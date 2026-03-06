Η Ευανθία Ρεμπούτσικα στον Ρυθμό της Άνοιξης στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

Η Ευανθία Ρεμπούτσικα προσκαλεί το κοινό σε μια μουσική βραδιά γεμάτη φως, συναίσθημα και ανοιξιάτικη ενέργεια, την Κυριακή 29 Μαρτίου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Η αγαπημένη συνθέτρια και βιολονίστα, διευθύνει μία μουσική ιεροτελεστία στο ρυθμό της άνοιξης, με τον χαρακτηριστικό λυρισμό και τη βαθιά κινηματογραφική της γραφή. Ανεβαίνει στη σκηνή σκορπίζοντας χαρά και παρουσιάζει μια επιλογή από μελωδίες που έχουμε συνδέσει με εικόνες, ταξίδια και έντονες συγκινήσεις.

Οι μουσικές της, αισιόδοξες, αλλά και γεμάτες νοσταλγία, συναντούν τον παλμό της νέας εποχής, σε ένα πρόγραμμα που ισορροπεί ανάμεσα στη μνήμη και την αναγέννηση, όπως ακριβώς και η άνοιξη, η πιο όμορφη μεταβατική εποχή του χρόνου.

Ευανθία Ρεμπούτσικα

Μαζί της στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης θα βρεθούν δύο συγκροτήματα με χαρακτήρα και ψυχή, δημιουργώντας έναν ζωντανό διάλογο ανάμεσα στο ορχηστρικό, το έντεχνο και το σύγχρονο άκουσμα. Οι ριζωμένοι στην παράδοση Κλοσάρ, θα φέρουν στο μουσικό σύμπαν της Ρεμπούτσικα θύμισες και νοσταλγία, ενώ οι Κούπες, πάντα ανήσυχοι και έτοιμοι να πειραματιστούν, θα προσθέσουν τη δική τους rock διάσταση.

Για εισιτήρια εδώ.

Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, συναίσθημα και μελωδίες, μια γιορτή της μουσικής με την υπογραφή της Ευανθίας Ρεμπούτσικα.