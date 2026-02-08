Η ελληνική συναυλία που έκανε ρεκόρ εισιτηρίων στην Αμερική

Ήταν το 1994 και οι αδελφοί Κατσιμίχα μας τραγουδούσαν «καλωσορίσατε ξανά μες το ταξίδι μας, καλόν αέρα στα όνειρα σας», σε μια σειρά τραγουδιών όπου είχαν ως συνεργάτη τον Γιώργο Νταλάρα. Στον ίδιο κύκλο υπήρχε και «Ο Παλιάτσος και ο Ληστής», η δεύτερη διασκευή του "Along the Watchtower" του Μπομπ Ντύλαν (είχε προηγηθεί εκείνη του Διονύση Σαββόπουλου στο «Βρώμικο Ψωμί», το "Canzone Per Te", το «Γέλα Πουλί μου», το λαϊκό «Υπάρχει Λόγος» και η σύνθεση «Τι Πάθος» σε μουσική και στίχους Δημήτρη Λάγιου.

Η συνεργασία αυτή βγήκε σε δίσκο το 1992 και δύο χρόνια μετά, οι τρείς καλλιτέχνες βγήκαν και σε σειρά συναυλιών στο εξωτερικό. Μαζί τους ήταν και η Γλυκερία και η Νανά Μούσχουρη, αλλά και ο Al Di Meola Όλοι μαζί κατόρθωσαν ένα ιστορικό ρεκόρ.

Στην συναυλία που έδωσαν στην Brendan Byrne Arena του Νιού Τζέρσι, τον Μάιο του 1994, (τότε λεγόταν Meadowlands Arena) κατάφεραν να σημειώσουν sold out! Tα εισιτήρια που πωλήθηκαν ήταν τουλάχιστον 20.500 (το επίσημο σάιτ του Γιώργου Νταλάρα αναφέρει πώς ήταν 24.000). Η επίδοση αυτή έφτασε αμέσως στην κορυφή των πιο επιτυχημένων συναυλιών εκείνου του μήνα και έγινε επίσης, η πιο εμπορική συναυλία Έλληνα τραγουδιστή εκτός Ελλάδας.

Υπάρχουν αποσπάσματα εκείνης της συναυλίας;

Ακόμα διασώζεται υλικό από εκείνες τις εμφανίσεις του Γιώργου Νταλάρα. Me γιλέκο και φαρδύ πουκάμισο, με χαίτη, ο πιο 90s Νταλάρας που θυμάστε.