Τουρισμός για όλους 2026 - 2027: Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια

Θέμα ημερών είναι να ανοίξει ξανά η πλατφόρμα «Τουρισμός για Όλους» και αφορά αρχικά την περίοδο με την πρώτη να διαρκεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 και τη δεύτερη όλο το 12μηνο του 2027.

Οι δικαιούχοι, θα μπροούν να κάνουν αίτηση, από την Παρασκευή 7 Αυγούστου και αυτή τη φορά τα εισοδηματικά κριτήρια θα είναι διευρημένα. Για άγαμους χωρίς τέκνα τα όρια αυξάνονται από 19.000 ευρώ σε 21.000 ευρώ και για έγγαμους χωρίς τέκνα, από 31.000 ευρώ σε 33.000 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ως οικογενειακό εισόδημα λαμβάνεται υπόψη το συνολικό φορολογούμενο (πραγματικό ή τεκμαρτό), καθώς και το απαλλασσόμενο ή ειδικά φορολογούμενο εισόδημα του αιτούντος, της συζύγου και των εξαρτώμενων τέκνων.

Τα χρήματα θα πιστώνονται σε άυλη ψηφιακή κάρτα και θα προορίζονται αποκλειστικά για την κάλυψη δαπανών σε καταλύματα στην Ελλάδα.