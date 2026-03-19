Η καμπάνια crowdfunding του Σπύρου Γραμμένου ξεκίνησε

Ξεκίνησε η καμπάνια crowdfunding του Σπύρου Γραμμένου.

Ακολουθεί προσωπικό σημείωμά του:

Γεια και χαρά σας,

Και πάλι μαζί!

Είναι η δεύτερη φορά που σας ζητάμε να κάνουμε έναν δίσκο μαζί.

Το 2020 αποδείξαμε πως μαζί, με χρηματοδότηση από τα κάτω μπορέσαμε να φτιάξουμε έναν δίσκο, τον «Δισκό σας». Ήταν μαγικό.

Ερχόμαστε ξανά φέτος με τις ίδιες διαθέσεις και περισσότερες ιδέες: νέος δίσκος, νέες ιστορίες, ίδια παρέα — και σας καλούμε να το ζήσουμε μαζί.

Η καμπάνια crowdfunding έχει στόχο 16.000€ και μέχρι τη Δευτέρα 16/3 έχουμε ξεπεράσει το 50% του ποσού. Θέλουμε ο δίσκος να βγει όπως τον ονειρευόμαστε και όπως του αξίζει.

Πέρα απ’ τα τραγούδια, τις κιθάρες, τα τύμπανα, τα πλήκτρα, τα μπουζούκια, τα πνευστά και τα έγχορδα, να φτιάξουμε ένα όμορφο και αξιοπρεπές βινύλιο και ένα ντοκιμαντέρ για την διαδικασία του δίσκου κ.α.

Ποιοι το φτιάχνουν:

Ο Σπύρος Γραμμένος γράφει και σκαλίζει τα τραγούδια, ο Χρήστος Καλκάνης είναι στα πλήκτρα, πνευστά και ό,τι χρειαστεί, ο Χάρης Παρασκευάς στο μπάσο και στα τύμπανα, ο Μιχάλης Γαλάνης στα τύμπανα, ο Νίκος Αρβανίτης, ο Κώστας Μιχαλός και ο Γιώργος Καρδιανός στις κιθάρες, ο Yoel Soto Gonzalez στο μπάσο, ο Θοδωρής Ξηντάρης στα μπουζούκια και στους μπαγλαμάδες, η Ναταλία Κοκώση στα κρουστά και σε ολόκληρο το εικαστικό του δίσκου.

Σε ένα τραγούδι συμμετέχει η ορχήστρα του El Sistema Greece με τον Λαμπριανό Κυριακίδη στην ενορχήστρωση, την μαέστρο Κυριακή Κουντούρη στην διεύθυνση ορχήστρας που αποτελείται από τα πολύ ταλαντούχα παιδιά της ομάδας τους και την Αναστασία Βλάχου στα κρουστά.

Ο Δημήτρης Δημητριάδης έχει αναλάβει την ηχοληψία ενώ η Ελισάβετ Φωτοπούλου καταγράφει όλη τη διαδικασία σε ντοκιμαντέρ.

Στην πορεία θα περάσουν από το studio και άλλοι φίλοι – συνεργάτες για να συνεχίσουμε το έργο μας!

Η καμπάνια χρηματοδοτεί: αμοιβές μουσικών, ηχογράφηση, μίξη, mastering, βιντεοσκόπηση, βινύλιο, artwork, αποστολές, τέλη πλατφόρμας και φόρους και όλα όσα χρειάζονται για να βγει ο δίσκος όπως τον ονειρευόμαστε.

Ανταμοιβές για όσους βοηθήσουν.

Από ψηφιακό άλμπουμ και flash disk μέχρι βινύλιο, T‑shirt, προσωπικά video - μηνύματα, διπλές προσκλήσεις προακρόασης του δίσκου. Υπάρχει επιλογή για κάθε χεράκι.

Στόχος μας είναι να κυκλοφορήσει ο δίσκος έως τα τέλη του Απριλίου — λίγες ημέρες μετά από την ολοκλήρωση της καμπάνιας (16/4).

Πώς να υποστηρίξετε:

Επισκεφθείτε πατώντας εδώ την καμπάνια μας και επιλέξτε την ανταμοιβή που σας ταιριάζει ή απλώς κοινοποιήστε το μήνυμα.

Κάθε υποστήριξη και κάθε share μετράει.

Ευχαριστούμε που είστε εδώ, η μουσική γίνεται καλύτερη με παρέα.