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Η Ιουλία Καραπατάκη επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού τον Σεπτέμβρη για μια μεγάλη συναυλία

Save the date: Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, η Ιουλία Καραπατάκη στο δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού για μια ακόμη αξέχαστη συναυλία.

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Ιουλία Καραπατάκη
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Η Ιουλία Καραπατάκη μετά από ένα καλοκαίρι γεμάτο συναυλίες σε θέατρα, νησιά και φεστιβάλ, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου για ένα μεγάλο live! 

Δίπλα της και γύρω της μια δεμένη μουσική παρέα, που συμβάλλει με την ενέργεια και το αστείρευτο κέφι της στην ατμόσφαιρα κάθε συναυλίας! 
 
Το πρόγραμμα τα περιλαμβάνει όλα: τα νέα της τραγούδια που κυκλοφόρησαν μέσα στη χρονιά και πολλά από το κλασικό ρεπερτόριο που αγαπάει! 
 
Αυτό τον Σεπτέμβριο δίνουμε ραντεβού στον λόφο του Λυκαβηττού, με το χαμόγελο της Ιουλίας και την ερμηνεία που συγκινεί με σκοπό να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα! 

Ιουλία Καραπατάκη

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Ιουλία Καραπατάκη live
Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου
Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού 

Πληροφορίες πρόσβασης

Προπώληση more.com 
Προπώληση: 17€ | Ταμείο: 19€
 
Μαζί της:
Άγης Παπαπαναγιώτου: κιθάρες, φωνή
Καλογιάννης Βεράνης: βιολί, τρομπέτα, φωνή
Μάριος Δημητρόπουλος: πλήκτρα
Μιχάλης Δάρμας: κοντραμπάσο
Κώστας Σπυράτος: τύμπανα
Χρήστος Αναστασιάδης: γκάιντα, κλαρίνο
Μανώλης Κουταλίδης - Βασίλης Φαλάρας: ηχοληψία
Πέτρος Καλογήρου: φωτισμοί
Δημήτρης Καρπούζας: Stage Manager

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