αστερόσκονη» ο Χρήστος Νικολόπουλος πρόσθεσε για τον χαρακτήρα του Στέλιου Καζαντζίδη: «Ήταν πολύ δύσκολος άνθρωπος και καχύποπτος. Φοβόταν τα πάντα, δεν εμπιστευόταν κανέναν. Ο Καζαντζίδης ήταν ο πρώτος που πήρε ποσοστά από τις δισκογραφικές εταιρίες και κατόπιν τον ακολουθήσαν και οι άλλοι. Όχι ότι έκανε συνδικαλισμό και τέτοια, δεν υπήρξε αυτό».

Αναφερόμενος στην ταινία "Υπάρχω" σημείωσε ότι πρόκειται περισσότερο περί μυθοπλασίας. «Νομίζω ήταν περισσότερο μυθοπλασία η ταινία «Υπάρχω». Πολύ καλογυρισμένη, τα άτομα πάρα πολύ καλά. Αλλά περισσότερο ήταν μύθος παρά η πραγματική ζωή και ο χαρακτήρας του Καζαντζίδη. Και ίσως καλά έκαναν, γιατί εντάξει, ο κόσμος τον αγάπησε τόσο πολύ που έπρεπε να δώσουν και μια μυθοπλασία. Ήταν δύσκολος άνθρωπος. Πολύ δύσκολος άνθρωπος. Ήταν πολύ καχύποπτος. Φοβόταν τα πάντα, δεν εμπιστευόταν κανέναν» συμπλήρωσε ο Χρήστος Νικολόπουλος.